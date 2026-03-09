Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

Honda Air Blade 125 phiên bản đặc biệt này có số lượng giới hạn 4.000 chiếc trên toàn quốc, chia đều cho hai thiết kế Spider-Man và Venom. Theo công bố từ hãng, mỗi phiên bản chỉ sản xuất 2.000 xe. Người dùng có thể đặt mua thông qua ứng dụng My Honda+ kể từ ngày 7/3. Honda dự kiến bắt đầu bàn giao những chiếc xe đầu tiên cho khách hàng từ ngày 24/4/2026.

Thiết kế lấy cảm hứng từ hai nhân vật trong truyện tranh Marvel

Honda tập trung thay đổi bộ nhận diện ngoại thất nhằm tạo dấu ấn cho phiên bản đặc biệt. Hai bản Spider-Man và Venom sử dụng phong cách màu sắc và đồ họa khác biệt, gắn với hình tượng của từng nhân vật.

Ở bản Spider-Man, xe sử dụng tông đỏ làm màu chủ đạo, kết hợp các mảng đen và xanh. Nhà sản xuất bổ sung họa tiết mạng nhện cùng biểu tượng Người Nhện tại khu vực yếm trước và dọc thân xe. Các chi tiết tem được thiết kế nhằm tăng khả năng nhận diện và tạo phong cách thể thao cho tổng thể chiếc xe.

Honda Air Blade 125 Marvel phiên bản Spider-man. Ảnh: Honda

Trong khi đó, phiên bản Venom sử dụng nền sơn đen làm chủ đạo. Honda bổ sung các chi tiết tem trắng và đỏ cùng đồ họa nhân vật để tạo sự tương phản mạnh trên thân xe. Cách phối màu này hướng tới phong cách mạnh mẽ và bí ẩn, phù hợp với hình tượng phản anh hùng Venom trong vũ trụ Marvel.

Honda Air Blade 125 Marvel phiên bản Venom. Ảnh: Honda

Ngoài bộ tem và màu sơn mới, Honda giữ nguyên thiết kế tổng thể của Air Blade 125. Kiểu dáng xe vẫn mang phong cách thể thao với các đường nét góc cạnh quen thuộc. Hệ thống chiếu sáng LED phía trước tiếp tục xuất hiện trên phiên bản đặc biệt này.

Honda công bố giá bán lẻ đề xuất của Air Blade 125 phiên bản Marvel ở mức 48,1 triệu đồng. Mức giá này cao hơn khoảng 5-6 triệu đồng so với Air Blade 125 tiêu chuẩn đang bán trên thị trường.

Honda cho biết mỗi khách hàng mua phiên bản đặc biệt sẽ nhận kèm một số phụ kiện đi kèm theo chủ đề Marvel. Gói quà tặng gồm thảm để chân và áo khoác thời trang lấy cảm hứng từ nhân vật tương ứng với phiên bản xe.

Làm mới ngoại hình nhưng giữ nguyên cấu trúc kỹ thuật

Khác với ngoại hình được làm mới, Honda giữ nguyên toàn bộ cấu hình kỹ thuật của Air Blade 125. Mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ eSP dung tích 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch.

Khối động cơ này cho công suất khoảng 11,3-11,7 mã lực tùy theo cách công bố thông số và mô-men xoắn cực đại khoảng 11,3-11,7 Nm. Xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI kết hợp công nghệ Idling Stop nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu khi dừng chờ trong điều kiện giao thông đô thị.

Honda Air Blade 125 Marvel vẫn giữ nguyên cấu trúc kỹ thuật. Ảnh: Honda

Honda cũng duy trì các trang bị quen thuộc của dòng Air Blade. Xe sử dụng hệ thống khóa thông minh Smart Key cho phép mở khóa từ xa và hỗ trợ định vị. Khoang chứa đồ phía trước được tích hợp cổng sạc USB Type-C để sạc thiết bị di động.

Bên dưới yên xe là cốp chứa đồ dung tích khoảng 23,2 lít, đủ chứa mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân. Hệ thống phanh vẫn sử dụng cấu hình phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, đi kèm hệ thống phân bổ lực phanh CBS. Phiên bản Marvel không được trang bị phanh ABS.

Phiên bản giới hạn nhằm tạo dấu ấn thương hiệu

Air Blade là một trong những mẫu xe tay ga bán chạy của Honda tại Việt Nam. Mẫu xe này ra mắt lần đầu vào năm 2007 và trải qua nhiều lần nâng cấp về thiết kế, động cơ cũng như trang bị.

Trong chiến lược sản phẩm của Honda, Air Blade được định vị ở phân khúc xe tay ga thể thao tầm trung. Mẫu xe hướng đến nhóm người dùng trẻ, sinh viên và nhân viên văn phòng cần phương tiện di chuyển linh hoạt trong thành phố.

Việc ra mắt Air Blade 125 Marvel cho thấy Honda tiếp tục khai thác nhằm tăng sức hút cho dòng xe. Ảnh: Honda

Ở thị trường Việt Nam, Air Blade cạnh tranh trực tiếp với một số mẫu xe tay ga thể thao cùng tầm giá. Đối thủ đáng chú ý nhất là Yamaha NVX, mẫu xe có giá bán từ khoảng 55,3 đến 69 triệu đồng tùy phiên bản. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các mẫu xe máy điện cũng tạo thêm áp lực cạnh tranh trong phân khúc, chẳng hạn VinFast Viper hay DatBike Quantum S1.

Việc ra mắt Air Blade 125 Marvel cho thấy Honda tiếp tục khai thác chiến lược phiên bản đặc biệt nhằm tăng sức hút cho dòng xe hiện có. Với số lượng giới hạn 4.000 chiếc và thiết kế gắn với các nhân vật nổi tiếng của Marvel, mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách cá tính.

Dù không thay đổi về công nghệ hay cấu hình vận hành, phiên bản này vẫn thu hút sự chú ý nhờ yếu tố sưu tầm và thiết kế khác biệt. Đây cũng là một trong những hoạt động đáng chú ý của Honda trong dịp kỷ niệm 30 năm hãng hiện diện tại thị trường Việt Nam.