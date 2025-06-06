Việt Nam ghi dấu tại giải Vô địch an ninh mạng thế giới

VNPT Cyber Immunity đã khẳng định năng lực vượt trội từ vòng bảng đến vòng chung kết. Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên với sự tham gia của những đội tuyển an ninh mạng hàng đầu thế giới. International Cybersecurity Championship là một trong những cuộc thi an ninh mạng thực chiến lớn nhất hiện nay, tập trung vào năng lực bảo vệ, phòng thủ và điều tra các cuộc tấn công mạng trên quy mô hệ thống.

Năm 2025, vòng chung kết diễn ra tại Nga với các đội mạnh đến từ những cường quốc an ninh mạng như Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Belarus, Malaysia,... Mùa giải năm nay quy tụ 116 đội tuyển đến từ gần 30 quốc gia tranh tài tại vòng loại.

Việt Nam có nhiều đại diện tham gia như VCS, NCS, VNPT,... duy nhất đội VNPT Cyber Immunity đã xuất sắc vượt qua vòng loại với điểm số TOP 1 toàn bảng để chính thức ghi danh vào vòng chung kết, trở thành đội Việt Nam duy nhất có mặt tại vòng đấu khốc liệt nhất của giải.

Thành viên đội tuyển VNPT Cyber Immunity

Được biết, trước đó, các đội phải vượt qua vòng bảng theo thể thức thi CTF (Capture The Flag) với loạt thử thách chuyên sâu như mã hóa (Crypto), điều tra số (Forensic), dịch ngược mã độc (Reverse Engineering), khai thác lỗ hổng web (Web Exploitation), kỹ thuật giấu tin (Steganography) và nhiều kỹ thuật hỗn hợp (Joy).

Kết quả tại vòng bảng, VNPT Cyber Immunity không chỉ vượt qua các đối thủ mạnh, mà còn là đội có điểm số cao nhất trong tất cả các bảng đấu khi đứng đầu bảng 3 (gồm 42 đội) với 7.200 điểm. Trong khi đó, tại Bảng 1 (gồm 44 đội) thì đội Nga đạt 4.500 điểm, cao nhất bảng. Tại bảng 2 (gồm 31 đội) thì đội Belarus với 5.100 điểm, cao nhất bảng. Điểm số này không chỉ thể hiện sự toàn diện về mặt chuyên môn, mà còn cho thấy khả năng thực chiến và tốc độ xử lý tình huống cực kỳ nhanh nhạy của đội tuyển VNPT Cyber Immunity.

VNPT lọt TOP 3 tại giải Vô địch an ninh mạng thế giới

Bước vào vòng chung kết, VNPT Cyber Immunity tiếp tục duy trì phong độ, thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt, tư duy chiến thuật sắc sảo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên. Xuyên suốt cuộc thi, đội tuyển VNPT Cyber Immunity đã chứng minh được năng lực toàn diện với các kỹ năng chuyên sâu System Hardening (Gia cố hệ thống), Blue Team Operations (Phòng thủ chủ động Giám sát, phát hiện, điều tra và ứng phó với tấn công), Reverse Engineering (Dịch ngược mã độc), King of the Hill (KoTH - Đánh chiếm máy chủ).

Tại vòng chung kết, VNPT Cyber Immunity đã làm nên kỳ tích khi xuất sắc giành thành tích TOP 3 chung cuộc, đánh dấu một cột mốc mới của VCI nói riêng và VNPT nói chung tại đấu trường an ninh mạng lớn trên thế giới.