Hợp tác quốc tế nâng cao năng lực số cho nữ doanh nhân Việt

Ngày 10/11, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công thương và ITC SheTrades (Trung tâm thương mại quốc tế), đại diện Cục Doanh nghiệp Hà Lan (RVO) đã tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án "Thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Châu Âu thông qua nền tảng thương mại điện tử".

Ông Hoàng Minh Chiến- Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu tại sự kiện.

Tháng 11/2024, ITC SheTrades và RVO, phối hợp cùng Cục XTTM, đã chính thức khởi động tại Hà Nội dự án “Thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Châu Âu thông qua nền tảng thương mại điện tử”. Thông qua dự án, Cục XTTM và ITC SheTrades đã cung cấp cái nhìn tổng quan về thách thức và cơ hội đối với nữ doanh nhân trong lĩnh vực thương mại số, đồng thời triển khai tập huấn các chủ đề quan trọng trong thương mại điện tử, tập trung vào thị trường châu Âu.

Sáng kiến SheTrades của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) huy động sự tham gia của các bên liên quan chính bao gồm: Chính phủ, khu vực tư nhân, các tổ chức tài chính, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các đối tác khác nhằm mở rộng cơ hội kinh tế cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Sáng kiến cũng nhấn mạnh lợi ích từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), giúp giảm thuế quan, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường EU và gia tăng tiềm năng xuất khẩu cho các nữ doanh nhân Việt Nam.

Các diễn giả tham luận tại hội thảo.

Kể từ đó, dự án đã mang đến gói hỗ trợ toàn diện cho các nữ doanh nhân thông qua các khóa tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở gian hàng trên nền tảng thương mại điện tử Alibaba.com, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong thương mại số.

Sau 1 năm chính thức khởi động, dự án đã giúp 200 nữ doanh nhân được đào tạo và nâng cao năng lực về thương mại điện tử, logistics và thanh toán quốc tế; 32 doanh nghiệp tiêu biểu được hỗ trợ mở gian hàng trên Alibaba.com và bắt đầu hành trình xuất khẩu trực tuyến. Cùng với đó, một số doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng đầu tiên từ khách quốc tế, minh chứng cho khả năng thích ứng, sáng tạo và tinh thần bền bỉ của nữ doanh nhân Việt Nam.

Kết quả của dự án hôm nay không chỉ là những con số, mà là những câu chuyện thành công, những bước chuyển đổi thật sự của các doanh nghiệp nữ Việt Nam – từ sản xuất nhỏ lẻ nội địa, địa phương, đến những đơn vị tự tin chào hàng, ký kết, giao dịch trực tuyến với khách hàng châu Âu. Điều đó chỉ có thể đạt được nhờ sự hợp tác hiệu quả giữa khu vực công và tư nhân, giữa các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển, và nỗ lực không ngừng của chính các doanh nghiệp.

Những năm qua, ITC SheTrades và Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương đã hợp tác chặt chẽ với những cam kết bền vững trong việc thúc đẩy thương mại toàn diện, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và bình đẳng giới tại Việt Nam.

Theo đại diện của Cục XTTM, mặc dù dự án "Thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Châu Âu thông qua nền tảng thương mại điện tử" khép lại sau 1 năm khởi động, nhưng hành trình nâng cao năng lực số cho nữ doanh nhân Việt Nam mới chỉ bắt đầu.

Trong thời gian tới, Cục XTTM sẽ tiếp tục phối hợp với Cục doanh nghiệp Hà Lan, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, ITC SheTrades và các đối tác quốc tế để mở rộng các chương trình đào tạo, kết nối và xúc tiến xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ – những ngành hàng mà doanh nghiệp nữ Việt Nam có thế mạnh và tiềm năng phát triển lớn tại thị trường châu Âu.

Với mục tiêu này, hai bên đã phối hợp với nhiều đối tác quan trọng trong khu vực công và tư để mang lại các gói hỗ trợ toàn diện cho nữ doanh nhân. Cục Doanh nghiệp Hà Lan (RVO) và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam đã là những đối tác lâu dài, tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực SME.