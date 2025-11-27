Gohub phối hợp các hãng hàng không nâng trải nghiệm bay với eSIM du lịch

Công nghệ này cho phép truy cập internet ngay khi máy bay hạ cánh mà không cần mua SIM tại sân bay hay sử dụng roaming chi phí cao. Theo GSMA, từ năm 2024, hơn 80% smartphone cao cấp đã chuyển sang hỗ trợ eSIM và nhiều thị trường bắt đầu loại bỏ khe SIM vật lý.

Trong hệ sinh thái dịch vụ hàng không, eSIM đang được xem như tiện ích bổ trợ giúp rút ngắn thủ tục và nâng cao trải nghiệm. eSIM du lịch có thể cài đặt trước tại Việt Nam, không cần tháo SIM chính, hoạt động ngay khi chạm đất và giúp hành khách duy trì số điện thoại hiện tại.

eSIM trở thành dịch vụ mới được các hãng hàng không ưu tiên.

Tại Việt Nam, Gohub là một trong những đơn vị tiên phong cung cấp eSIM du lịch quốc tế với độ phủ hơn 190 quốc gia. Nhờ nền tảng công nghệ và mạng lưới hợp tác với các nhà mạng lớn, Gohub trở thành đối tác được nhiều hãng hàng không lựa chọn để tích hợp eSIM vào hành trình bay.

Hiện Gohub đang hợp tác cùng Vietravel Airlines triển khai chương trình tặng eSIM cho hành khách đường bay Thái Lan, giúp hành khách có thể kích hoạt internet ngay khi hạ cánh. Đồng thời, China Airlines cũng chọn Gohub để cung cấp eSIM cho hành khách trên các chuyến bay khứ hồi giữa Việt Nam – Đài Loan và Việt Nam – Hoa Kỳ.

eSIM du lịch đang trở thành tiện ích mới trong hành trình bay, giúp hành khách kết nối internet ngay khi hạ cánh mà không tốn thời gian mua SIM hay dùng roaming.

Theo các chuyên gia, việc tích hợp eSIM ngay từ khâu đặt vé thể hiện nỗ lực của hãng bay trong việc đồng hành cùng hành khách xuyên suốt hành trình, từ chuẩn bị trước chuyến đi đến trải nghiệm tại điểm đến. Đây cũng được xem là bước tiến mới của du lịch thông minh, tương tự quá trình thẻ lên máy bay điện tử từng thay thế thẻ giấy.

Trong tương lai, eSIM được dự báo sẽ trở thành tiêu chuẩn phổ biến trên các chuyến bay quốc tế, giúp việc kết nối dữ liệu trở nên nhanh chóng và liền mạch hơn đối với du khách toàn cầu.