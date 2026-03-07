Wuling Mini EV biến mất khỏi website chính thức: Khép lại hành trình tại Việt Nam

Hiện tại, trang web chính thức của Wuling Việt Nam chỉ còn hiển thị duy nhất mẫu xe điện Wuling Bingo trong danh mục sản phẩm. Mini EV, mẫu xe từng được giới thiệu như sản phẩm chiến lược của hãng khi bước vào thị trường Việt Nam đã bị gỡ khỏi hệ thống giới thiệu sản phẩm mà không kèm theo bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía thương hiệu.

Wuling Mini EV biến mất khỏi website chính thức của Wuling Việt Nam

Theo thông tin từ một số nhân viên bán hàng tại đại lý, việc dừng phân phối Mini EV thực tế đã diễn ra từ trước đó khá lâu. Nhiều đại lý cho biết hãng đã chuyển hướng tập trung sang mẫu Bingo, trong khi nguồn xe Mini EV mới gần như không còn trên thị trường. Những chiếc xe vẫn xuất hiện trong thời gian gần đây chủ yếu là xe đã qua sử dụng được người dùng rao bán lại trên các nền tảng mua bán xe.

Sự biến mất của Mini EV trên website chính thức được xem như dấu hiệu cho thấy dòng xe này đã chính thức kết thúc vòng đời kinh doanh tại Việt Nam, dù hãng chưa đưa ra thông báo chính thức.

Mẫu xe từng khai mở phân khúc ô tô điện mini

Wuling Mini EV lần đầu ra mắt người tiêu dùng Việt Nam vào giữa năm 2023 với tên gọi đầy đủ Wuling HongGuang MiniEV. Thời điểm đó, sự xuất hiện của mẫu xe nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường nhờ mức giá thấp chưa từng có trong phân khúc ô tô điện.

Khi chính thức mở bán, Mini EV được định giá khởi điểm từ khoảng 239 triệu đồng, mức giá thấp hơn đáng kể so với phần lớn ô tô cỡ nhỏ đang bán tại Việt Nam. Chiến lược giá này giúp mẫu xe tạo ra một phân khúc mới, hướng đến nhóm khách hàng cần phương tiện di chuyển đô thị với chi phí sở hữu thấp.

Wuling Mini EV với thiết kế nhỏ gọn

Ở giai đoạn đầu, Wuling phân phối Mini EV với bốn phiên bản khác nhau nhằm mở rộng lựa chọn cho khách hàng. Tuy nhiên, sau một thời gian kinh doanh, danh mục sản phẩm được rút gọn còn hai phiên bản gồm LV2 120 km và LV2 170 km. Giá bán của hai phiên bản này lần lượt khoảng 197 triệu đồng và 231 triệu đồng.

Mini EV được phát triển với triết lý đơn giản và thực dụng, tập trung vào nhu cầu di chuyển trong đô thị. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn, dễ xoay trở trong các khu vực đông đúc. Trang bị trên xe ở mức cơ bản, bao gồm hệ thống đèn pha halogen dạng projector, đèn định vị LED và logo Wuling phát sáng phía trước.

Khoang nội thất của mẫu xe cũng được thiết kế tối giản. Xe trang bị hệ thống âm thanh 2 loa, camera lùi cùng một số tiện ích cơ bản phục vụ người lái. Cách bố trí này cho thấy Mini EV hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một phương tiện đi lại tiết kiệm thay vì một mẫu xe có nhiều công nghệ.

Thông số vận hành trên cho thấy Mini EV phù hợp với nhu cầu di chuyển quãng ngắn trong nội đô, đặc biệt với người dùng cần một chiếc xe nhỏ gọn cho các chuyến đi hàng ngày như đi làm, đi chợ hoặc đưa đón trong phạm vi gần.

Phân khúc xe điện mini thu hẹp lựa chọn

Việc Mini EV rút lui khỏi danh mục sản phẩm của Wuling Việt Nam khiến phân khúc ô tô điện mini trong nước tiếp tục thu hẹp lựa chọn. Nếu như trước đây thị trường từng có thêm một phương án giá rẻ đến từ thương hiệu Trung Quốc, thì hiện nay sân chơi gần như chỉ còn lại hai cái tên đáng chú ý là VinFast VF 3 và Bestune Xiaoma.

Trong đó, VinFast VF 3 đang nắm lợi thế rõ rệt nhờ thương hiệu nội địa cùng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. Mẫu xe này cũng nhanh chóng trở thành hiện tượng trên thị trường ô tô Việt Nam khi ghi nhận doanh số 44.585 xe trong năm 2025, qua đó trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất toàn thị trường.

VinFast VF 3 là ứng cử viên sáng giá thay thế Mini EV trong phân khúc ô tô điện mini

Trong khi đó, Bestune Xiaoma là mẫu xe điện mini nhập khẩu, định vị ở nhóm khách hàng cần phương tiện di chuyển trong đô thị với chi phí thấp. Tuy nhiên, quy mô phân phối của mẫu xe này vẫn hạn chế so với đối thủ.

Sự rút lui của Wuling Mini EV vì vậy không chỉ đánh dấu cái kết cho một sản phẩm từng gây chú ý nhờ mức giá rẻ, mà còn làm thay đổi cục diện cạnh tranh trong phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam. Khi lựa chọn ngày càng ít đi, cuộc cạnh tranh trong phân khúc này nhiều khả năng sẽ tập trung chủ yếu vào các mẫu xe có lợi thế về thương hiệu, hệ thống bán hàng và khả năng tiếp cận người dùng.