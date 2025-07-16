Điểm thi môn Hóa học 2025: Điểm trung bình giảm, lần đầu không có thí sinh điểm 0

Năm 2025 chứng kiến môn Hóa học không có thí sinh nào bị điểm 0, điều này chưa từng xảy ra trong suốt ba kỳ thi gần nhất từ 2022 đến 2024. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy thí sinh đã có sự chuẩn bị tối thiểu về kiến thức và kỹ năng làm bài.

Phổ điểm môn Hoá học năm 2025. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tuy nhiên, điểm trung bình môn Hóa chỉ đạt 6,06, giảm so với mức 6,68 của năm 2024. Phổ điểm tập trung nhiều nhất trong khoảng 4,75–5,75, cho thấy đề thi năm nay không dễ lấy điểm cao và có phần nặng về phân hóa.

So sánh chỉ số năm 2024 & 2025 môn Hoá học. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoảng 29,5% thí sinh có điểm dưới trung bình, cao gần gấp đôi so với năm ngoái (khoảng15,8%). Trong khi đó, tỷ lệ đạt mức khá (từ 7 điểm trở lên) chỉ chiếm khoảng 33,6%. Điều này phản ánh rõ mặt bằng điểm số đang nghiêng về nhóm trung bình, gây khó khăn cho việc xét tuyển vào các ngành có yêu cầu đầu vào cao ở môn Hóa.

Trái ngược với môn Vật lý hay Toán, số thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa năm nay giảm mạnh. Năm 2025 có 625 em đạt điểm tuyệt đối, bằng một nửa so với năm ngoái (1.278 em), chứng tỏ đề thi năm nay đã siết lại độ khó ở mức điểm cao.

Danh sách 10 tỉnh có điểm trung bình và nhiều điểm 10 nhất. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội là địa phương có nhiều thí sinh đạt điểm 10 nhất với 83 em. Thanh Hóa và TP. HCM lần lượt xếp thứ hai và ba với 63 và 58 em. Hà Tĩnh là tỉnh có điểm trung bình cao nhất 6,737 ới 3.150 thí sinh dự thi môn Hoá.

Phổ điểm môn Hoá học năm 2022-2025. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hóa học là môn bắt buộc trong tổ hợp xét tuyển vào các ngành y dược, công nghệ sinh học, thực phẩm… Với phổ điểm nghiêng về mức trung bình, nhiều thí sinh sẽ gặp khó khi cạnh tranh vào các ngành top đầu.

Các trường đại học có thể phải điều chỉnh ngưỡng đầu vào, đồng thời xem xét bổ sung tiêu chí phụ để đảm bảo tuyển được thí sinh có nền tảng vững. Trong bối cảnh phổ điểm giảm chung, việc giữ ổn định chất lượng tuyển sinh ở nhóm ngành liên quan tới kỹ thuật hoá học sẽ là bài toán không đơn giản với nhiều trường đại học.