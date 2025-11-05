Chuyển động số
Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 khai mạc tại Đà Nẵng

Hoàng Anh

Hoàng Anh

13:42 | 05/11/2025
Ngày 4/11/2025, Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF 2025) chính thức khai mạc tại Đà Nẵng với chủ đề “Quan hệ đối tác đổi mới vì tăng trưởng bền vững: Kết nối Việt Nam với các hệ sinh thái khu vực và toàn cầu”.

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF 2025) do UBND TP Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam và SVEF tổ chức, thu hút gần 400 đại biểu đến từ hai nước cùng các đối tác châu Âu, ASEAN.

Tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Hồ Quang Bửu (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) nhấn mạnh rằng việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Sĩ lên thành “Đối tác toàn diện” đầu năm 22025 là nền tảng cho hợp tác sâu rộng trong kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Với Đà Nẵng được chọn là nơi phát triển Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) và Trung tâm thương mại tự do (FTZ), đã thu hút hơn 40 tổ chức quan tâm, trong đó có đối tác châu Âu. Thành phố kỳ vọng kết nối với Thụy Sĩ về các ngành mang tính thế mạnh như tài chính, công nghệ cao và du lịch.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn . Nguồn ảnh: VGP/Lưu Hương
Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn. Nguồn ảnh: VGP/Lưu Hương

Chủ tịch SVEF, ông Philipp Rosler, cho biết diễn đàn hướng tới mục tiêu chuyển chiến lược thành hành động, đồng bộ chính sách, vốn và tri thức để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bao trùm. Cũng tại buổi diễn đàn, Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass khẳng định Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lý tưởng để tổ chức diễn đàn. Đại sứ tin tưởng rằng hai nước sẽ thúc đẩy minh bạch, cởi mở thương mại, đồng hành cùng nhau hướng tới phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá SVEF 2025 là sự kiện ý nghĩa, góp phần củng cố quan hệ song phương. Nhấn mạnh rằng Thụy Sĩ là đối tác quan trọng tại Trung Âu, nhà đầu tư lớn thứ sáu châu Âu tại Việt Nam. Hiệp định thương mại tự do sắp tới với EFTA sẽ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn. Ngoại giao kinh tế là “chìa khóa vàng” thúc đẩy hợp tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Quang cảnh tại diễn đàn. Nguồn ảnh: VGP/Lưu Hương
Quang cảnh tại diễn đàn. Nguồn ảnh: VGP/Lưu Hương

Trong khuôn khổ diễn đàn từ ngày 3-5/11, các phiên thảo luận sẽ tập trung vào hội nhập thương mại, khung pháp lý đầu tư, fintech, tài chính số, du lịch bền vững, tăng trưởng sáng tạo. Diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa đối tác Thụy Sĩ và Đà Nẵng, cùng các phiên B2B-B2G trong giáo dục nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Có thể nói SVEF 2025 đánh dấu lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam sau 3 kỳ tại Zurich, khẳng định cam kết đưa hợp tác gắn với thực tiễn địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, số hóa và bao trùm. Đây là cầu nối quan trọng để Đà Nẵng thu hút đầu tư Thụy Sĩ vào IFC, cùng các lĩnh vực như cảng biển, du lịch, đồng thời tham vấn mô hình trung tâm tài chính quốc tế trong chuyến công tác sắp tới của lãnh đạo thành phố đến với Thụy Sĩ vào ngày 10/11/2025 sắp tới.

