Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Pháp ngữ 2025: Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Lê Giang

21:20 | 14/10/2025
Ngày 14/10/2025, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Pháp ngữ 2025 do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Sự kiện quy tụ lãnh đạo, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng gần 80 doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Pháp.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, diễn đàn là một sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa to lớn, mang thông điệp đại diện cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp đến từ khu vực nói tiếng Pháp.

Đây không chỉ là một sự kiện kinh tế, mà còn là một nhịp cầu văn hóa, một hành trình chia sẻ giá trị và niềm tin giữa những quốc gia có cùng ngôn ngữ, cùng tinh thần hợp tác và cùng khát vọng phát triển bền vững.

Toàn cảnh Diễn đàn Việt Nam - Pháp ngữ ngày 14/10, tại Hà Nội.

Trong suốt nhiều năm qua, Việt Nam luôn coi cộng đồng Pháp ngữ là đối tác tin cậy, người bạn thân thiết trên hành trình hội nhập và phát triển. Từ châu Phỉ tới châu Âu, từ Đông Nam Á tới Địa Trung Hải, Châu Mỹ, chúng ta cùng chia sẽ những giá trị chung: tỉnh thần đoàn kết, tôn trọng đa dạng văn hóa, đề cao hợp tác cùng phát triển và hướng tới một nền kinh tế bao trùm, nhân văn.

Theo Phó Chủ tịch VCCI, Việt Nam là một nền kinh tế năng động, cửa ngõ của Đông Nam Á, với dân số trẻ, thị trường mở và chính sách đầu tư minh bạch, ổn định. Trong khi đó, các quốc gia Pháp ngữ châu Phi và châu Âu lại sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, kinh nghiệm quản trị quốc tế và mạng lưới thị trường rộng lớn. Nếu biết kết nối đúng hướng, chúng ta có thể tạo nên một “vòng tròn hợp tác” mới, nơi doanh nghiệp Việt Nam mang công nghệ, kinh nghiệm sản xuất và tinh thần đổi mới; còn các đối tác Pháp ngữ mang đến nguồn lực, tri thức và mạng lưới toàn cầu.

Đặc biệt, hợp tác Nam – Nam (South-South Cooperation), trong đó Việt Nam và các nước châu Phi đóng vai trò tiên phong, sẽ là hướng đi mang lại giá trị lâu dài – giúp các nền kinh tế đang phát triển cùng nâng cao năng lực cạnh tranh, cùng xây dựng mô hình phát triển bền vững và tự cường.

Thành công của diễn đàn không chỉ được đo bằng số lượng biên bản ghi nhớ hay dự án được ký kết, mà còn bởi niềm tin và cam kết hợp tác mà các bên cùng kiến tạo. VCCI tin rằng mỗi cuộc trò chuyện, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi đều có thể trở thành bước khởi đầu cho một hành trình hợp tác lâu dài. VCCI mong muốn các doanh nghiệp trong khối Pháp ngữ mở rộng tầm nhìn, đón nhận cơ hội từ Việt Nam và ngược lại, các doanh nghiệp đến từ Benin, Bờ Biển Ngà, Senegal, Togo, Rumani, Campuchia và các quốc gia khác trong khối hãy coi Việt Nam như một người bạn đáng tin cậy, một điểm đến đầu tư an toàn, năng động và giàu tiềm năng.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Pháp ngữ.

Tại Diễn đàn, các đại biểu và doanh nghiệp đã nghe giới thiệu về định hướng, chính sách của Chính phủ Việt Nam trong việc khuyến khích, thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Pháp ngữ, đặc biệt tại khu vực châu Phi.

Đồng thời, các đại biểu chia sẻ về thuận lợi, khó khăn trong hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Pháp ngữ (thuế xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, thanh toán quốc tế...); ký kết một số thỏa thuận khung hợp tác giữa các doanh nghiệp tham dự.

Diễn đàn được OIF tổ chức tiếp nối thành công của Đoàn xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp ngữ vào TP. Hồ Chí Minh từ 21-23/3/2022 và Hà Nội các ngày 24-25/3/2022 với sự tham dự của 102 doanh nghiệp đến từ 24 nước Pháp ngữ, 315 doanh nghiệp Việt Nam, 900 cuộc gặp B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) và hơn 20 thỏa thuận ký kết với tổng giá trị hơn 3 triệu Euro.

Kể từ năm 2022, OIF đã lần lượt tổ chức 6 đoàn xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp ngữ đến Đông Nam Á, Trung Phi, Trung Đông, Trung và Đông Âu, Bắc Mỹ và Tây Phi với hơn 2.000 doanh nghiệp tham dự, 5.000 cuộc gặp gỡ B2B, hàng chục hợp đồng ký kết với tổng giá trị hơn 45 triệu Euro trong các lĩnh vực chế biến nông nghiệp, kỹ thuật số, chuyển đổi năng lượng, công nghiệp văn hóa, du lịch bền vững.

Cộng đồng Pháp ngữ (OIF – Organisation internationale de la Francophonie) hiện có 88 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 54 thành viên chính thức, 7 thành viên liên kết và 27 quan sát viên, trải dài khắp châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Á.

Với cơ cấu kinh tế đa dạng và tiềm năng phong phú, các thành viên có nhiều cơ hội hợp tác, giao thương và bổ trợ lẫn nhau. Việc tham gia diễn đàn lần này là dịp thiết thực để doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp trong khối gặp gỡ, hiểu biết lẫn nhau, mở rộng cơ hội hợp tác trong thời gian tới.
