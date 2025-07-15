Phổ điểm thi THPT 2025 môn Toán: Điểm trung bình thấp kỷ lục

Năm nay, môn Toán trở thành một trong những môn có phổ điểm gây chú ý nhất. Điểm trung bình chỉ đạt 4,78, thấp hơn gần 2 điểm so với năm 2024. Điều này cho thấy đề thi năm nay có độ khó cao, đòi hỏi năng lực tư duy và kỹ năng vận dụng nhiều hơn.

Phổ điểm môn Toán năm 2025. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phổ điểm tập trung nhiều ở ngưỡng 3-3,5 điểm. Số thí sinh đạt điểm 8 trở lên không nhiều, khoảng hơn 40.000 thí sinh, trong khi điểm dưới trung bình vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể. Điều này phản ánh đúng tính chất đề thi, đồng thời cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa các nhóm điểm.

Bảng so sánh các chỉ số cơ bản môn Toán năm 2024 & 2025. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tuy vậy, số lượng thí sinh đạt điểm 10 lại tăng đột biến. Nếu năm 2024 không có em nào đạt điểm tuyệt đối thì năm 2025 có tới 513 em. Số thí sinh dưới 1 điểm cũng tăng vọt từ 76 lên 777 em so với năm trước. Biến động này phản ánh khoảng cách rõ rệt giữa các phổ điểm thi môn Toán.

Sự khác biệt về phổ điểm môn toán qua từng năm giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Môn Toán luôn giữ vai trò then chốt trong xét tuyển vào các ngành công nghệ, kỹ thuật, khoa học máy tính. Với phổ điểm như năm nay, các trường đại học dự kiến sẽ phải điều chỉnh ngưỡng đầu vào, đặc biệt với nhóm ngành công nghệ kĩ thuật, yêu cầu điểm toán cao.

Bản đồ điểm môn toán qua các năm. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phổ điểm năm 2025 đồng thời cho thấy thách thức trong quá trình chuyển đổi chương trình giáo dục phổ thông mới, khi đề thi đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, nhưng vẫn cần đảm bảo khả năng tiếp cận với mặt bằng chung của học sinh cả nước.

Theo kế hoạch, 8h sáng ngày 16/7, Bộ sẽ công bố điểm thi chính thức các môn. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT tại hệ thống của Bộ. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ 16 đến 25/7. Nếu có phúc khảo, việc chấm lại sẽ hoàn thành trước ngày 3/8.