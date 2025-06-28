Đón mùa tựu trường 2025-2026, ASUS tung ra chương trình ưu đãi mới

“Các bạn học sinh - sinh viên hiện đóng vai trò quyết định chính khi chọn mua laptop. Bên cạnh CPU và GPU phụ thuộc vào ngành học, mức RAM 16GB và SSD 512GB được coi là tiêu chuẩn tối thiểu được nhiều bạn trẻ lựa chọn.” Đại diện hệ thống bán lẻ CellphoneS nhận định.

Nếu như cấu hình từng được coi là yếu tố duy nhất, thì giờ đây các bạn trẻ còn đặt ra nhiều kỳ vọng khác. Ví dụ như thiết kế phải mỏng nhẹ, pin phải lâu để đáp ứng xu hướng “học mọi lúc mọi nơi”, màn hình chuẩn màu và bảo vệ mắt, các cổng kết nối phải đa dạng… để học tập linh hoạt.

Đón mùa tựu trường 2025-2025, ASUS tung ra chương trình ưu đãi mới

Một xu hướng mới trong mùa tựu trường năm nay cũng rất được các bạn học sinh sinh viên quan tâm, đó chính là laptop tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Nhờ vào NPU (Neural Processing Unit, bộ xử lý AI chuyên dụng), laptop AI mở ra nhiều tính năng mới như tóm tắt nội dung, dịch tài liệu, chỉnh sửa ảnh và video… giúp hỗ trợ học tập và tối ưu hóa quy trình làm việc cá nhân.

Theo báo cáo của IDC khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 65% người dùng được khảo sát sẵn sàng chi nhiều hơn để sở hữu laptop có AI, trong khi hơn 70% sinh viên và người trẻ tin rằng AI sẽ giúp họ học tập hiệu quả hơn. Tới năm 2029, các thiết bị AI tích hợp NPU sẽ chiếm đến 95% tổng lượng PC xuất xưởng toàn cầu, cho thấy rõ tầm quan trọng và xu hướng không thể đảo ngược của AI trên laptop.

Zenbook 14 là một trong những mẫu laptop AI điển hình của ASUS

Zenbook 14 là một trong những mẫu laptop AI điển hình của ASUS đạt chuẩn Copilot+PC, được thiết kế kim loại mỏng nhẹ chỉ 1,2kg, được trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ AI 300 Series mới nhất, màn hình Lumina OLED và thời lượng pin lâu.

Ông Eric Lee - Tổng giám đốc ASUS khu vực Đông Nam Á, nhận định rằng: hiện nay đang hình thành một nhóm người dùng mới có xu hướng lựa chọn những mẫu laptop “AI-ready”, ưu tiên thiết bị có phần cứng sẵn sàng cho các AI trong thời gian tới. Trên thực tế, ngay cả khi chưa dùng đến các tính năng AI, người dùng vẫn hưởng lợi từ kiến trúc hiện đại của laptop AI như hiệu năng mượt mà hơn, thời lượng pin lâu hơn, cải thiện chất lượng hình ảnh/âm thanh khi học online và bảo mật được tăng cường.

Ông Eric Lee - Tổng giám đốc ASUS khu vực Đông Nam Á

“Chúng tôi đang nhận thấy sự chuyển dịch rõ rệt tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam, khi laptop tích hợp AI bắt đầu thu hút sự quan tâm thực sự, nhất là ở phân khúc cao cấp. Kể từ khi ASUS ra mắt Copilot+ PC đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 7/2024, thị phần laptop Windows tích hợp AI đã tăng gấp 5 lần”, ông Eric Lee cho biết

Để đón đầu xu hướng laptop AI, từ năm 2024, ASUS đã phối hợp cùng các hệ thống như CellphoneS, An Phát, Phong Vũ, Hacom để triển khai không gian trải nghiệm ASUS AI Innovation Hub. Tại đây, người dùng có thể tận tay tương tác với các thiết bị mới nhất và được tư vấn chuyên sâu trong việc phân biệt giữa laptop AI và laptop truyền thống, cũng như lợi ích mà laptop AI mang lại trong cuộc sống.

ASUS Zenbook A14

“Tại Việt Nam, ASUS là nhà sản xuất tiên phong đưa các dòng laptop AI ra thị trường. Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác cùng ASUS để triển khai ASUS AI Innovation Hub. Trải nghiệm trực tiếp tại đây giúp người dùng hiểu rõ hơn sự khác biệt và giá trị thực tế mà công nghệ AI mang lại,” đại diện Phong Vũ chia sẻ.

"ASUS AI Innovation Hub là bước đi thông minh khi tạo ra không giản trải nghiệm thực tế cho người dùng, các sản phẩm mới hiện đại nhất và được cập nhật liên tục. Đây là cầu nối quan trọng giữa công nghệ tiên tiến và người dùng phổ thông, thu hút đc lượng lớn khách hàng trẻ quan tâm trải nghiệm và chọn mua," đại diện CellphoneS nhận định.

ASUS AI Innovation Hub, khu vực trải nghiệm laptop AI do ASUS phối hợp cùng nhiều hệ thống bán lẻ trên cả nước.

Trong số những mẫu laptop Copilot+ PC tiêu biểu đã lên kệ, có thể kể đến Zenbook S14/16, Zenbook A14, Zenbook 14 và Vivobook S14/15/16… với nhiều nền tảng như Qualcomm Snapdragon X, Intel Core Ultra hay AMD Ryzen AI để người dùng dễ dàng lựa chọn.

Vivobook S 15 là laptop bán chạy nhất của ASUS tại Việt Nam trong mùa tựu trường năm 2024 với lượng bán trung bình 3.300 máy/tháng nhờ khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dùng trẻ nhờ thân máy kim loại mỏng nhẹ, màn hình OLED và sẵn sàng cho AI - trong khi vẫn giữ mức giá hợp lý.

Vivobook S 15 là laptop bán chạy nhất của ASUS tại Việt Nam trong mùa tựu trường năm 2024

“Nhiều phụ huynh khi đến cửa hàng hỏi rất kỹ về chính sách bảo hành, độ bền sản phẩm và độ tin cậy của thương hiệu. Đây là những yếu tố giúp họ cảm thấy an tâm khi mua máy cho con”, đại diện CellphoneS chia sẻ.

Được đánh giá cao nhờ định hướng rõ ràng trong việc xây dựng sản phẩm bền bỉ và chế độ hậu mãi tốt, các dòng laptop của ASUS, từ dòng Vivobook phổ thông cho đến các dòng Vivobook S và Zenbook cao cấp, đều được kiểm định theo tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H. Điều này mang lại sự an tâm cho học sinh, sinh viên trong quá trình sử dụng lâu dài.

Không chỉ các dòng sản phẩm cao cấp, mà ngay cả các dòng máy phổ thông của ASUS như Vivobook cũng đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội và chế độ bảo hành quốc tế 2 năm.

Bên cạnh đó, ASUS cũng là một trong số ít thương hiệu áp dụng chính sách bảo hành quốc tế 2 năm cho toàn bộ dòng laptop tiêu dùng, với hệ thống hơn 60 trung tâm bảo hành trên khắp Việt Nam (bao gồm cả trung tâm chính hãng và uỷ quyền).

Ngoài ra, người dùng cũng có thể nâng cấp dịch vụ bằng cách mua thêm gói ASUS Premium Care, cho phép hưởng quyền lợi bảo hành mở rộng như; gia hạn bảo hành lên đến 3 năm, bảo vệ thiệt hại do tai nạn như rơi, vào nước, v.v tại nước sở tại, bảo hành tận nơi tại nước sở tại và gói dịch vụ pin.

Từ việc lắng nghe phản hồi thực tế từ người dùng, ASUS đã xây dựng danh mục laptop phù hợp với từng nhóm học sinh - sinh viên. Dải sản phẩm được phân hóa rõ rệt theo mục tiêu sử dụng, giúp việc lựa chọn trở nên dễ dàng và sát với thực tiễn hơn.

ASUS Zenbook S16, một mẫu laptop AI với màn hình Lumina OLED kích thước lớn 16 inch, chuẩn màu phù hợp với thiết kế và đồ họa.

Với nhóm người dùng phổ thông, cần những nhu cầu cơ bản như soạn văn bản, học online, lướt web; dòng Vivobook (như Vivobook E1504/E1404 hay Vivobook X1404/X1504/X1405/X1605) là lựa chọn hợp lý nhờ mức giá dễ tiếp cận, cấu hình ổn định và thiết kế gọn nhẹ - trong khi vẫn đạt chuẩn độ bền quân đội và bảo hành 2 năm như các dòng máy cao cấp.

Những bạn trẻ đề cao sự linh hoạt, cần di chuyển nhiều và chuộng thẩm mỹ thường tìm đến dòng Zenbook mỏng nhẹ, pin lâu và thiết kế sang trọng. Một số mẫu như Zenbook A14 (14 inch, 980g) và Zenbook S16 (16 inch, 1,5Kg) được chế tạo từ Ceraluminum™ - vật liệu độc quyền của ASUS mang lại vẻ ngoài cao cấp, bền nhẹ và chống xước tốt hơn.

Sinh viên các ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin có xu hướng lựa chọn laptop cấu hình mạnh, GPU rời để phục vụ việc render dự án, phát triển phần mềm, nghiên cứu AI và giải trí. Nhu cầu này được đáp ứng bởi các dòng ROG, TUF Gaming và ASUS Gaming, một vài mẫu trong số đó được trang bị GPU RTX 50 Series mới nhất của NVIDIA, đi kèm CPU hiệu suất cao của Intel và AMD, hệ thống tản nhiệt hiệu quả và màn hình tần số quét nhanh. Trong đó, dòng ASUS Gaming mới ra mắt được mệnh danh là laptop gaming mỏng nhẹ dành cho học sinh sinh viên, tối ưu giữa hiệu năng và thiết kế mỏng nhẹ, tối giản, trẻ trung, tiêu biểu là dòng ASUS Gaming Vivobook (K3605) và ASUS Gaming V16.

Đối với người làm thiết kế, dựng phim và đồ họa, màn hình là yếu tố then chốt. ASUS đã trang bị tấm nền Lumina OLED độ tương phản cao, độ phủ màu rộng và đạt chuẩn Pantone trên nhiều mẫu Zenbook và Vivobook. Ngoài ra, một số dòng máy gaming như ROG Zephyrus cũng phù hợp với nhóm người dùng sáng tạo nhờ hiệu năng mạnh mẽ với GPU lên đến RTX 50 series, màn hình Nebula OLED chuẩn màu, tản nhiệt hiệu quả với keo tản nhiệt kim loại lỏng đồng thời vẫn giữ thiết kế cân bằng giữa hiệu suất, cá tính và tính di động - ví dụ như mẫu ROG Zephyrus G14 với GPU lên đến RTX 5080 nhưng có trọng lượng chỉ từ 1,5Kg.

ROG Zephyrus G14 và G16 - Hai trong số hàng loạt mẫu laptop gaming AI của ASUS với GPU RTX 50 Series mới nhất của NVIDIA.

Và nếu bạn thật sự quan tâm đến công nghệ AI, đề cao trải nghiệm AI thì ASUS cung cấp đa dạng laptop đạt chuẩn Copilot+ PC như Vivobook 16 (Copilot+PC với mức giá dễ tiếp cận nhất tính đến tháng 6/2025), Zenbook A14 hay Zenbook 14 - sử dụng các vi xử lý mới như Qualcomm Snapdragon X, Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI.

Đặc biệt, mới đây ASUS đã khai trương cửa hàng ASUS Exclusive Store tại Hà Nội, mở ra không gian trải nghiệm đầy đủ các dòng laptop mới nhất của hãng. Tại đây, người dùng có thể trực tiếp thử nghiệm từng dòng máy và nhận tư vấn chi tiết từ chuyên gia để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

ASUS Exclusive Store - nơi người dùng trải nghiệm toàn bộ dải sản phẩm laptop của ASUS và nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên gia.

“Chiến lược của ASUS tại Việt Nam không chỉ tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm công nghệ tiên tiến, mà còn hướng đến việc tạo ra trải nghiệm thương hiệu đẳng cấp cho khách hàng. ASUS Exclusive Store là bước tiến mới, cho phép người dùng trải nghiệm và khám phá các sản phẩm của chúng tôi một cách toàn diện và trực quan nhất”, ông Eric Lee - Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của ASUS, phát biểu.