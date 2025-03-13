Ngày 12/3, tại Hà Nội, Hội đồng Nữ doanh nhân quốc tế IWEC, Hội đồng Doanh nhân Việt - Trung và Tạp chí Doanh nghiêp và Hội nhập phối hợp tổ chức "Diễn đàn kinh tế Nữ doanh nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bà Lê Thị Minh Hoa - Chủ tịch IWEC chia sẻ: "Khi đất nước ta vươn mình mạnh mẽ trong dòng chảy hội nhập và chuyển đổi số, vai trò của nữ doanh nhân ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta không chỉ là những người lãnh đạo doanh nghiệp, mà còn là những người kiến tạo giá trị, thúc đầy đổi mới và tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng và xã hội”.

Bà Lê Thị Minh Hoa - Chủ tịch IWEC phát biểu khai mạc Diễn đàn

Nhìn lại chặng đường đã qua, phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ doanh nhân Việt Nam nói riêng đã và đang khẳng định vị thế của mình không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như khoa học, công nghệ, giáo dục và ngoại giao.

Hướng đến mục tiêu toàn cầu, năm 2024 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Hội đồng Nữ doanh nhân Quốc tế khi chính thức mở rộng hoạt động tại Trung Quốc. Đây là khởi đầu bằng việc thiết lập mạng lưới hợp tác chiến lược với sự kiện ký kết hợp tác giữa IWEC tại Việt Nam và Hiệp hội nữ doanh nghiệp Lang fang (Trung Quốc). Sự kiện tạo tiền đề thúc đẩy giao thương và hỗ trợ nữ doanh nhân hai nước.

Hiện IWEC đang chuẩn bị triển khai nhiều chương trình tại Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Singapore và Hàn Quốc. Tại Nhật, Thái, Philippines, Singapore. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2025, IWEC sẽ chính thức ra mắt tại các quốc gia nói trên, đồng thời tổ chức chuỗi sự kiện kết nối, đào tạo và hợp tác kinh doanh.

Ông Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ chia sẻ tại Diễn đàn.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí trên trường quốc tế, sự hiện diện của IWEC được kỳ vọng đóng vai trò là một cầu nối quan trọng, kết nối các doanh nghiệp nữ Việt Nam với mạng lưới toàn cầu rộng lớn, giàu kinh nghiệm và tài nguyên.

Với khát vọng kết nối những trái tim nhân ái, gieo những hạt mầm thiện lành và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cũng trong khuôn khổ của Diễn đàn đã chứng kiến lễ ra mắt Tổ chức thiện nguyện IWEC Charity. Tổ chức ra đời như một nhịp cầu yêu thương - nơi những nữ doanh nhân không chỉ khẳng định bản lĩnh trên thương trường mà còn chung tay kiến tạo một xã hội công bằng, nhân ái và phát triển bền vững.

Bà Tuệ An - Chủ tịch IWEC Charity cho biết, đối tượng của IWEC Charity hướng tới là những người yếu thế đặc biệt như phụ nữ và trẻ em. Trong 5 năm tới, IWEC Charity sẽ hợp tác với các bộ, ban ngành để đưa các buổi đào tạo kỹ năng sống, buổi phát triển nâng cao năng lực của phụ nữ vào trong hệ thống đào tạo bài bản. Ngoài ra IWEC Charity cũng sẽ cung cấp những học bổng khởi nghiệp dành cho phụ nữ, hay hỗ trợ cho những người phụ nữ đều có nghề nghiệp để sinh sống.

Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Hội đồng Nữ Doanh nhân Quốc tế IWEC và hai đối tác chiến lược: CICON Hàn Quốc và Langfang China. Ngoài ra, tại Diễn đàn đã diễn ra phiên Kết nối giao thương B2B, đánh dấu sự kết nối mạnh mẽ giữa các nữ doanh nhân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Tham dự Diễn đàn, ông Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ chia sẻ: "Chúng ta đang tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và điều này hoàn toàn gắn rất đúng vào sứ mệnh của tổ chức IWEC. Không chỉ Việt Nam mà thế giới cũng đang chuyển biến rất nhiều, chúng ta buộc phải lựa chọn con đường đúng để đi và chắc chắn với sứ mệnh đã đề ra, IWEC sẽ phát triển theo hướng bền vững".