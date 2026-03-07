Doanh nghiệp số
X tung 'vũ khí' mới tranh giành nhà sáng tạo nội dung với YouTube và TikTok

Minh Châu

Minh Châu

14:47 | 07/03/2026
Mạng xã hội X vừa nâng cấp toàn diện dịch vụ đăng ký trả phí dành cho người làm nội dung, đồng thời công bố quỹ chia sẻ doanh thu tăng hơn gấp đôi trong năm 2026. Đây là phép thử quan trọng cho tham vọng của Elon Musk trong cuộc chiến giành thị phần kinh tế sáng tạo số - lĩnh vực mà YouTube, TikTok và Meta đang nắm giữ phần lớn.
Cuộc chiến giữ chân nhà sáng tạo nội dung: X lấy gì để đối đầu với YouTube, TikTok và Facebook?
Thu tiền ngay trên nền tảng, không còn phải dẫn khán giả ra ngoài

Thay đổi đáng chú ý nhất trong lần cập nhật này là tính năng "chuỗi bài viết độc quyền" (exclusive threads). Trước đây, người viết muốn thu tiền từ độc giả thường phải dẫn họ sang các trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ thư tín điện tử bên ngoài như Substack, một quy trình vừa làm gián đoạn trải nghiệm, vừa khiến X mất đi lượng tương tác và dữ liệu người dùng. Nay, người làm nội dung có thể đăng một đoạn mở đầu công khai để kích thích sự tò mò, sau đó yêu cầu khán giả đăng ký trả phí ngay trong cuộc trò chuyện đó để đọc tiếp. Nội dung giới hạn cũng được hiển thị trực tiếp trên trang cá nhân thay vì ẩn trong một tab riêng như trước.

Ba cải tiến còn lại tập trung vào khâu vận hành. X giới thiệu thẻ tiếp thị đăng ký có thể chia sẻ ngay trên nền tảng, bảng điều khiển mới giúp chủ tài khoản theo dõi doanh thu và phân tích dữ liệu người đăng ký, cùng giao diện thu phí được làm gọn xuống hai bước thao tác. X cho biết tốc độ xét duyệt hồ sơ cũng được rút ngắn so với phiên bản trước.

Cuộc chiến giữ chân nhà sáng tạo nội dung: X lấy gì để đối đầu với YouTube, TikTok và Facebook?
45 triệu USD đã trả, quỹ năm 2026 tăng gấp đôi

Theo thông tin từ Grok - trợ lý AI tích hợp trong X, nền tảng đã chi hơn 45 triệu USD cho người làm nội dung kể từ khi ra mắt chương trình chia sẻ doanh thu toàn cầu năm 2023. Phía X xác nhận nguồn doanh thu khả dụng trong quỹ chia sẻ năm 2026 tăng hơn gấp đôi, chủ yếu nhờ lượng người dùng X Premium tăng mạnh. Tháng 1/2026, một số tài khoản đã đăng ảnh chụp màn hình thu nhập, cho thấy mức chi trả thực tế tăng lên so với các kỳ trước.

Bà Allegra Jacchia, Giám đốc Sản phẩm Sáng tạo tại X, nói trong thông cáo ra mắt sản phẩm rằng nền tảng đang đầu tư vào các công cụ giúp người làm nội dung tạo thu nhập bền vững và kết nối sâu hơn với khán giả, đồng thời tin rằng họ xứng đáng được đền bù xứng đáng cho giá trị mà họ mang lại.

Song không phải mọi đánh giá đều thuận chiều. Từ khi ra mắt năm 2023, chương trình chia sẻ doanh thu của X đã vấp phải chỉ trích từ một bộ phận cộng đồng, cho rằng cơ chế tính tiền dựa trên lượt hiển thị quảng cáo vô tình khuyến khích người làm nội dung đăng bài giật gân, câu phẫn nộ để tăng tương tác. X không trực tiếp phủ nhận điều này, nhưng nền tảng chỉ ra rằng nhiều nhà sáng tạo hàng đầu của họ là những chuyên gia phân tích chứng khoán và tài chính, tức là người cung cấp thông tin có giá trị thực chất.

Cuộc chiến giữ chân nhà sáng tạo nội dung: X lấy gì để đối đầu với YouTube, TikTok và Facebook?
Minh bạch quảng cáo và cuộc chiến làm sạch nội dung

Cùng với các cập nhật trên, X chính thức triển khai nhãn "Đối tác trả phí" tích hợp sẵn trong giao diện đăng bài. Nhãn này xuất hiện ngay bên dưới nội dung, giúp bài đăng tài trợ tuân thủ chính sách nền tảng và quy định quảng cáo của ngành mà không cần dùng hashtag thủ công. Người dùng cũng có thể gắn nhãn bổ sung sau khi bài đã được đăng.

X đồng thời tuyên bố sẽ đình chỉ chương trình chia sẻ doanh thu với những tài khoản đăng video dựng bằng AI mô tả xung đột vũ trang mà thiếu nhãn cảnh báo, một biện pháp kiểm soát nội dung đang được nhiều nền tảng lớn thắt chặt trong bối cảnh lo ngại về thông tin sai lệch.

Hệ sinh thái khép kín hay vẫn còn lệ thuộc quảng cáo?

Chuỗi cập nhật này ra mắt đúng tuần X thử nghiệm ứng dụng nhắn tin độc lập XChat và dịch vụ thanh toán X Money, những mảnh ghép cho thấy tham vọng xây dựng một hệ sinh thái số tự túc, nơi người dùng có thể giao tiếp, mua sắm và kiếm tiền mà không cần rời khỏi nền tảng.

Tuy nhiên, X vẫn đối mặt với thực tế tài chính rõ ràng: phần lớn doanh thu của nền tảng hiện vẫn đến từ quảng cáo, chứ không phải từ đăng ký trả phí hay doanh thu của người làm nội dung. Nền tảng sẽ cần thêm thời gian và dữ liệu thực tế, để chứng minh rằng những công cụ mới này đủ sức thay đổi cán cân cạnh tranh với YouTube, TikTok hay Meta.

Ngày 5/3 tại Hà Nội, MEDLATEC Group long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (06/3/1996 – 06/3/2026) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp bền bỉ của tập đoàn trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
DiligenceSquared, startup thuộc khóa Fall 2025 của Y Combinator, tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ nghiên cứu thương mại phục vụ M&A với chất lượng ngang tầm McKinsey hay BCG, nhưng chỉ với mức phí 50.000 USD thay vì 500.000 đến 1 triệu USD như thông thường. Chìa khóa nằm ở trợ lý giọng nói AI tự động tiến hành phỏng vấn doanh nghiệp, thay thế phần lớn công việc của đội ngũ tư vấn truyền thống.
JD.com vừa công bố khoản lỗ hoạt động đầu tiên trong gần bốn năm. Hàng chục tỷ nhân dân tệ đổ vào trợ giá để cạnh tranh với Meituan và Alibaba trong cuộc chiến giao đồ ăn khốc liệt nhất lịch sử thương mại điện tử Trung Quốc.
Ngày 4/3/2026, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) - thành viên thuộc Viettel Group, đã công bố thiết lập các quan hệ hợp tác chiến lược với Intel, AMD và ID Quantique tại Hội nghị Di động Thế giới MWC 2026, đồng thời chính thức tham gia liên minh phát triển 6G do Qualcomm khởi xướng.
Thị trường truyền thông - giải trí toàn cầu vừa chứng kiến một trong những thương vụ lớn nhất lịch sử khi Paramount chính thức đạt thỏa thuận thâu tóm Warner Bros. Discovery (WBD) trong giao dịch trị giá 110 tỷ USD.
