TP.HCM đứng đầu cả nước về số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ phát động giải thưởng "Nữ doanh nhân xuất sắc TP.HCM" - Ảnh: BTC.

Giải thưởng "Nữ Doanh Nhân Xuất Sắc TP.HCM" ra đời nhằm tôn vinh những nữ doanh nhân xuất sắc trên địa bàn thành phố. Đây là sự công nhận đáng giá đối với những đóng góp của những "bông hồng thép" đối với sự phát triển kinh tế của thành phố và cả nước.

Theo bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE), giải thưởng "Nữ Doanh Nhân Xuất Sắc TP.HCM" hướng đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ trên địa bàn thành phố. Đây là một lời khích lệ đáng giá đối với những nữ tướng, những người đã vượt qua những khó khăn để đứng vững trên thương trường và góp phần vào sự phát triển của thành phố và đất nước.

Dự kiến, giải thưởng "Nữ Doanh Nhân Xuất Sắc TP.HCM" sẽ được tổ chức định kỳ mỗi 2 năm vào tháng 3. Giải thưởng này sẽ vinh danh 10 nữ doanh nhân là chủ doanh nghiệp hoặc nữ quản lý doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực kinh tế, sản xuất trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn đối diện với nhiều khó khăn. Báo cáo "Môi trường kinh doanh tại Việt Nam: Góc nhìn của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố năm 2021 đã chỉ ra rằng những doanh nghiệp do phụ nữ quản lý thường gặp áp lực lớn trong việc cân bằng công việc và cuộc sống gia đình. Ngoài ra, những định kiến xã hội về vai trò của phụ nữ và sự phân biệt đối xử trong kinh doanh cũng là những thách thức đáng kể.

Quy mô của những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thường tập trung ở mức nhỏ và siêu nhỏ, với quy mô trung bình thấp hơn so với doanh nghiệp do nam giới làm chủ. Báo cáo cũng chỉ ra rằng tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam đã giảm trong giai đoạn 2019 và 2020, không đạt được mục tiêu đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Chiến lược này đề ra chỉ tiêu tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2015 và từ 35% trở lên vào năm 2020, nhưng tỷ lệ thực tế chỉ đạt mức khoảng 24% vào năm 2020.