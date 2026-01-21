MSI ra mắt PC PRO DP10: Thân hình siêu mỏng, dung lượng RAM lên tới 64 GB

Thiết kế siêu gọn, cấu hình linh hoạt

MSI PRO DP10 A14MG nằm trong nhóm mini PC nhỏ nhất hiện nay, dễ dàng bố trí trên bàn làm việc. Dù có kích thước khiêm tốn, máy vẫn sử dụng vi xử lý Intel Gen 14 Raptor Lake dòng desktop, với nhiều tùy chọn từ Pentium Gold G7400, Core i3-14100, Core i5-14400 cho tới cấu hình cao nhất là Core i7-14700 với 20 nhân xử lý.

MSI PRO DP10 A14MG có kích thước nhỏ gọn

Theo MSI, phiên bản Core i7 được kỳ vọng mang lại hiệu năng xử lý tổng hợp ở mức cao trong phân khúc mini PC, đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm, xử lý dữ liệu, phần mềm văn phòng nặng hoặc lập trình.

Máy được trang bị 2 khe SO-DIMM DDR5 5600 MHz, hỗ trợ tối đa 64 GB RAM. Lưu trữ gồm một khe SSD M.2 2280 chuẩn PCIe Gen3 x4, ưu tiên tốc độ nhưng không hướng tới mở rộng nhiều ổ.

Thiết bị không dành cho chơi game, tập trung tính ổn định

PRO DP10 không được trang bị GPU rời, chỉ sử dụng đồ họa tích hợp của CPU Intel. Điều này khiến sản phẩm không phù hợp cho chơi game, dựng hình 3D hay các tác vụ đồ họa chuyên sâu. Đổi lại, máy được tối ưu cho các nhu cầu văn phòng, trình chiếu, vận hành hệ thống doanh nghiệp và hiển thị đa màn hình cơ bản.

MSI PRO DP10 không được trang bị GPU rời

Điểm mạnh đáng chú ý của PRO DP10 nằm ở hệ thống cổng kết nối. Máy sở hữu nhiều cổng USB Type-A tốc độ 5 Gbps và 10 Gbps, 1 cổng USB Type-C 10 Gbps, tổng cộng 5 cổng USB 2.0, cùng cổng LAN 2.5G và tùy chọn mở rộng LAN thứ hai.

Khả năng xuất hình gồm HDMI 2.1 và DisplayPort 1.4b, một số cấu hình còn hỗ trợ VGA hoặc DisplayPort bổ sung, phù hợp với cả màn hình đời cũ lẫn mới.

Kết nối không dây bao gồm Wi-Fi 6E hoặc Wi-Fi 7, Bluetooth từ 5.0 đến 5.4 tùy cấu hình. Ngoài ra, MSI tích hợp nhiều tính năng hướng doanh nghiệp như dTPM 2.0, phát hiện mở thùng máy, cổng COM cho thiết bị chuyên dụng và khả năng bật nguồn thông qua màn hình MSI tương thích.

Định vị rõ phân khúc doanh nghiệp

MSI PRO DP10 A14MG được định vị là giải pháp cho văn phòng hiện đại, quầy thu ngân, hệ thống biển quảng cáo số hoặc doanh nghiệp cần máy tính nhỏ gọn, ổn định và dễ triển khai hàng loạt.

Việc thiếu GPU rời hay cổng mở rộng đồ họa hiệu năng cao có thể khiến nhóm người dùng cá nhân hoặc game thủ chưa hài lòng, nhưng lại phù hợp với triết lý “đủ dùng, bền bỉ” trong môi trường làm việc.

Hiện MSI chưa công bố giá bán và thời điểm mở bán chính thức của PRO DP10. Trong bối cảnh mini PC ngày càng đa dạng, PRO DP10 cho thấy lựa chọn rõ ràng của MSI: ưu tiên hiệu năng CPU, bộ nhớ lớn và khả năng kết nối, thay vì hướng tới nhu cầu giải trí hay đồ họa cao cấp.