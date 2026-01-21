Điện tử tiêu dùng

MSI ra mắt PC PRO DP10: Thân hình siêu mỏng, dung lượng RAM lên tới 64 GB

Thành Biên

Thành Biên

07:30 | 21/01/2026
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MSI vừa chính thức giới thiệu mẫu mini PC PRO DP10 A14MG, sản phẩm mới thuộc dòng máy tính để bàn nhỏ gọn, nhắm tới môi trường văn phòng và doanh nghiệp. Với thể tích chỉ khoảng 1,1 lít, PRO DP10 gây chú ý khi vẫn sử dụng CPU Intel dòng desktop thế hệ 14, hỗ trợ RAM DDR5 tối đa 64 GB và sở hữu hệ thống cổng kết nối dày đặc.
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Thiết kế siêu gọn, cấu hình linh hoạt

MSI PRO DP10 A14MG nằm trong nhóm mini PC nhỏ nhất hiện nay, dễ dàng bố trí trên bàn làm việc. Dù có kích thước khiêm tốn, máy vẫn sử dụng vi xử lý Intel Gen 14 Raptor Lake dòng desktop, với nhiều tùy chọn từ Pentium Gold G7400, Core i3-14100, Core i5-14400 cho tới cấu hình cao nhất là Core i7-14700 với 20 nhân xử lý.

MSI PRO DP10 A14MG có kích thước nhỏ gọn
MSI PRO DP10 A14MG có kích thước nhỏ gọn

Theo MSI, phiên bản Core i7 được kỳ vọng mang lại hiệu năng xử lý tổng hợp ở mức cao trong phân khúc mini PC, đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm, xử lý dữ liệu, phần mềm văn phòng nặng hoặc lập trình.

Máy được trang bị 2 khe SO-DIMM DDR5 5600 MHz, hỗ trợ tối đa 64 GB RAM. Lưu trữ gồm một khe SSD M.2 2280 chuẩn PCIe Gen3 x4, ưu tiên tốc độ nhưng không hướng tới mở rộng nhiều ổ.

Thiết bị không dành cho chơi game, tập trung tính ổn định

PRO DP10 không được trang bị GPU rời, chỉ sử dụng đồ họa tích hợp của CPU Intel. Điều này khiến sản phẩm không phù hợp cho chơi game, dựng hình 3D hay các tác vụ đồ họa chuyên sâu. Đổi lại, máy được tối ưu cho các nhu cầu văn phòng, trình chiếu, vận hành hệ thống doanh nghiệp và hiển thị đa màn hình cơ bản.

MSI PRO DP10 không được trang bị GPU rời
MSI PRO DP10 không được trang bị GPU rời

Điểm mạnh đáng chú ý của PRO DP10 nằm ở hệ thống cổng kết nối. Máy sở hữu nhiều cổng USB Type-A tốc độ 5 Gbps và 10 Gbps, 1 cổng USB Type-C 10 Gbps, tổng cộng 5 cổng USB 2.0, cùng cổng LAN 2.5G và tùy chọn mở rộng LAN thứ hai.

Khả năng xuất hình gồm HDMI 2.1 và DisplayPort 1.4b, một số cấu hình còn hỗ trợ VGA hoặc DisplayPort bổ sung, phù hợp với cả màn hình đời cũ lẫn mới.

Kết nối không dây bao gồm Wi-Fi 6E hoặc Wi-Fi 7, Bluetooth từ 5.0 đến 5.4 tùy cấu hình. Ngoài ra, MSI tích hợp nhiều tính năng hướng doanh nghiệp như dTPM 2.0, phát hiện mở thùng máy, cổng COM cho thiết bị chuyên dụng và khả năng bật nguồn thông qua màn hình MSI tương thích.

Định vị rõ phân khúc doanh nghiệp

MSI PRO DP10 A14MG được định vị là giải pháp cho văn phòng hiện đại, quầy thu ngân, hệ thống biển quảng cáo số hoặc doanh nghiệp cần máy tính nhỏ gọn, ổn định và dễ triển khai hàng loạt.

Việc thiếu GPU rời hay cổng mở rộng đồ họa hiệu năng cao có thể khiến nhóm người dùng cá nhân hoặc game thủ chưa hài lòng, nhưng lại phù hợp với triết lý “đủ dùng, bền bỉ” trong môi trường làm việc.

Hiện MSI chưa công bố giá bán và thời điểm mở bán chính thức của PRO DP10. Trong bối cảnh mini PC ngày càng đa dạng, PRO DP10 cho thấy lựa chọn rõ ràng của MSI: ưu tiên hiệu năng CPU, bộ nhớ lớn và khả năng kết nối, thay vì hướng tới nhu cầu giải trí hay đồ họa cao cấp.

MSI Mini PC PRO DP10 A14MG PC siêu mỏng nhẹ Thiết bị Văn phòng Intel Gen 14 Raptor Lake

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

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Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

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