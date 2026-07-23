Màn hình di động StanbyME 2 Max vừa ra mắt của LG có gì?

Đáng chú ý, sản phẩm vừa đạt giải thưởng Sáng tạo CES 2026 Innovation Award còn được tích hợp bộ xử lý Alpha 8 AI Gen 3, công nghệ nghe nhìn Dolby Vision & Dolby Atmos cùng viên pin cho thời lượng phát video liên tục lên đến 4,5 giờ.

Màn hình di động StanbyME 2 Max vừa chính thức lên kệ

Chia sẻ về thế hệ màn hình di động LG StanbyME 2 Max mới, ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông cho biết: "LG StanbyME 2 Max được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng và linh hoạt của người dùng hiện đại. Với những nâng cấp toàn diện, thiết bị sẽ biến các hoạt động giải trí, làm việc và học tập trở nên linh hoạt và thông minh hơn".

Chi tiết về StanbyME 2 Max so với thế hệ tiền nhiệm, LG cho rằng không chỉ là sự nâng cấp về chất lượng hiển thị với màn hình mở rộng lên 32 inch cùng độ phân giải 4K UHD, StanbyME 2 Max còn mang đến không gian hiển thị lớn hơn, kết hợp mật độ điểm ảnh cao giúp nội dung hiển thị sắc nét và chi tiết.

Thiết bị cũng được tích hợp công nghệ Dolby Vision để tinh chỉnh độ sáng, độ tương phản và sắc màu theo từng khung hình. Bên cạnh đó, công nghệ Dolby Atmos tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều khi xem phim, thể thao hoặc các nội dung giải trí khác.

StandbyME 2 Max sở hữu màn hình 32 inch 4K UHD cùng thiết kế di động linh hoạt, mang đến trải nghiệm giải trí sống động ở mọi không gian

Ngoài ra, StanbyME 2 Max cũng kế thừa thiết kế linh hoạt từ thế hệ tiền nhiệm. Theo đó, StanbyME 2 Max có thể di chuyển theo người dùng đến nhiều không gian khác nhau từ phòng khách, nhà bếp hay phòng ngủ nhờ chân đế tích hợp bánh xe. Màn hình cũng có thể tháo rời và kết hợp cùng các phụ kiện đi kèm như ốp lưng, dây treo để tùy biến để bàn, treo tường hoặc sử dụng độc lập.

Đặc biệt, khả năng chuyển đổi giữa chế độ ngang (tối ưu cho phim ảnh, thể thao hay nội dung trình chiếu) và chế độ dọc (phù hợp với video ngắn, mạng xã hội, trình duyệt web) giúp thiết bị thích ứng với thói quen tiêu thụ nội dung hiện đại. Đi cùng thiết kế tối giản giúp StanbyME 2 Max dễ hòa hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Thiết kế tinh tế cùng khả năng hiển thị linh hoạt giúp LG StanbyME 2 Max hòa quyện với mọi phong cách nội thất

Chưa dừng lại ở đó, dung lượng pin của StanbyME 2 Max cũng đã được cải thiện đáng kể, cho phép xem video liên tục tới 4,5 giờ mà không cần cắm điện, phù hợp cho cả sử dụng trong nhà lẫn ngoài trời. Thiết bị hỗ trợ sạc qua dock trên chân đế hoặc trực tiếp bằng cổng USB-C trên màn hình.

Người dùng có thể tương tác với thiết bị qua nhiều cách khác nhau: chạm trực tiếp lên màn hình, dùng điều khiển từ xa hoặc ra lệnh bằng giọng nói. Đáng chú ý, giao diện webOS được thiết kế để thao tác điều hướng và tìm kiếm nội dung diễn ra nhanh chóng, chính xác.

StanbyME 2 Max cũng sở hữu hệ sinh thái nội dung phong phú và khả năng cá nhân hóa cao. Theo đó, thiết bị tích hợp sẵn các dịch vụ OTT phổ biến cùng nền tảng dịch vụ nội dung miễn phí LG Channels, cũng như kết nối qua AirPlay, Google Cast, Apple HomeKit và cổng HDMI. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nền tảng nghệ thuật LG Gallery+ có mặt trên dòng StanbyME, cung cấp hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật để người dùng tùy chỉnh không gian sống theo phong cách nội thất riêng. Bên cạnh đó, các ứng dụng như Let’s Draw và StanbyME Kids mở ra không gian học tập, sáng tạo và vui chơi cho cả gia đình.

Người dùng cũng có thể dễ dàng biến LG StanbyME 2 Max thành thiết bị học tập, làm việc và giải trí cho cả gia đình

StanbyME 2 Max còn đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng, từ việc làm màn hình phụ qua kết nối USB-C, tham gia họp trực tuyến với Smart Cam, cho đến hỗ trợ học tập, làm việc, chơi game hay tập luyện thể thao tại nhà. Khả năng kết nối linh hoạt cũng giúp thiết bị thích ứng với nhiều kịch bản sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh những nâng cấp về thiết kế, StanbyME 2 Max cũng sở hữu bộ xử lý Alpha 8 AI Gen 3, ứng dụng thuật toán AI để tối ưu chất lượng hiển thị lẫn âm thanh theo từng loại nội dung. Cụ thể, với AI Picture Pro nhận diện nội dung theo chủ thể và nhân tố quan trọng trong khung hình để tăng cường độ sâu, độ chi tiết và tái tạo hình ảnh. AI Super Upscaling xử lý kết cấu và đường nét, giúp nâng cao chất lượng các nội dung có độ phân giải thấp. AI Sound Pro phân tích nội dung đang phát để giả lập hiệu ứng âm thanh vòm kỹ thuật số 11.1.2 kênh thông qua hệ thống loa tích hợp.

LG StanbyME 2 Max chính thức lên kệ với giá bán lẻ đề nghị 36.900.000 đồng.

LG StanbyME 2 Max chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 22/07/2026 với giá bán lẻ đề nghị 36.900.000 đồng. Từ nay đến hết ngày 05/08/2026, khi đặt trước StanbyME 2 Max, người dùng sẽ nhận được mức giá ưu đãi là 26.900.000 đồng, tặng kèm 01 tai nghe LG Buds Plus trị giá 4.000.000 đồng.

Với đơn hàng StanbyME 2 Max mua kèm 01 sản phẩm LG bất kỳ, giá riêng cho StanbyME 2 Max chỉ còn 25.900.000 đồng, cùng quà tặng tai nghe LG Buds Plus.

Chi tiết về sản phẩm và chương trình khuyến mãi, xem tại https://www.lg.com/vn/man-hinh-phong-cach/stanbyme/32lx6bdga/