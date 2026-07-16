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Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Festival Võ thuật quốc tế

La Giang

La Giang

15:02 | 16/07/2026
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Từ ngày 7-9/8/2026, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi International Martial Arts Festival 2026) sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long và Vườn hoa Đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
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Ngày 15/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam, Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Festival võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài, Festival võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 là sự kiện văn hóa, thể thao và đối ngoại có quy mô quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long – Di sản Văn hóa Thế giới.

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Festival Võ thuật quốc tế

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo.

Ảnh: Ngọc Hân

Việc tổ chức Festival tại không gian di sản đặc biệt này thể hiện định hướng của thành phố Hà Nội trong việc gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống với phát triển các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, đồng thời xây dựng những sản phẩm văn hóa – thể thao có dấu ấn riêng của Thủ đô.

Festival được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống thượng võ của dân tộc, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị của các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam trong đời sống đương đại. Thông qua sự kiện, thành phố Hà Nội tiếp tục giới thiệu hình ảnh Thủ đô văn hiến, hiện đại, hội nhập; quảng bá đất nước, con người Việt Nam tới đông đảo nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 dự kiến có sự tham gia của khoảng 1.500 đến 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ sĩ đến từ Hà Nội, các tỉnh, thành phố trong cả nước và nhiều đoàn quốc tế, thu hút khoảng 10.000 đến 15.000 lượt khán giả trực tiếp, đồng thời tiếp cận trên 100.000 lượt theo dõi thông qua các nền tảng truyền thông số.

Festival được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, biểu diễn võ thuật, thi đấu thể thao, giao lưu cộng đồng, triển lãm và các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Không gian tổ chức được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, kết hợp sân khấu ngoài trời với âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn, qua đó tạo điểm nhấn hấp dẫn cho công chúng nhưng vẫn bảo đảm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Festival Võ thuật quốc tế

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 dự kiến tham gia khoảng 1.500-2.000 võ sư, vận động viên. Ảnh: Ngọc Hân

Theo Đại võ sư Lê Ngọc Quang, Phó Chủ tịch điều hành Liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam, các nội dung chính của Festival gồm: Lễ Khai mạc và Chương trình Bế mạc với các tiết mục nghệ thuật kết hợp biểu diễn võ thuật, lan tỏa thông điệp “Hào khí Thăng Long – Tinh hoa võ Việt”; Biểu diễn các môn võ thuật truyền thống và hiện đại tại Hoàng thành Thăng Long; Triển lãm, trưng bày võ phục, binh khí, hiện vật, tư liệu lịch sử và các sản phẩm văn hóa gắn với võ thuật; Các hoạt động giao lưu, trải nghiệm với công chúng, quảng bá văn hóa, du lịch và di sản của Thủ đô Hà Nội; Các chương trình thi đấu, biểu diễn, giao lưu võ thuật tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố với sự tham gia của các đoàn trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, Thành phố dự kiến tổ chức 4 giải thi đấu, biểu diễn gồm: Giải Taekwondo Hà Nội mở rộng tổ chức tại Nhà thi đấu phường Phú Diễn, từ ngày 5-8/8/2026); Giải Lân Sư Rồng Hà Nội mở rộng, tổ chức tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai, từ ngày 6-8/8/2026; Giải Wushu Hà Nội mở rộng, tổ chức tại Nhà thi đấu phường Cầu Giấy, từ ngày 11-14/8/2026 và Giải Vovinam Hà Nội mở rộng.

Về chương trình Lễ khai mạc Festival được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình tổng thể như một thước phim lịch sử, nghệ thuật đặc sắc qua phong cách mới của võ Vovinam với sự kết hợp giữa ngôn ngữ võ và ngôn ngữ nghệ thuật...

Hình ảnh điểm đến của Hà Nội sẽ được thể hiện một cách sinh động qua câu chuyện của võ thuật đầy tính sáng tạo và nghệ thuật. Thông qua festival, Hà Nội muốn mang đến bạn bè quốc tế hình ảnh Thủ đô Hà Nội, đất nước, con người Việt Nam giàu bản sắc văn hóa và yêu chuộng hòa bình.

Festival Võ thuật quốc tế võ cổ truyền

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Thứ ba, 21/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,437 ▼8K 1,472 ▲1324K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,437 ▼8K 1,473 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,412 ▲1270K 1,452 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,762 ▼792K 143,762 ▼792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,261 ▼600K 109,061 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,096 ▲80132K 98,896 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,931 ▼488K 88,731 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,501 ▼67976K 8,481 ▼76796K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,904 ▼334K 60,704 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
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Cập nhật: 16/07/2026 16:00
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Cập nhật: 16/07/2026 16:00
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