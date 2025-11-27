Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hạnh phúc, nhân văn

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về Chương trình "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc -Vietnam Happy Fest 2025”.Sự kiện sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 5 - 7/12/2025, tại không gian Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) .

“Vietnam Happy Fest 2025” gắn với Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam”. Đây là giải thưởng thường niên được Chính phủ phê duyệt nhằm khuyến khích sáng tác ảnh và video về đất nước, con người Việt Nam trên nền tảng số. Ra mắt năm 2023, giải thưởng đã thu hút hơn 35.000 tác phẩm dự thi từ trong và ngoài nước.

Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại phát biểu tại họp báo.

Tại họp báo, ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ VHTTDL), năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng khi Việt Nam tăng 8 bậc, vươn lên vị trí 46 trong bảng xếp hạng hạnh phúc thế giới. Đây là bước tiến thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với chính sách và nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người và nâng cao chất lượng sống.

Giải thưởng Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025 tiếp tục được phát động, hướng tới tôn vinh những khoảnh khắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội giàu ý nghĩa".

“Vietnam Happy Fest 2025” không chỉ là hoạt động văn hóa – giải trí mà còn là dịp lan tỏa giá trị nhân văn, khẳng định hình ảnh Việt Nam hòa bình, nhân ái và giàu lòng sẻ chia. Ngày hội được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới về một Việt Nam hạnh phúc, hiện đại và giàu bản sắc.

Lễ khai mạc chương trình sẽ diễn ra sáng 6/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật suốt 3 ngày. Trên toàn tuyến phố đi bộ, ban tổ chức bố trí hơn 13 không gian trải nghiệm, gồm triển lãm “Việt Nam Hạnh phúc”, khu tương tác số hóa, photobooth, lăng kính hạnh phúc, bản đồ hạnh phúc, khu nghệ thuật ngoài trời, hoạt động “Sức khỏe là hạnh phúc” và không gian “Hạnh phúc sẻ chia”. Các nội dung xuyên suốt truyền tải thông điệp hạnh phúc đến từ những điều giản dị của đời sống thường nhật.

Quang cảnh họp báo.

Điểm nhấn của ngày hội năm nay là lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi mang chủ đề “Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc”. Lấy cảm hứng từ hành trình 80 năm “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, chương trình tôn vinh 80 câu chuyện tình đẹp, đại diện cho niềm tin, tình yêu và sự gắn kết trong đời sống hiện đại.

Tối 6/12, lễ trao giải Happy Vietnam 2025 sẽ công bố các tác phẩm ảnh và video xuất sắc cùng nghi lễ “Thắp sáng Hạnh phúc Việt Nam”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV4.

Ngày 7/12, khoảng 800 người sẽ tham gia diễu hành Việt phục “Bách hoa bộ hành”, tái hiện trang phục truyền thống qua nhiều thời kỳ và hướng tới thiết lập kỷ lục về số người mặc Việt phục diễu hành.

Tối cùng ngày sẽ diễn ra Đêm nghệ thuật “Việt Nam Hạnh phúc” với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ như Lâm Bảo Ngọc, Bùi Công Nam, nhóm Bridge Band cùng nghệ sĩ của các nhà hát trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chương trình mở cửa miễn phí cho người dân và du khách.

Ban tổ chức kỳ vọng Vietnam Happy Fest 2025 đón từ 200.000 đến 300.000 người tham gia trực tiếp và hàng triệu lượt tương tác trên nền tảng số. Đây cũng là sự kiện nhằm hướng về miền Trung đang chịu nhiều khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của người Việt.

Với quy mô lớn và thông điệp sâu sắc, Vietnam Happy Fest 2025 góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam nhân văn, sáng tạo, giàu truyền thống và hạnh phúc tới bạn bè quốc tế. Ban tổ chức cho biết đang định hướng xây dựng “Ngày Việt Nam Hạnh phúc” thành hoạt động thường niên trong những năm tới.