Nhanh chóng, tiện lợi – eSIM trở thành xu hướng mới của du khách Việt khi đi nước ngoài

La Giang

17:00 | 20/08/2025
Thay vì xếp hàng mua SIM tại sân bay hay phụ thuộc vào Wi-Fi công cộng, ngày càng nhiều du khách Việt lựa chọn eSIM để chủ động kết nối ngay từ khi đặt chân đến nước ngoài. Đây đang là xu hướng tất yếu, giúp hành trình du lịch quốc tế an toàn, tiện lợi và trọn vẹn hơn.
Không còn cảnh “chờ đến sân bay mới tính”

Nhiều du khách từng rơi vào tình huống phải xếp hàng dài chờ mua SIM tại sân bay, gặp rào cản ngôn ngữ hoặc không thể đặt xe vì thiếu kết nối. Trong khi đó, internet ngày nay không chỉ để liên lạc hay lướt web, mà còn là công cụ dẫn đường, phiên dịch, thanh toán và cập nhật thông tin di chuyển, yếu tố quan trọng quyết định sự thuận lợi của chuyến đi.

esim
Nhanh chóng, tiện lợi – eSIM trở thành xu hướng mới của du khách Việt khi đi nước ngoài.

Chính vì vậy, nhu cầu về một giải pháp kết nối nhanh chóng, linh hoạt, không phiền toái ngày càng tăng cao, và eSIM nổi lên như lựa chọn hàng đầu của du khách quốc tế.

eSIM – chuẩn kết nối mới trong du lịch hiện đại

eSIM (embedded SIM) là SIM điện tử tích hợp sẵn trong thiết bị, cho phép kích hoạt gói dữ liệu chỉ trong vài phút bằng cách quét mã QR. Người dùng không cần tháo lắp SIM vật lý, có thể dễ dàng chuyển đổi gói cước và nhà mạng.

Theo báo cáo GSMA Intelligence, tính đến tháng 6/2024 đã có 123 quốc gia hỗ trợ eSIM, tăng trưởng 413% so với năm 2018. Điều này cho thấy eSIM không còn là công nghệ tương lai, mà đang trở thành chuẩn kết nối toàn cầu.

esim
Gohub, đơn vị phát triển eSIM cho du khách Việt từ năm 2018.

Tại Việt Nam, mức độ nhận biết về eSIM vẫn còn hạn chế, nhưng xu hướng này đang thay đổi nhờ các doanh nghiệp tiên phong như Gohub, đơn vị phát triển eSIM cho du khách Việt từ năm 2018.

Chủ động kết nối ngay từ trước chuyến đi

Thay vì đợi đến sân bay, người dùng có thể mua và kích hoạt eSIM từ trước khi khởi hành. Gohub hiện cung cấp nền tảng bằng tiếng Việt, giao diện dễ sử dụng, hỗ trợ 24/7, đồng thời giúp người dùng tra cứu xem điện thoại của mình có hỗ trợ eSIM hay không.

Tại thị trường Nhật Bản, điểm đến phổ biến của du khách Việt, Gohub hợp tác với KDDI (nhà mạng lớn của Nhật) để cung cấp gói eSIM kết nối trực tiếp với hạ tầng nội địa, đảm bảo tốc độ và độ ổn định ngay cả tại vùng xa như núi Phú Sĩ hay Hokkaido.

Từ năm 2024, KDDI còn mở rộng phủ sóng 5G SA trên băng tần Sub6, mang lại trải nghiệm kết nối mạnh mẽ cho cả người dân lẫn khách du lịch tại Nhật Bản.

Không chỉ là kết nối – mà còn là trải nghiệm

Điểm đặc biệt của eSIM nằm ở việc tối ưu hóa trải nghiệm du lịch. Nhờ chủ động kết nối từ phút đầu tiên, du khách dễ dàng đặt tàu, đặt xe, tìm đường hay sử dụng ứng dụng địa phương.

Gohub còn kết hợp với KDDI ( thương hiệu Nhật) để mang lại giá trị gia tăng cho du khách như: Nhận kem miễn phí tại chuỗi cửa hàng Lawson; Ưu đãi lên tới 10.000 yên tại các chuỗi bán lẻ nổi tiếng tại Nhật Bản như BicCamera, Sundrug, Yamada Denki.

esim
Gohub còn kết hợp với KDDI (thương hiệu Nhật) để mang lại giá trị gia tăng cho du khách.

Theo anh Lê Thái Bảo, Đồng sáng lập & Giám đốc Tăng trưởng Gohub: “Chúng tôi không chỉ muốn cung cấp kết nối internet, mà còn mở ra cầu nối văn hoá – để du khách có thể trải nghiệm như một người bản địa, dù chỉ trong vài ngày.”

Việc sử dụng eSIM phản ánh xu hướng tiêu dùng công nghệ linh hoạt, tiện lợi và ít ràng buộc – điều mà thế hệ du khách trẻ ngày càng đề cao.

Mùa du lịch thu đang đến gần – nếu bạn đang lên kế hoạch cho hành trình sắp tới, đừng quên lựa chọn sẵn eSIM trước khi khởi hành để chủ động hơn, tiết kiệm hơn và tận hưởng trọn vẹn hơn mỗi khoảnh khắc ở nơi bạn đến.

eSIM Gohub

Đọc nhiều

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Viettel lọt top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2026

Viettel lọt top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2026

TikTok vẫn bùng nổ tại Mỹ giữa nguy cơ bị cấm, Temu và Shein tiếp tục trụ vững trước áp lực thuế quan

TikTok vẫn bùng nổ tại Mỹ giữa nguy cơ bị cấm, Temu và Shein tiếp tục trụ vững trước áp lực thuế quan

