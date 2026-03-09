Xe và phương tiện
Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

Thành Biên

Thành Biên

17:30 | 09/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Honda Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu xe tay ga Air Blade 125, lấy cảm hứng từ các nhân vật trong vũ trụ Marvel. Mẫu xe được phát triển nhằm đánh dấu cột mốc 30 năm hãng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Honda Air Blade 125 phiên bản đặc biệt này có số lượng giới hạn 4.000 chiếc trên toàn quốc, chia đều cho hai thiết kế Spider-Man và Venom. Theo công bố từ hãng, mỗi phiên bản chỉ sản xuất 2.000 xe. Người dùng có thể đặt mua thông qua ứng dụng My Honda+ kể từ ngày 7/3. Honda dự kiến bắt đầu bàn giao những chiếc xe đầu tiên cho khách hàng từ ngày 24/4/2026.

Thiết kế lấy cảm hứng từ hai nhân vật trong truyện tranh Marvel

Honda tập trung thay đổi bộ nhận diện ngoại thất nhằm tạo dấu ấn cho phiên bản đặc biệt. Hai bản Spider-Man và Venom sử dụng phong cách màu sắc và đồ họa khác biệt, gắn với hình tượng của từng nhân vật.

Ở bản Spider-Man, xe sử dụng tông đỏ làm màu chủ đạo, kết hợp các mảng đen và xanh. Nhà sản xuất bổ sung họa tiết mạng nhện cùng biểu tượng Người Nhện tại khu vực yếm trước và dọc thân xe. Các chi tiết tem được thiết kế nhằm tăng khả năng nhận diện và tạo phong cách thể thao cho tổng thể chiếc xe.

Honda Air Blade 125 Marvel phiên bản Spider-man. Ảnh: Honda
Honda Air Blade 125 Marvel phiên bản Spider-man. Ảnh: Honda

Trong khi đó, phiên bản Venom sử dụng nền sơn đen làm chủ đạo. Honda bổ sung các chi tiết tem trắng và đỏ cùng đồ họa nhân vật để tạo sự tương phản mạnh trên thân xe. Cách phối màu này hướng tới phong cách mạnh mẽ và bí ẩn, phù hợp với hình tượng phản anh hùng Venom trong vũ trụ Marvel.

Honda Air Blade 125 Marvel phiên bản Venom. Ảnh: Honda
Honda Air Blade 125 Marvel phiên bản Venom. Ảnh: Honda

Ngoài bộ tem và màu sơn mới, Honda giữ nguyên thiết kế tổng thể của Air Blade 125. Kiểu dáng xe vẫn mang phong cách thể thao với các đường nét góc cạnh quen thuộc. Hệ thống chiếu sáng LED phía trước tiếp tục xuất hiện trên phiên bản đặc biệt này.

Honda công bố giá bán lẻ đề xuất của Air Blade 125 phiên bản Marvel ở mức 48,1 triệu đồng. Mức giá này cao hơn khoảng 5-6 triệu đồng so với Air Blade 125 tiêu chuẩn đang bán trên thị trường.

Honda cho biết mỗi khách hàng mua phiên bản đặc biệt sẽ nhận kèm một số phụ kiện đi kèm theo chủ đề Marvel. Gói quà tặng gồm thảm để chân và áo khoác thời trang lấy cảm hứng từ nhân vật tương ứng với phiên bản xe.

Làm mới ngoại hình nhưng giữ nguyên cấu trúc kỹ thuật

Khác với ngoại hình được làm mới, Honda giữ nguyên toàn bộ cấu hình kỹ thuật của Air Blade 125. Mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ eSP dung tích 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch.

Khối động cơ này cho công suất khoảng 11,3-11,7 mã lực tùy theo cách công bố thông số và mô-men xoắn cực đại khoảng 11,3-11,7 Nm. Xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI kết hợp công nghệ Idling Stop nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu khi dừng chờ trong điều kiện giao thông đô thị.

Honda Air Blade 125 Marvel vẫn giữ nguyên cấu trúc kỹ thuật. Ảnh: Honda
Honda Air Blade 125 Marvel vẫn giữ nguyên cấu trúc kỹ thuật. Ảnh: Honda

Honda cũng duy trì các trang bị quen thuộc của dòng Air Blade. Xe sử dụng hệ thống khóa thông minh Smart Key cho phép mở khóa từ xa và hỗ trợ định vị. Khoang chứa đồ phía trước được tích hợp cổng sạc USB Type-C để sạc thiết bị di động.

Bên dưới yên xe là cốp chứa đồ dung tích khoảng 23,2 lít, đủ chứa mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân. Hệ thống phanh vẫn sử dụng cấu hình phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, đi kèm hệ thống phân bổ lực phanh CBS. Phiên bản Marvel không được trang bị phanh ABS.

Phiên bản giới hạn nhằm tạo dấu ấn thương hiệu

Air Blade là một trong những mẫu xe tay ga bán chạy của Honda tại Việt Nam. Mẫu xe này ra mắt lần đầu vào năm 2007 và trải qua nhiều lần nâng cấp về thiết kế, động cơ cũng như trang bị.

Trong chiến lược sản phẩm của Honda, Air Blade được định vị ở phân khúc xe tay ga thể thao tầm trung. Mẫu xe hướng đến nhóm người dùng trẻ, sinh viên và nhân viên văn phòng cần phương tiện di chuyển linh hoạt trong thành phố.

Việc ra mắt Air Blade 125 Marvel cho thấy Honda tiếp tục khai thác nhằm tăng sức hút cho dòng xe. Ảnh: Honda
Việc ra mắt Air Blade 125 Marvel cho thấy Honda tiếp tục khai thác nhằm tăng sức hút cho dòng xe. Ảnh: Honda

Ở thị trường Việt Nam, Air Blade cạnh tranh trực tiếp với một số mẫu xe tay ga thể thao cùng tầm giá. Đối thủ đáng chú ý nhất là Yamaha NVX, mẫu xe có giá bán từ khoảng 55,3 đến 69 triệu đồng tùy phiên bản. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các mẫu xe máy điện cũng tạo thêm áp lực cạnh tranh trong phân khúc, chẳng hạn VinFast Viper hay DatBike Quantum S1.

Việc ra mắt Air Blade 125 Marvel cho thấy Honda tiếp tục khai thác chiến lược phiên bản đặc biệt nhằm tăng sức hút cho dòng xe hiện có. Với số lượng giới hạn 4.000 chiếc và thiết kế gắn với các nhân vật nổi tiếng của Marvel, mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách cá tính.

Dù không thay đổi về công nghệ hay cấu hình vận hành, phiên bản này vẫn thu hút sự chú ý nhờ yếu tố sưu tầm và thiết kế khác biệt. Đây cũng là một trong những hoạt động đáng chú ý của Honda trong dịp kỷ niệm 30 năm hãng hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Honda Air Blade 125 Honda Air Blade 125 Marvel Honda Kỉ năm 30 năm Honda Marvel

Bài liên quan

Cơ hội sở hữu sớm xe tay ga Honda Vario 125 2026 tại Việt Nam

Cơ hội sở hữu sớm xe tay ga Honda Vario 125 2026 tại Việt Nam

Honda ZR-V 2026 chuyển sang thuần hybrid, nâng tầm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Honda ZR-V 2026 chuyển sang thuần hybrid, nâng tầm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Honda M125 trình làng giá khoảng 30 triệu đồng, trang bị Smartkey và phanh ABS

Honda M125 trình làng giá khoảng 30 triệu đồng, trang bị Smartkey và phanh ABS

Có thể bạn quan tâm

GIO MOBI ra mắt 3 dòng xe điện nội khu sản xuất tại Việt Nam

GIO MOBI ra mắt 3 dòng xe điện nội khu sản xuất tại Việt Nam

Xe 365
Thương hiệu xe điện chuyên dụng GIO MOBI vừa giới thiệu ba mẫu xe Go Easy, Go Venture và Go Joy sản xuất tại Việt Nam, đồng thời triển khai mô hình giải pháp di chuyển nội khu dành cho sân golf, khu du lịch và khu công nghiệp.
Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo

Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo

Nhân lực số
Cụ thể, tại Việt Nam, Ford triển khai hai trung tâm đào tạo tại miền Bắc và miền Nam, nhằm bảo đảm hệ thống đại lý vận hành thống nhất và lấy khách hàng làm trọng tâm.
Wuling Mini EV biến mất khỏi website chính thức: Khép lại hành trình tại Việt Nam

Wuling Mini EV biến mất khỏi website chính thức: Khép lại hành trình tại Việt Nam

Xe và phương tiện
Mẫu ô tô điện cỡ nhỏ Wuling Mini EV đã không còn xuất hiện trên website chính thức của Wuling Việt Nam, làm dấy lên thông tin dòng xe này đã ngừng phân phối tại thị trường trong nước.
BYD ra mắt pin xe điện sạc 5 phút, công suất trạm sạc tới 1,5 MW

BYD ra mắt pin xe điện sạc 5 phút, công suất trạm sạc tới 1,5 MW

Xe 365
BYD công bố pin Blade Battery 2.0 có thể sạc 5 phút BYD từ 10% lên 70% khi sử dụng trạm Flash Charging công suất 1,5 megawatt. Công nghệ này hướng tới rút ngắn thời gian sạc xe điện và mở rộng khả năng sử dụng pin LFP.
Cùng BYD Việt Nam khai xuân bứt tốc nhận ưu đãi cực sốc

Cùng BYD Việt Nam khai xuân bứt tốc nhận ưu đãi cực sốc

Xe 365
BYD Việt Nam chính thức công bố chương trình ưu đãi đầu năm mang tên “Khai xuân bứt tốc - Ưu đãi cực sốc”, áp dụng cho các khách hàng mua xe BYD mới trên phạm vi toàn quốc, trong khoảng thời gian từ ngày 01/03 đến hết ngày 30/04/2026.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

19°C

Cảm giác: 19°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
35°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
35°C
Đà Nẵng

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
22°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 20°C
mây cụm
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
14°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
14°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
13°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
13°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
14°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 29°C
mây rải rác
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
29°C
Quảng Bình

20°C

Cảm giác: 21°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
15°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
15°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
20°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Hà Giang

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Hải Phòng

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
22°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
27°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
Kim TT/AVPL 18,115 ▼90K 18,420 ▼90K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
Nguyên Liệu 99.99 17,500 ▼50K 17,700 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 17,450 ▼50K 17,650 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,990 ▼90K 18,390 ▼90K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,940 ▼90K 18,340 ▼90K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,870 ▼90K 18,320 ▼90K
Cập nhật: 09/03/2026 17:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K
Hà Nội - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K
Miền Tây - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K
Cập nhật: 09/03/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
NL 99.90 17,370 ▲50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,400 ▲50K
Trang sức 99.9 17,600 ▼90K 18,300 ▼90K
Trang sức 99.99 17,610 ▼90K 18,310 ▼90K
Cập nhật: 09/03/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,811 ▲1629K 18,412 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,811 ▲1629K 18,413 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,808 ▼9K 1,839 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,788 ▼9K 1,823 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 173,995 ▼891K 180,495 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 127,989 ▼675K 136,889 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,226 ▼612K 124,126 ▼612K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 102,464 ▼549K 111,364 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 97,542 ▼524K 106,442 ▼524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,277 ▼375K 76,177 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Cập nhật: 09/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17889 18163 18745
CAD 18857 19135 19753
CHF 33054 33440 34101
CNY 0 3470 3830
EUR 29723 29995 31031
GBP 34236 34627 35570
HKD 0 3231 3434
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15207 15800
SGD 19983 20266 20786
THB 734 797 850
USD (1,2) 26011 0 0
USD (5,10,20) 26052 0 0
USD (50,100) 26081 26100 26311
Cập nhật: 09/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,071 26,071 26,311
USD(1-2-5) 25,029 - -
USD(10-20) 25,029 - -
EUR 29,948 29,972 31,137
JPY 162.74 163.03 169.95
GBP 34,612 34,706 35,540
AUD 18,136 18,202 18,691
CAD 19,079 19,140 19,703
CHF 33,382 33,486 34,206
SGD 20,118 20,181 20,827
CNY - 3,753 3,855
HKD 3,312 3,322 3,407
KRW 16.28 16.98 18.25
THB 783.02 792.69 844.14
NZD 15,163 15,304 15,674
SEK - 2,798 2,882
DKK - 4,005 4,124
NOK - 2,687 2,768
LAK - 0.94 1.3
MYR 6,214.77 - 6,978.29
TWD 745.64 - 898.43
SAR - 6,903.58 7,232.58
KWD - 83,794 88,677
Cập nhật: 09/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,041 26,071 26,311
EUR 29,697 29,816 30,988
GBP 34,321 34,459 35,459
HKD 3,292 3,305 3,420
CHF 33,055 33,188 34,114
JPY 161.51 162.16 169.44
AUD 18,019 18,091 18,678
SGD 20,121 20,202 20,779
THB 797 800 835
CAD 19,022 19,098 19,680
NZD 15,179 15,711
KRW 16.93 18.44
Cập nhật: 09/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26173 26173 26311
AUD 18082 18182 19107
CAD 19038 19138 20155
CHF 33308 33338 34920
CNY 0 3763.6 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29908 29938 31663
GBP 34551 34601 36353
HKD 0 3355 0
JPY 162.31 162.81 173.37
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15323 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20139 20269 21002
THB 0 763.5 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18110000 18110000 18410000
SBJ 16000000 16000000 18410000
Cập nhật: 09/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,115 26,165 26,311
USD20 26,115 26,165 26,311
USD1 23,807 26,165 26,311
AUD 18,128 18,228 19,339
EUR 30,085 30,085 31,501
CAD 18,984 19,084 20,401
SGD 20,213 20,363 21,333
JPY 162.89 164.39 168.97
GBP 34,430 34,780 35,806
XAU 18,098,000 0 18,312,000
CNY 0 3,652 0
THB 0 800 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/03/2026 17:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Sách kết tinh trí tuệ, bồi đắp tâm hồn con người trong thời đại số

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Sách kết tinh trí tuệ, bồi đắp tâm hồn con người trong thời đại số

Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Nguồn gốc, lịch sử và ý nghĩa

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Nguồn gốc, lịch sử và ý nghĩa

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn

Smartphone siêu mỏng gắn mô-đun AI gây chú ý tại MWC 2026

Smartphone siêu mỏng gắn mô-đun AI gây chú ý tại MWC 2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
AWS tung nền tảng tự động hóa quy trình y tế, đưa “AI agent” vào bệnh viện

AWS tung nền tảng tự động hóa quy trình y tế, đưa “AI agent” vào bệnh viện

Bầu cử Quốc hội 2026: Lần đầu tiên rút ngắn quy trình và chuyển đổi số toàn diện

Bầu cử Quốc hội 2026: Lần đầu tiên rút ngắn quy trình và chuyển đổi số toàn diện

Chính phủ cho phép điều hành giá xăng dầu linh hoạt khi thị trường biến động

Chính phủ cho phép điều hành giá xăng dầu linh hoạt khi thị trường biến động

Lào Cai triển khai mô hình

Lào Cai triển khai mô hình 'Người bản số', đưa công nghệ và AI đến vùng sâu, vùng xa

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Thêm một thương hiệu Lifestyle gia nhập thị trường Việt, nhắm tới người tiêu dùng trẻ

Thêm một thương hiệu Lifestyle gia nhập thị trường Việt, nhắm tới người tiêu dùng trẻ

Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo

Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026