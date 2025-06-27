Ba hồi chuông cầu quốc thái dân an vào 6h ngày 1-7

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đề nghị cử ba hồi chuông, trống cầu nguyện quốc thái dân an vào sáng ngày 1-7.

Cụ thể, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết ngày 1-7-2025 là ngày hoạt động đầu tiên của các địa phương tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong cả nước.

“Đây là sự kiện lịch sử vô cùng đặc biệt trong tiến trình dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Với truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã cầu quốc thái dân an, tụng kinh và nghi lễ tâm linh cầu an, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hồn thiêng sông núi đất nước Việt Nam”, văn bản của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam viết.

Việc cử hành nghi lễ này sẽ diễn ra đồng loạt trong cả nước vào 6h ngày 1-7.

Đại diện Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết việc các chùa, tự viện trên cả nước đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã cầu quốc thái dân an, tụng kinh… được thực hiện nhiều lần, vào các ngày lễ trọng của đất nước và vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 hằng năm.