LG StanbyME Go: xách TV đi khắp nơi

Theo LG, LG StanbyME Go sẽ mở ra khái niệm “picnic công nghệ” với trải nghiệm linh hoạt và chủ động, không giới hạn không gian.

Cụ thể, với màn hình cảm ứng 27inch có thể xoay đa chiều và “ẩn mình” gọn gàng trong chiếc vali vững chắc, người dùng có thể xách LG StanbyME Go đi khắp mọi nơi. Điểm thú vị là dù linh hoạt trong không gian sử dụng nhưng LG StanbyME Go vẫn được trang bị nhiều ứng dụng hiện đại, hỗ trợ tối đa cho công việc, giải trí, và học tập dù ở bất cứ đâu.

Nếu như ở thế hệ trước chúng ta chỉ thấy được sự linh hoạt trong việc sử dụng giữa các không gian tại gia, thì nay ở LG StanbyME Go, LG đã mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới, với những cuộc vui ngoài trời đầy hứng khởi và tiện nghi nhờ thiết kế thanh lịch và độc đáo như một chiếc vali nhỏ gọn.

Lúc này chiếc màn hình 27 inch có thể chịu đựng nhiều tác động môi trường khác nhau như áp suất thấp, nhiệt độ khắc nghiệt, cát bụi và muối biển nhằm chống ăn mòn kim loại nhờ được bảo vệ bởi vỏ bọc vali độ bền vượt trội. Sản phẩm cũng đã trải qua các bài thử nghiệm tiêu chuẩn độ bền MIL-STD-810G của quân đội Hoa Kỳ, nhờ đó mà người dùng hoàn toàn có thể sử dụng LG StanbyME Go ở bất cứ nơi đâu.

Sau cải tiến đáng giá về thiết kế, thì các tính năng của LG StanbyME Go cũng không khác gì nhiều so với thế hệ tiền nhiệm được ra mắt năm 2021. Theo đó, LG StanbyME Go cho phép tuỳ chỉnh màn hình theo nhiều góc độ để đạt được tầm nhìn tối ưu nhất. Và để đáp ứng nhu cầu của người dùng, LG StanbyME Go còn có thêm chế độ đặt màn hình nằm phẳng ngang mặt bàn, biến thiết bị trở thành bàn chơi board game kỹ thuật số cực kỳ ấn tượng. Trong khi đó, tính năng xoay chuyển 90 độ ngang sang dọc và ngược lại, hay nâng độ cao màn hình lên đến 18cm giúp người dùng dễ dàng thưởng thức nội dung ở nhiều địa điểm khác nhau.

Để mang đến nhiều trải nghiệm thú vị hơn nữa cho người dùng, LG StanbyME Go còn được trang bị màn hình cảm ứng với góc nhìn rộng cùng độ phân giải FULL HD, công nghệ Dolby Vision - Dolby Atmos đảm bảo hình ảnh hiển thị rõ nét cùng hiệu ứng âm thanh giả lập, khiến mọi thước phim đều trở nên sống động như thật. Sản phẩm cũng sở hữu hệ thống loa 4 kênh nằm trên nắp vali, mang đến âm thanh mạnh mẽ, rõ ràng cùng khả năng tự động điều chỉnh khi thưởng thức nội dung ở mọi chế độ màn hình. Song song, các công nghệ màn hình tối tân như Freesync, VRR,… loại bỏ giật lag, xé ảnh, cho trải nghiệm hình ảnh mượt mà, toàn diện.

Đối với những người dùng muốn tận hưởng trải nghiệm âm nhạc lãng mạn, tính năng Turnable Mode sẽ biến hoá màn hình LG StanbyME Go thành máy nghe đĩa ảo, cho không gian “chill” càng thêm trọn vẹn.

Đáng chú ý, để đáp ứng nhu cầu sử dụng mọi lúc, mọi nơi, LG StanbyME Go đã được LG trang bị khả năng “cân” mọi điều kiện ánh sáng nhờ thiết lập thanh điều khiển độ sáng kết hợp cùng lớp phủ chống chói. Nhờ đó dù là chơi game, xem Tiktok, thưởng thức điện ảnh… LG StanbyME Go đều không bị ánh sáng mặt trời gây nhiễu.

Một điểm nổi bật khác của LG StanbyME Go là pin có khả năng sử dụng lên đến 3 giờ liên tục mà không cần kết nối nguồn điện, để người dùng tận hưởng cuộc vui mọi nơi mà không lo gián đoạn. Tính năng tự động bật – tắt theo hành động mở - đóng vali của người dùng cũng giúp tiết kiệm điện năng tối ưu.

Là một sản phẩm kỹ thuật số, LG StanbyME Go cũng dễ dàng kết nối với mọi thiết bị khác thông qua hệ thống điều khiển thông minh ThinQ AI hay Airplay 2, giúp người dùng thực hiện công việc thuận tiện và sáng tạo hơn, chẳng hạn đặt để tại các khu trưng bày sản phẩm hay phát trực tiếp (livestream).

Ngoài ra, tính năng nhận dạng giọng nói của LG StanbyME Go còn cho phép dễ dàng khởi chạy ứng dụng, điều chỉnh âm thanh và tìm kiếm nội dung. Tính năng này đặc biệt hữu ích đối với những người thích nấu ăn, dọn dẹp hoặc đang làm các công việc khác mà không tiện tay thực hiện thao tác trên màn hình.

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Ikwan Song, Tổng giám Đốc LG Electronics Việt Nam cho biết: “Sản phẩm LG StanbyME đã ra mắt cách đây 2 năm và nhận được sự đón nhận rộng rãi ở nhiều nơi như Hàn Quốc, Việt Nam và một số quốc gia châu Á khác nhờ tính linh hoạt và sự tiện dụng. Đó cũng chính là động lực để LG tiếp tục đổi mới và nâng cấp trải nghiệm khách hàng với sản phẩm LG StanbyME Go. Có thể nói đây là thiết bị giải trí đột phá với trọng tâm là thiết kế gấp gọn, nâng tầm mọi trải nghiệm người dùng trong xu hướng dịch chuyển tăng cao. Chúng tôi hy vọng tạo hình độc đáo của thiết bị, kết hợp cùng những sáng tạo trong công nghệ hiển thị và âm thanh sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ, thú vị.”

LG StanbyME Go hiện đang được bán tại website chính thức của LG với mức giá ưu đãi 20.900.000 đồng cho các đơn hàng đặt trước từ ngày nay đến hết 25/10, đi kèm phần quà tặng là 1 tai nghe trị giá 2.900.000 đồng cùng voucher 1.000.000 đồng.