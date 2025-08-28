Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Trong bốn mẫu laptop Vivobook S14/S16 mới được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm® Snapdragon™ X và AMD® Ryzen™ AI thì có đến hai phiên bản được giữ trọn “DNA” của dòng Vivobook S với thiết kế kim loại mỏng nhẹ, màn hình OLED, thời lượng pin lâu cùng đầy đủ hệ thống kết nối. Điều đáng chú ý là bộ đôi này sở hữu mức giá dễ tiếp cận, chỉ từ 22.990.000 đồng, nhưng đã được tinh chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng nhóm người dùng khác nhau.

Trước đó, vào tháng 5 ASUS đã tung ra loạt Vivobook S14/S16 sử dụng chip Intel® Core™ Ultra (Series 2), thì nay ASUS tiếp tục “phủ kins’ phân khúc bằng loạt laptop AI mới với đầy đủ các tùy chọn từ ba nền tảng vi xử lý - Intel®, AMD® và Qualcomm®, trên cùng một dòng sản phẩm Vivobook S, để người dùng có thể thỏa sức lựa chọn.

Dòng Vivobook S14/S16 với chip AMD® Ryzen™ AI và dòng Vivobook S với chip Qualcomm® Snapdragon™ X.

“Chúng tôi không phân chia sản phẩm theo nền tảng chip mà dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng. Nhiệm vụ của ASUS là kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ thiết kế và công nghệ - bao gồm cả nền tảng CPU - để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng kỳ vọng của người dùng.” Ông Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết.

Vivobook S14 phiên bản Snapdragon™

Vivobook S14/S16 với chip Qualcomm® Snapdragon™: cho thời lượng pin lên tới 32 giờ. Theo đó mẫu Vivobook S14 (S3407QA) và Vivobook S16 (S3607QA) là hai mẫu laptop mới trang bị vi xử lý Qualcomm® Snapdragon™ X, hướng đến người dùng thường xuyên di chuyển, làm việc độc lập và cần khai thác sức mạnh AI ngay cả khi không có kết nối Internet.

Với NPU (bộ xử lý AI) tích hợp đạt 45 TOPS cùng bộ nhớ RAM 16GB LPDDR5X tốc độ cao lên tới 8448MHz, hai mẫu Vivobook S mới đạt chuẩn Copilot+PC và có thể xử lý nhiều tác vụ AI cục bộ như Recall (tìm lại nội dung đã xem), Studio Effects (nâng cao chất lượng gọi video) và Live Captions (dịch theo thời gian thực).

Nhiều tính năng AI được trang bị trên Vivobook S14/S16 mới

Đặc biệt, máy hỗ trợ chạy các mô hình ngôn ngữ đã được tối ưu hóa riêng cho nền tảng Snapdragon™ - điển hình là DeepSeek R1 vừa được phát hành gần đây. Bàn phím cũng tích hợp phím Copilot chuyên dụng, cho phép người dùng truy cập nhanh vào trợ lý AI của Windows 11 chỉ bằng một thao tác.

NPU của chip Snapdragon™ X đủ sức xử lý một số tác vụ AI ngay trên thiết bị

Được biết, dòng laptop này cũng được trang bị tấm nền OLED, cho khả năng tái tạo màu sắc sống động với độ phủ màu đạt 95% DCI-P3 và độ tương phản tuyệt đối. Riêng bản Vivobook S16 (16 inch) có không gian hiển thị rộng rãi hơn, hỗ trợ tốt cho công việc đa cửa sổ và xử lý nội dung trực quan. Vivobook S16 còn tích hợp cụm phím số vật lý cùng touchpad kích thước lớn, phục vụ tối ưu cho người dùng thường xuyên nhập liệu và làm việc với bảng tính.

Màn hình OLED chuẩn màu, bàn phím ErgoSense (với cụm phím số trên Vivobook S16) và trackpad lớn cũng được trang bị

Với thời lượng pin lâu ấn tượng lên đến 30,5 giờ với Vivobook S14 và 32 giờ với Vivobook S16 khi xem video offline, đi cùng khả năng sạc nhanh 60% trong 49 phút, giúp người dùng yên tâm sử dụng trong cả ngày dài.

Bộ đôi laptop AI mới này cũng đạt độ mỏng nhẹ ấn tượng, chỉ 15,9 mm và trọng lượng chỉ từ 1,35kg, đồng thời vẫn đạt tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810H, đảm bảo sự chắc chắn trong quá trình sử dụng lâu dài. Ngoài ra, máy được trang bị đầy đủ các cổng gồm USB-C, USB-A, HDMI và jack âm thanh 3.5mm…, trở thành lựa chọn lý tưởng để làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Vivobook S14 phiên bản sử dụng chip AMD® Ryzen™ AI với tông màu Bạc bạch kim

Vivobook S14 với chip AMD® Ryzen™ AI: lại là một lựa chọn đáng chú ý khác.

Theo đó, hai phiên bản Vivobook S14 mới trang bị vi xử lý AMD® Ryzen™ AI, dựa trên kiến trúc x86 quen thuộc. Đây là lựa chọn phù hợp với những người dùng có yêu cầu đặc thù về phần mềm chuyên môn, cần độ tương thích tuyệt đối với các ứng dụng sẵn có, nhưng vẫn mong muốn sở hữu đầy đủ các tính năng của thế hệ Copilot+ PC.

Cả hai phiên bản đều sử dụng vi xử lý AMD® Ryzen™ AI thế hệ mới, với tùy chọn Ryzen™ AI 5 330 và Ryzen™ AI 7 350, tích hợp NPU 50 TOPS, hỗ trợ đầy đủ các tính năng AI của Windows 11. Đi kèm với đó là GPU tích hợp Radeon™ 820M trên bản Ryzen™ AI 5 và Radeon™ 860M trên bản Ryzen™ AI 7, đủ đáp ứng các tác vụ đồ họa cơ bản cũng như giải trí nhẹ nhàng.

Nền tảng x86 và GPU AMD Radeon™ tích hợp trên chip AMD® Ryzen™ AI đủ sức cho giải trí cơ bản, bao gồm cả một số tựa game AAA.

Phiên bản Ryzen™ AI 7 được trang bị sẵn 32GB RAM, lý tưởng cho người dùng cần hiệu năng đa nhiệm cao hoặc làm việc với dữ liệu, thiết kế. Trong khi đó, bản Ryzen™ AI 5 được thiết kế linh hoạt với 16GB RAM onboard và một khe RAM trống, cho phép người dùng chủ động nâng cấp bộ nhớ khi cần thiết.

Tương tự phiên bản dùng Snapdragon™, các mẫu Vivobook S14 trang bị AMD Ryzen™ AI cũng được thừa hưởng đầy đủ những ưu điểm như màn hình OLED chuẩn màu và bảo vệ mắt, thiết kế hai mặt kim loại mỏng nhẹ chỉ 1,4 kg trong khi vẫn đạt tiêu chuẩn độ bền MIL-STD 810H, pin dung lượng lớn 70Wh cho thời lượng sử dụng cả ngày và đầy đủ cổng kết nối cần thiết.

Cả hai phiên bản AMD® Ryzen™ AI và Qualcomm® Snapdragon™ X của Vivobook S14/S16 đều sở hữu thiết kế mỏng nhẹ với hai mặt kim loại.

ASUS cũng chú trọng tính năng bảo mật trên cả hai dòng máy sử dụng Snapdragon™ và Ryzen™ AI. Theo đó, các thiết bị đều tích hợp hệ thống bảo mật phần cứng Microsoft Pluton, camera hồng ngoại hỗ trợ Windows Hello, và màn trập vật lý giúp che ống kính khi không sử dụng – đảm bảo sự an tâm trong mọi tình huống làm việc.

Một số trang bị trên cả hai phiên bản Vivobook S14/S16 chip Snapdragon™ X và AMD Ryzen™ AI: Webcam IR hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, nắp che webcam vật lý, hệ thống loa hỗ trợ chuẩn Dolby Atmos và cổng kết nối đa dạng.

Cả 4 phiên bản mới của Vivobook S14/S16 đều đã được mở bán tại các đại lý trên toàn quốc với mức giá từ 22.990.000 đồng đến 25.990.000 đồng, tùy cấu hình.

Đặc biệt, khi mua hàng tại ASUS eStore, người dùng còn được tặng kèm gói bảo hành tận nơi trong năm đầu tiên.