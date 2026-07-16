VN30 bổ sung MCH và TCX, dòng tiền ETF dự kiến mua ròng hơn 486 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố kết quả rà soát định kỳ chỉ số VN30 tháng 7/2026 với hai sự thay đổi đáng chú ý. Theo đó, cổ phiếu MCH của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan và TCX của Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương chính thức được bổ sung vào rổ chỉ số, thay thế TPB của Ngân hàng TMCP Tiên Phong và PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Theo danh mục mới, sau khi rời rổ VN30, PLX vẫn được đưa vào danh sách cổ phiếu dự phòng cùng VCK của Chứng khoán VPS, BCM của Becamex IDC, GEE của Điện lực Gelex và VPX của Chứng khoán VPBank.

Việc điều chỉnh thành phần VN30 được thị trường dự báo từ trước. Các công ty chứng khoán như Yuanta, BSC và MBS đều nhận định MCH và TCX đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và thời gian niêm yết để gia nhập rổ chỉ số.

Trong khi đó, PLX và TPB không còn duy trì thứ hạng vốn hóa theo quy định của bộ quy tắc chỉ số VN30 nên bị loại khỏi danh mục.

VN30 bổ sung MCH và TCX

Theo dự báo của Yuanta, tính đến ngày 3/7/2026, tổng giá trị tài sản ròng (AUM) của bốn quỹ ETF nội mô phỏng chỉ số VN30 đạt khoảng 9.570 tỷ đồng. Trong đó, quỹ E1VFVN30 chiếm quy mô lớn nhất với khoảng 6.100 tỷ đồng, tương đương gần 64% tổng tài sản.

Dựa trên quy mô tài sản của các quỹ, Yuanta ước tính hoạt động cơ cấu danh mục sẽ tạo lực mua khoảng 362,1 tỷ đồng đối với MCH và khoảng 124,3 tỷ đồng đối với TCX. Ngoài ra, FPT được dự báo được mua khoảng 158,1 tỷ đồng, TCB khoảng 64 tỷ đồng và VHM khoảng 48 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu dự kiến chịu áp lực bán kỹ thuật gồm VIC khoảng 167 tỷ đồng, VRE khoảng 103,2 tỷ đồng, STB khoảng 91,3 tỷ đồng, TPB khoảng 84,2 tỷ đồng và VJC khoảng 77,6 tỷ đồng.

Mặc dù việc được bổ sung vào VN30 thường thu hút dòng tiền từ các quỹ đầu tư mô phỏng chỉ số, quy mô mua ròng trong kỳ này được đánh giá không quá lớn nếu so với giá trị giao dịch bình quân của thị trường. Tổng giá trị mua dự kiến đối với hai cổ phiếu mới là MCH và TCX vào khoảng 486 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các quỹ ETF nội đang theo dõi chỉ số VN30.

Kết quả rà soát cũng phản ánh sự thay đổi về cơ cấu vốn hóa trên thị trường chứng khoán, khi các doanh nghiệp mới có quy mô và thanh khoản lớn dần thay thế những cổ phiếu không còn đáp ứng tiêu chí của bộ chỉ số. Đây là yếu tố được nhiều nhà đầu tư theo dõi do có thể tạo ra biến động ngắn hạn về cung cầu trong giai đoạn các quỹ hoàn tất tái cơ cấu danh mục.