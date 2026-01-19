Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của 'Vua Youtube' MrBeast

Ảnh đại diện của video hiển thị hình quốc kỳ Việt Nam

Tối 17/1, MrBeast phát hành video mới trên kênh chuyên về nội dung game, quy tụ các đội đến từ Anh, Argentina, Hà Lan, Colombia, Ấn Độ, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Việt Nam. Nhiệm vụ đặt ra là tái hiện đất nước của mình trong trò chơi sandbox Minecraft thông qua các công trình, cảnh quan và yếu tố văn hóa đặc trưng.

Đại diện Việt Nam, do YouTuber Neji dẫn dắt, gây ấn tượng mạnh ngay khi MrBeast và đội ngũ giám khảo bước vào bản đồ. Không gian được xây dựng với quy mô lớn, bố cục rõ ràng, tái hiện nhiều danh lam thắng cảnh quen thuộc như Hang Múa, Núi Ngọa Long, Chùa Bái Đính. Đội Việt Nam còn sử dụng các vật phẩm tùy chỉnh, trong đó có hệ thống đèn lồng mang dấu ấn văn hóa, tạo điểm nhấn khác biệt so với các bản đồ còn lại.

Những danh lam được đội Việt Nam tái hiện trong game Minecraft

Theo đánh giá của giám khảo, bản đồ Việt Nam không chỉ dừng ở việc trưng bày công trình mà còn được thiết kế như một “thế giới mở” với NPC di chuyển, cảnh quan sống động và sự liên kết giữa các khu vực. Chính yếu tố này đã thuyết phục MrBeast chấm điểm 10 tuyệt đối cho đội Việt Nam.

Kết quả chung cuộc, Việt Nam đạt 38,5 điểm, vượt qua Colombia và Thổ Nhĩ Kỳ (cùng đạt 37,5 điểm) để giành vị trí cao nhất. Cuối video, MrBeast xác nhận Việt Nam là đội vô địch và sẽ gửi cúp chiến thắng cho nhóm thực hiện.

Sự chi tiết và kỳ công của các công trình đã đem về thắng lợi cho đội Việt Nam

Video hiện thu hút khoảng 5,9 triệu lượt xem sau 20 giờ đăng tải trên kênh YouTube hơn 50 triệu người theo dõi của MrBeast. Nội dung được lồng tiếng và chuyển ngữ sang 13 ngôn ngữ, với tiêu đề và hình ảnh thumbnail tùy chỉnh theo từng quốc gia. Tại Việt Nam, video mang tiêu đề “Chúng tôi xây Việt Nam trong Minecraft”, kèm hình ảnh quốc kỳ.

Chiến thắng này được xem là dấu mốc đáng chú ý của cộng đồng game thủ và nhà sáng tạo nội dung Việt Nam trên sân chơi quốc tế, cho thấy khả năng kết hợp kỹ thuật, sáng tạo và bản sắc văn hóa trong môi trường số.