Hà Nội tìm giải pháp phát triển võ thuật cổ truyền trong kỷ nguyên công nghiệp sáng tạo

Vừa qua, tại Hà Nội, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội thảo Lịch sử phát triển võ thuật cổ truyền Hà Nội và các giải pháp đầu tư nguồn lực phát triển võ thuật cổ truyền, võ thuật hiện đại TP. Hà Nội.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài nhấn mạnh, hội thảo không chỉ là dịp nhìn lại một cách hệ thống quá trình hình thành, phát triển của võ thuật cổ truyền Hà Nội mà còn là diễn đàn để tiếp tục làm rõ những giá trị văn hóa, lịch sử, giáo dục, thể thao và xã hội của võ thuật trong đời sống đương đại.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo đồng thời tạo không gian để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, võ sư, huấn luyện viên, đại diện các hội, liên đoàn, câu lạc bộ võ thuật cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm phát triển võ thuật Thủ đô trong giai đoạn mới, phù hợp với yêu cầu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về văn hóa, thể thao, hội nhập và sáng tạo của cả nước.

Tại hội thảo, Võ sư quốc tế Trần Việt, Phó Tổng thư kí Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, Phó Tổng thư kí Hội Võ thuật Hà Nội trình bày tham luận về lịch sử hình thành và phát triển võ cổ truyền Hà Nội; Võ sư Phan Ngọc Lân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam TP. Hà Nội trình bày tham luận về lịch sử hình thành và phát triển Vovinam Hà Nội...

Võ sư quốc tế Trần Việt, Phó Tổng thư kí Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, Phó Tổng thư kí Hội Võ thuật Hà Nội trình bày tham luận về lịch sử hình thành và phát triển võ cổ truyền Hà Nội tại hội thảo.

Các tham luận cũng tập trung đánh giá thực trạng phát triển võ thuật trên địa bàn Hà Nội hiện nay, bao gồm cả võ thuật cổ truyền và các môn võ hiện đại; phân tích những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế về tổ chức hoạt động, cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, nguồn lực xã hội hóa và công tác truyền thông, quảng bá...

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp về đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển võ thuật. Một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất là chế phối hợp giữa Nhà nước với các hội, liên đoàn, câu lạc bộ, doanh nghiệp, nhà trường và cộng đồng, nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững.

Ngoài ra, các tham luận đồng thời chia sẻ định hướng phát triển võ thuật gắn với giáo dục thể chất, thể thao học đường, phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao.

Hội thảo “Lịch sử phát triển võ thuật cổ truyền Hà Nội và các giải pháp đầu tư nguồn lực phát triển võ thuật cổ truyền, võ thuật hiện đại TP Hà Nội”.

PGS.TS. Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thành phố sáng tạo, võ thuật cổ truyền không chỉ là di sản cần bảo tồn mà còn có thể trở thành nguồn tài nguyên văn hóa phục vụ sáng tạo và phát triển kinh tế văn hóa.

“Với lợi thế về lịch sử, tính biểu tượng và khả năng trình diễn, võ thuật cổ truyền có tiềm năng tham gia vào nhiều lĩnh vực như du lịch trải nghiệm, biểu diễn nghệ thuật, truyền thông số và xây dựng thương hiệu đô thị” - PGS.TS. Đinh Công Tuấn kiến nghị.

Theo PGS.TS Đinh Công Tuấn, một hướng phát huy giàu tiềm năng là phát triển võ thuật thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Xu hướng du lịch hiện nay cho thấy du khách không chỉ muốn tham quan di tích mà còn muốn trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa.

Các chương trình trải nghiệm võ thuật kết hợp biểu diễn bài quyền, tìm hiểu tinh thần thượng võ Thăng Long, học động tác căn bản hoặc tham gia không gian lễ hội... có thể tạo ra sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của Hà Nội. Những hoạt động biểu diễn võ thuật tại phố đi bộ Hồ Gươm, lễ hội Gò Đống Đa hay trải nghiệm tại các võ đường truyền thống đều cho thấy khả năng kết nối giữa võ thuật với du lịch văn hóa và không gian công cộng đô thị.

“Để võ thuật cổ truyền thực sự trở thành nguồn lực văn hóa của Thủ đô, việc phát huy cần được triển khai theo hướng liên ngành, kết hợp giữa bảo tồn di sản với giáo dục, sáng tạo và công nghiệp văn hóa. Điều quan trọng không chỉ là “giữ gìn môn võ” mà là tạo điều kiện để các giá trị võ học tiếp tục tồn tại, thích ứng và tham gia vào đời sống đương đại” - PGS.TS. Đinh Công Tuấn nhấn mạnh.

PGS.TS. Lê Thanh Bình, Ủy viên BCH Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Giảng viên Học viên Ngoại giao nhận định, hiện nay, công nghiệp văn hóa phát triển mạnh, du lịch trải nghiệm lên ngôi, AI làm thay đổi phương thức truyền thông; giới trẻ toàn cầu ngày càng quan tâm tới sức khỏe tinh thần, thiền, văn hóa Á Đông... Chính bối cảnh đó tạo ra tác động lớn, đem lại thách thức và cơ hội lớn cho võ cổ truyền Hà chuyển mình.

Theo PGS.TS. Lê Thanh Bình, trong thời đại truyền thông số, võ thuật có nhiều lợi thế, do mang tính trực quan, giàu cảm xúc và có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ. Hiện nay trên thế giới đã và đang diễn ra sự tích hợp giữa du lịch - võ thuật, võ thuật - trị liệu; võ thuật - biểu diễn; võ thuật - điện ảnh; võ thuật - thiền và chăm sóc sức khỏe toàn diện... Đây cũng là cơ hội để võ cổ truyền Hà Nội tham gia sâu hơn vào thị trường văn hóa quốc tế, đóng góp hiệu quả cho kinh tế thể thao và nền công nghiệp sáng tạo.

PGS.TS. Lê Thanh Bình đề xuất mô hình mới, đổi mới từ “võ đường đơn lẻ” đến “hệ sinh thái mở”. Thay vì hoạt động riêng lẻ, võ cổ truyền Hà Nội dần kết nối với các ngành liên quan nhiều như: Giáo dục; Du lịch bền vững; Nghệ thuật; Ngoại giao văn hóa; Doanh nghiệp; AI và truyền thông số để bổ sung thế mạnh cho nhau, với cách nhìn “mở”, liên ngành. Cần xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia, kèm theo giải pháp, lộ trình quy củ, dài hơi, bền vững. Tổ chức Festival quốc tế võ cổ truyền thường niên, triển khai chuyên nghiệp, hiệu quả các hoạt động biểu diễn, thi đấu, workshop, hội thảo học thuật, du lịch trải nghiệm gắn với chính sách quốc gia. Thành lập Trung tâm dữ liệu võ cổ truyền số; tăng cường đào tạo, khuyến khích áp dụng AI lưu trữ, số hóa, dịch thuật, quảng bá quốc tế...