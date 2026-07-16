Hàn Quốc tăng lãi suất, ngành chip AI và doanh nghiệp Việt chịu tác động gì?

Hàn Quốc đang phát đi tín hiệu gì?

Việc BOK nâng lãi suất lên 2,75% là lần đầu tiên sau hơn ba năm. Điều đáng chú ý không nằm ở mức tăng 0,25 điểm phần trăm mà ở thông điệp đi kèm.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết lạm phát sẽ còn duy trì trên mục tiêu trong thời gian dài. Điều này đồng nghĩa chu kỳ tiền rẻ gần như đã kết thúc.

Nếu những năm 2023-2025, trọng tâm chính sách là hỗ trợ phục hồi kinh tế thì từ năm 2026, ưu tiên đã chuyển sang ổn định giá cả và bảo vệ giá trị đồng won.

Đó là thay đổi quan trọng với một nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu.

Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng các tập đoàn như Samsung Electronics hay SK Hynix gần như không chịu ảnh hưởng vì sở hữu khối tài sản rất lớn. Điều này chỉ đúng một phần.

Ngành bán dẫn AI hiện bước vào cuộc đua đầu tư chưa từng có. Một nhà máy sản xuất DRAM hoặc HBM thế hệ mới có thể tiêu tốn hàng chục tỷ USD.

Một dây chuyền đóng gói chip AI hiện đại cũng cần vốn đầu tư hàng tỷ USD. Chi phí vay vốn cao hơn đồng nghĩa: chi phí tài chính tăng; thời gian hoàn vốn kéo dài; doanh nghiệp phải chọn lọc dự án đầu tư hơn trước. Đây là lý do thị trường phản ứng khá mạnh với cổ phiếu chip ngay sau quyết định của BOK.

Chi phí vốn không phải rủi ro lớn nhất mà điều giới đầu tư quan tâm hơn là: Liệu lãi suất cao có làm chậm nhu cầu AI? Hiện nay, khách hàng lớn nhất của Samsung và SK Hynix gồm: Nvidia; AMD; Amazon; Microsoft; Google; Meta.

Nếu lãi suất toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao, các tập đoàn công nghệ sẽ tính toán kỹ hơn đối với các dự án trung tâm dữ liệu. Điều này có thể khiến tốc độ mở rộng năng lực AI chậm hơn so với giai đoạn bùng nổ 2024-2025.

Tuy nhiên, đến nay nhu cầu HBM phục vụ AI vẫn vượt xa nguồn cung. Do đó, ảnh hưởng ngắn hạn được đánh giá chưa quá lớn.

Một mục tiêu quan trọng khác của BOK là hỗ trợ đồng won. Trong khi, đồng nội tệ mạnh hơn giúp: giảm chi phí nhập khẩu năng lượng; giảm áp lực lạm phát ổn định thị trường tài chính. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hàng hóa xuất khẩu của Hàn Quốc trở nên đắt hơn. Đó là bài toán khó với nền kinh tế mà xuất khẩu chiếm gần một nửa GDP.

Việt Nam chịu tác động ra sao?

Đây mới là điểm đáng chú ý nhất khi Hàn Quốc hiện là: nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam, đối tác thương mại hàng đầu; trung tâm sản xuất điện tử lớn nhất của Việt Nam; Samsung hiện đóng góp khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong nhiều năm.

Ngoài Samsung còn có: LG; Hana Micron; Hyosung; Amkor; Hanwha; Doosan; SK Group... Nếu chi phí vốn tại Hàn Quốc tăng lên, các doanh nghiệp có thể điều chỉnh kế hoạch đầu tư ra nước ngoài. Điều này chưa chắc khiến FDI giảm ngay. Ngược lại, một số doanh nghiệp có thể đẩy nhanh đầu tư sang Việt Nam để tiết giảm chi phí sản xuất.

Doanh nghiệp điện tử Việt cần theo dõi điều gì?

Có ba biến số đáng quan tâm khi:

Thứ nhất là tỷ giá. Nếu đồng won phục hồi, giá nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc sang Việt Nam có thể tăng. Thứ hai là chi phí tài chính. Nếu các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục giữ lãi suất cao, doanh nghiệp Việt vay ngoại tệ cũng sẽ chịu áp lực. Thứ ba là chu kỳ đầu tư AI. Nếu Samsung hoặc SK Hynix điều chỉnh kế hoạch mở rộng công suất, chuỗi cung ứng tại Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Việt Nam có thể hưởng lợi từ sự dịch chuyển đầu tư? Ở góc nhìn khác, đây cũng là cơ hội. Theo đó, các tập đoàn Hàn Quốc đang tìm cách tối ưu chi phí và Việt Nam vẫn sở hữu nhiều lợi thế: chi phí lao động cạnh tranh; vị trí gần chuỗi cung ứng Đông Á; nhiều hiệp định thương mại tự do hệ sinh thái điện tử đã hình thành.

Nếu Việt Nam tiếp tục cải thiện hạ tầng, nguồn nhân lực và chính sách bán dẫn, làn sóng đầu tư mới từ Hàn Quốc vẫn có thể tăng.

Đặc biệt khi Samsung, Amkor và Hana Micron đều đang mở rộng hoạt động liên quan đến đóng gói, kiểm thử và sản xuất chip.

Góc nhìn Điện tử & Ứng dụng

Quyết định tăng lãi suất của BOK phản ánh một xu hướng lớn hơn nhiều so với câu chuyện của Hàn Quốc.

Thế giới đang bước sang giai đoạn mà AI vẫn tăng trưởng mạnh nhưng tiền không còn rẻ.

Cuộc đua bán dẫn sẽ không còn chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn phụ thuộc vào khả năng huy động vốn với chi phí hợp lý.

Với Việt Nam, điều cần quan sát không chỉ là mức lãi suất của Hàn Quốc mà là cách Samsung, SK Hynix và các tập đoàn công nghệ điều chỉnh chiến lược đầu tư trong khu vực. Những quyết định đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng điện tử, dòng vốn FDI và vị thế của Việt Nam trong bản đồ bán dẫn châu Á.