Khai mạc ngày hội 'Gia đình trẻ hạnh phúc'

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động Youth Fest 2025 - Tự hào Thanh niên Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025); triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu khai mạc ngày hội.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ); đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành ở Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các gia đình trẻ tiêu biểu năm 2025 và đông đảo các bạn thanh niên, người dân thủ đô.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Gia đình trẻ hạnh phúc” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) triển khai tổ chức.

Cũng theo anh Quy, chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy và lan tỏa các giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; vận động hội viên, thanh niên tích các xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, văn minh.

Chương trình được triển khai từ tháng 5 đến tháng 6/2025. Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 44 hồ sơ các gia đình trẻ do các tỉnh, thành phố và các tổ chức giới thiệu. Trong tháng 10/2025, Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn ra 10 gia đình tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố để biểu dương tại chương trình. Các gia đình được tuyên dương là những cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, công an, MC truyền hình, Thể dục thể thao, sản xuất kinh doanh, làm nông nghiệp… tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động cộng đồng; có những nỗ lực, cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất và hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Quy cho biết: Năm 2025, Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc” tiếp tục mang đến chuỗi hoạt động phong phú, sinh động tạo không gian để các gia đình trẻ cùng nhau trải nghiệm, chia sẻ và lan tỏa yêu thương, như: trạm trò chơi gắn kết mang chủ đề “Hành trình yêu thương”, góc trải nghiệm, minigame tương tác với bộ câu hỏi về gia đình, khu vực chụp ảnh lưu niệm cùng các gian hàng đa dạng, phù hợp cho các thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, tối nay sẽ diễn ra Lễ tuyên dương 10 “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2025 và đêm nhạc “Viết hành trình yêu thương”. “Đây là những gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực như cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, văn hóa thể thao, sản xuất kinh doanh, công nhân, nông dân… đã nỗ lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống để xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất và hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc và giáo dục con cái”, anh Quy nhấn mạnh.

Các gia đình trẻ tiêu biểu tham dự ngày hội.

Là đơn vị đồng hành với chương trình Gia đình trẻ hạnh phúc trong suốt những năm qua, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành Giám đốc Cao Cấp Marketing, Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại (PNJ) chia sẻ: “PNJ không chỉ muốn đồng hành cùng các bạn trong ngày cưới, mà còn muốn đồng hành trong suốt hành trình xây dựng, nuôi dưỡng một hôn nhân hạnh phúc và một gia đình bền vững”, ông Thành nhấn mạnh.

Ngay sau chương trình khai mạc, các đại biểu và các gia đình trẻ đã tham quan các gian hàng triển lãm, tham gia các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn của Ngày hội.