Gợi ý đáp án đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2025 trọn bộ 24 mã đề

Nguyên Anh

23:57 | 26/06/2025
Chiều 26/6, hơn 1,1 triệu thí sinh hoàn thành bài thi Toán THPT 2025. Dưới đây là gợi ý đáp án đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2025 trọn bộ 24 mã đề của các giáo viên Tuyensinh247.
Đáp án gợi ý của các giáo viên Tuyensinh247 (Đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được công bố sau) như sau:

Chiều 26/6, hơn 1,1 triệu thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Đề thi Toán năm nay được xây dựng theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài 90 phút, bắt đầu từ 14h30 và kết thúc vào 16h00.

Đáp án tham khảo cho tất cả 24 mã đề đã được các tổ chuyên môn từ nhiều đơn vị giáo dục công bố ngay sau buổi thi. Ban chuyên môn Tuyensinh247.com thực hiện gợi ý đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2025 (tất cả các mã đề). Phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo trước khi có đáp án chính thức từ phía Bộ GD&ĐT.

Các câu hỏi với môn thi trắc nghiệm được chia thành 3 phần, trong đó phần 1 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cho 4 phương án chọn 1 đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Phần 2 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng Đúng/Sai. Mỗi câu hỏi có 4 ý, tại mỗi ý thí sinh lựa chọn Đúng hoặc Sai. Thang điểm phần này được thiết kế phân loại học sinh: chọn đúng 1 ý được 0,1 điểm, 2 ý được 0,25 điểm, 3 ý được 0,5 điểm, cả 4 ý mới đạt trọn vẹn 1 điểm.

Phần 3 là câu hỏi trả lời ngắn, thí sinh tô các ô số tương ứng. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm - cao gấp đôi so với các môn khác.

Các chuyên gia giáo dục nhận định đề thi năm nay "khó hơn, gắn với thực tiễn". Cấu trúc câu hỏi đa dạng giúp phân loại rõ ràng năng lực thí sinh, khắc phục tình trạng "học tủ" của những năm trước.

Theo thống kê các năm gần đây, điểm trung bình môn Toán ổn định quanh mức 6,45. Phổ điểm có xu hướng phân hóa ngày càng rõ, với mức điểm phổ biến nhất là 7,6. Đặc biệt, chưa có bài thi nào đạt điểm tuyệt đối 10.

Sáng mai 27/6, thí sinh sẽ bước vào buổi thi cuối cùng với 2 môn tự chọn. Đây là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Kết quả thi chính thức sẽ được công bố vào ngày 16/7. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo có thể nộp đơn đến hết ngày 25/7.

Nền tảng TikTok hôm nay (18-11) công bố bước chuyển mới trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến bằng việc gửi cảnh báo trực tiếp tới người dùng ngay trong ứng dụng. Đây là lần đầu tiên TikTok triển khai đồng bộ việc gửi cảnh báo về lừa đảo trực tuyến đến với người dùng toàn quốc ngay trên nền tảng.
