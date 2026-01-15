Dẫn đầu hệ sinh thái Wi-Fi 8, Media Tek ra mắt sản phẩm Filogic 8000

Đây là bộ giải pháp mang tính đột phá, giữ vai trò chủ đạo trong việc định hình hệ sinh thái Wi-Fi 8, minh chứng cho năng lực dẫn dắt của MediaTek trong việc thúc đẩy kết nối không dây thế hệ mới. Công nghệ này sẽ mang lại độ tin cậy cực cao trên nhiều danh mục sản phẩm, từ các thiết bị cổng kết nối (cổng băng thông rộng, điểm truy cập doanh nghiệp) đến các giải pháp khách hàng (điện thoại thông minh, máy tính xách tay, TV, thiết bị phát trực tuyến, máy tính bảng và thiết bị IoT), đồng thời tối ưu hóa hiệu suất cho hàng loạt sản phẩm và ứng dụng tích hợp AI.

Trong bối cảnh số lượng thiết bị kết nối ngày càng gia tăng, môi trường không dây đang trở nên chật chội và dễ bị nhiễu, dẫn đến kết nối không ổn định và độ trễ cao. Hiệu suất Wi-Fi ổn định là yếu tố sống còn để đảm bảo vận hành liền mạch. Wi-Fi 8 được thiết kế đặc biệt để đáp ứng những yêu cầu này, cung cấp kết nối mạnh mẽ và khả năng phản hồi với độ trễ thấp cho các tình huống đòi hỏi cao, đặc biệt là các ứng dụng khai thác công nghệ AI.

Filogic 8000 được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của môi trường kỹ thuật số hiện đại, được thúc đẩy bởi AI

“Các ứng dụng và dịch vụ mới nổi đòi hỏi độ tin cậy, hiệu quả và hiệu suất cao hơn từ thế hệ thiết bị tiếp theo. Các thành viên của Liên minh Wi-Fi luôn dẫn đầu về đổi mới sáng tạo, và MediaTek là minh chứng cho động lực phát triển không ngừng của ngành khi là một trong những công ty đầu tiên cung cấp giải pháp thử nghiệm Wi-Fi 8. Wi-Fi 8 sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của kết nối hiệu suất cao, hỗ trợ các ứng dụng phức tạp hơn, trải nghiệm sống động hơn và kết nối đa-gigabit siêu tin cậy trên toàn cầu. Những đóng góp của MediaTek sẽ đảm bảo Wi-Fi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của hệ sinh thái toàn cầu, đồng thời tiếp tục giữ vững vị thế là nền tảng thiết yếu cho các kết nối mạnh mẽ và đáng tin cậy.” Ông Kevin Robinson, Chủ tịch kiêm CEO của Wi-Fi Alliance cho biết.

Ông Alan Hsu, Phó Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc mảng Kết nối Thông minh tại MediaTek cũng chia sẻ rằng: “Chúng tôi đang tiên phong đưa Wi-Fi 8 vào thực tế trên nhiều ứng dụng, bao gồm cả các thiết bị cổng và giải pháp dành cho người dùng cuối. Thông qua các bản demo tại CES, MediaTek khẳng định cam kết thúc đẩy các công nghệ không dây thế hệ tiếp theo và củng cố vị thế dẫn đầu của chúng tôi trong thế hệ Wi-Fi hiện nay.”

Các giải pháp Wi-Fi 8 của MediaTek vừa được trình diễn tại CES 2026 là minh chứng mạnh mẽ cho vị thế dẫn đầu của công ty trong việc đưa công nghệ Wi-Fi thế hệ mới ra thị trường. Khi các ứng dụng dựa trên AI và các tác vụ yêu cầu độ trễ thấp tiếp tục phát triển, nhu cầu về một kết nối siêu tin cậy trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với dòng Filogic 8000, MediaTek đang hiện thực hóa kỷ nguyên mới này bằng cách cung cấp sức mạnh cho cả thiết bị cổng kết nối và thiết bị khách, duy trì nhịp độ dẫn đầu ngành tương tự như thời kỳ Wi-Fi 7.

Với hơn 2 tỷ thiết bị kết nối được xuất xưởng mỗi năm, MediaTek tiếp tục đi đầu trong việc mang lại trải nghiệm kết nối không dây đáng tin cậy cho tương lai của các ứng dụng thông minh, thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược như Deutsche Telekom, Airties, SoftAtHome, Zyxel và nhiều đơn vị khác.

Dòng sản phẩm MediaTek Filogic 8000 sẽ phục vụ cho các thiết bị cao cấp và flagship sử dụng công nghệ Wi-Fi 8, với các chipset đầu tiên dự kiến sẽ đến tay khách hàng vào cuối năm nay.