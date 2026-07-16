Chuyển đổi số
Công nghiệp 4.0

Hàn Quốc tăng lãi suất, ngành chip AI và doanh nghiệp Việt chịu tác động gì?

Thế Kiên

Thế Kiên

15:37 | 16/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Quyết định nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) không đơn thuần là biện pháp kiềm chế lạm phát. Trong bối cảnh Samsung Electronics và SK Hynix đang chiếm vị trí trung tâm của chuỗi cung ứng bán dẫn AI toàn cầu, động thái này có thể ảnh hưởng tới chi phí đầu tư, dòng vốn quốc tế, tỷ giá và cả các doanh nghiệp Việt Nam đang phụ thuộc vào hệ sinh thái công nghệ Hàn Quốc.
Hàn Quốc tăng lãi suất lên 2,75% sau hơn ba năm Hàn Quốc dẫn đầu đà tăng của các thị trường chứng khoán châu Á KOSPI lập đỉnh lịch sử, chứng khoán châu Á phân hóa
Hàn Quốc tăng lãi suất, ngành chip AI và doanh nghiệp Việt chịu tác động gì?
Hàn Quốc tăng lãi suất, ngành chip AI và doanh nghiệp Việt chịu tác động gì?

Hàn Quốc đang phát đi tín hiệu gì?

Việc BOK nâng lãi suất lên 2,75% là lần đầu tiên sau hơn ba năm. Điều đáng chú ý không nằm ở mức tăng 0,25 điểm phần trăm mà ở thông điệp đi kèm.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết lạm phát sẽ còn duy trì trên mục tiêu trong thời gian dài. Điều này đồng nghĩa chu kỳ tiền rẻ gần như đã kết thúc.

Hàn Quốc tăng lãi suất lên 2,75% sau hơn ba năm
Hàn Quốc tăng lãi suất lên 2,75% sau hơn ba năm

Nếu những năm 2023-2025, trọng tâm chính sách là hỗ trợ phục hồi kinh tế thì từ năm 2026, ưu tiên đã chuyển sang ổn định giá cả và bảo vệ giá trị đồng won.

Đó là thay đổi quan trọng với một nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu.

Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng các tập đoàn như Samsung Electronics hay SK Hynix gần như không chịu ảnh hưởng vì sở hữu khối tài sản rất lớn. Điều này chỉ đúng một phần.

Ngành bán dẫn AI hiện bước vào cuộc đua đầu tư chưa từng có. Một nhà máy sản xuất DRAM hoặc HBM thế hệ mới có thể tiêu tốn hàng chục tỷ USD.

Một dây chuyền đóng gói chip AI hiện đại cũng cần vốn đầu tư hàng tỷ USD. Chi phí vay vốn cao hơn đồng nghĩa: chi phí tài chính tăng; thời gian hoàn vốn kéo dài; doanh nghiệp phải chọn lọc dự án đầu tư hơn trước. Đây là lý do thị trường phản ứng khá mạnh với cổ phiếu chip ngay sau quyết định của BOK.

Chi phí vốn không phải rủi ro lớn nhất mà điều giới đầu tư quan tâm hơn là: Liệu lãi suất cao có làm chậm nhu cầu AI? Hiện nay, khách hàng lớn nhất của Samsung và SK Hynix gồm: Nvidia; AMD; Amazon; Microsoft; Google; Meta.

Nếu lãi suất toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao, các tập đoàn công nghệ sẽ tính toán kỹ hơn đối với các dự án trung tâm dữ liệu. Điều này có thể khiến tốc độ mở rộng năng lực AI chậm hơn so với giai đoạn bùng nổ 2024-2025.

Tuy nhiên, đến nay nhu cầu HBM phục vụ AI vẫn vượt xa nguồn cung. Do đó, ảnh hưởng ngắn hạn được đánh giá chưa quá lớn.

Một mục tiêu quan trọng khác của BOK là hỗ trợ đồng won. Trong khi, đồng nội tệ mạnh hơn giúp: giảm chi phí nhập khẩu năng lượng; giảm áp lực lạm phát ổn định thị trường tài chính. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hàng hóa xuất khẩu của Hàn Quốc trở nên đắt hơn. Đó là bài toán khó với nền kinh tế mà xuất khẩu chiếm gần một nửa GDP.

Việt Nam chịu tác động ra sao?

Đây mới là điểm đáng chú ý nhất khi Hàn Quốc hiện là: nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam, đối tác thương mại hàng đầu; trung tâm sản xuất điện tử lớn nhất của Việt Nam; Samsung hiện đóng góp khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong nhiều năm.

Ngoài Samsung còn có: LG; Hana Micron; Hyosung; Amkor; Hanwha; Doosan; SK Group... Nếu chi phí vốn tại Hàn Quốc tăng lên, các doanh nghiệp có thể điều chỉnh kế hoạch đầu tư ra nước ngoài. Điều này chưa chắc khiến FDI giảm ngay. Ngược lại, một số doanh nghiệp có thể đẩy nhanh đầu tư sang Việt Nam để tiết giảm chi phí sản xuất.

Doanh nghiệp điện tử Việt cần theo dõi điều gì?

Có ba biến số đáng quan tâm khi:

Thứ nhất là tỷ giá. Nếu đồng won phục hồi, giá nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc sang Việt Nam có thể tăng. Thứ hai là chi phí tài chính. Nếu các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục giữ lãi suất cao, doanh nghiệp Việt vay ngoại tệ cũng sẽ chịu áp lực. Thứ ba là chu kỳ đầu tư AI. Nếu Samsung hoặc SK Hynix điều chỉnh kế hoạch mở rộng công suất, chuỗi cung ứng tại Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Việt Nam có thể hưởng lợi từ sự dịch chuyển đầu tư? Ở góc nhìn khác, đây cũng là cơ hội. Theo đó, các tập đoàn Hàn Quốc đang tìm cách tối ưu chi phí và Việt Nam vẫn sở hữu nhiều lợi thế: chi phí lao động cạnh tranh; vị trí gần chuỗi cung ứng Đông Á; nhiều hiệp định thương mại tự do hệ sinh thái điện tử đã hình thành.

Nếu Việt Nam tiếp tục cải thiện hạ tầng, nguồn nhân lực và chính sách bán dẫn, làn sóng đầu tư mới từ Hàn Quốc vẫn có thể tăng.

Đặc biệt khi Samsung, Amkor và Hana Micron đều đang mở rộng hoạt động liên quan đến đóng gói, kiểm thử và sản xuất chip.

Góc nhìn Điện tử & Ứng dụng

Quyết định tăng lãi suất của BOK phản ánh một xu hướng lớn hơn nhiều so với câu chuyện của Hàn Quốc.

Thế giới đang bước sang giai đoạn mà AI vẫn tăng trưởng mạnh nhưng tiền không còn rẻ.

Cuộc đua bán dẫn sẽ không còn chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn phụ thuộc vào khả năng huy động vốn với chi phí hợp lý.

Với Việt Nam, điều cần quan sát không chỉ là mức lãi suất của Hàn Quốc mà là cách Samsung, SK Hynix và các tập đoàn công nghệ điều chỉnh chiến lược đầu tư trong khu vực. Những quyết định đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng điện tử, dòng vốn FDI và vị thế của Việt Nam trong bản đồ bán dẫn châu Á.

5 điểm cần theo dõi sau quyết định tăng lãi suất của Hàn Quốc

Chu kỳ tăng lãi suất của BOK có tiếp tục hay không.

Kế hoạch đầu tư mới của Samsung và SK Hynix trong lĩnh vực AI.

Biến động của đồng won so với USD.

Dòng vốn FDI từ Hàn Quốc vào Việt Nam trong nửa cuối năm 2026.

Nhu cầu chip HBM và AI trên thị trường toàn cầu.
Đồng won mạnh lên Hàn Quốc nâng lãi suất Lãi xuất Hàn Quốc Hàn Quốc tăng lãi suất BOK nâng lãi suất

Bài liên quan

Hàn Quốc tăng lãi suất lên 2,75% sau hơn ba năm

Hàn Quốc tăng lãi suất lên 2,75% sau hơn ba năm

Có thể bạn quan tâm

Tetra Pak công bố báo cáo phát triển bền vững lần thứ 27

Tetra Pak công bố báo cáo phát triển bền vững lần thứ 27

Công nghiệp 4.0
Báo cáo phát triển bền vững lần thứ 27 của Tetra Pak cho thấy những bước tiến trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính (GHG) trên toàn bộ chuỗi giá trị và các hoạt động vận hành của doanh nghiệp.
Thể chế khoa học, công nghệ phải tạo động lực mới cho tăng trưởng

Thể chế khoa học, công nghệ phải tạo động lực mới cho tăng trưởng

Công nghiệp 4.0
Chiều 15/7, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị "Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển". Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu đưa các chính sách vào thực tiễn, lấy hiệu quả ứng dụng và kết quả tạo ra làm thước đo cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển công nghiệp hàng hải theo hệ sinh thái xanh, số và tự chủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển công nghiệp hàng hải theo hệ sinh thái xanh, số và tự chủ

Công nghiệp 4.0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển công nghiệp hàng hải theo hệ sinh thái, đẩy mạnh xanh hóa, số hóa và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia.
Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Công trình khoa học
Nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts giới thiệu một loại chip hồng ngoại có khả năng thay thế cơ cấu cơ khí trong camera truyền thống, cho phép từng điểm ảnh tự điều chỉnh cách tiếp nhận ánh sáng mà không cần bất kỳ chuyển động vật lý nào.
Chuyển đổi số tạo lực đẩy cho du lịch Đắk Lắk tăng tốc

Chuyển đổi số tạo lực đẩy cho du lịch Đắk Lắk tăng tốc

Công nghiệp 4.0
Chuyển đổi số đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng giúp ngành du lịch Đắk Lắk mở rộng thị trường, nâng cao trải nghiệm du khách và tăng hiệu quả quản lý điểm đến. Việc phát triển bản đồ số du lịch, cơ sở dữ liệu ngành cùng các chương trình kích cầu đang tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu đón 8 triệu lượt khách trong năm 2026. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, chuyển đổi số cần song hành với đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm và hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

34°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
36°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
32°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
32°C
Đà Nẵng

31°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
30°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
31°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
29°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
32°C
Quảng Bình

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
30°C
Thừa Thiên Huế

31°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
38°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
37°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
37°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
39°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
36°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
35°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
38°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
33°C
Hà Giang

30°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
36°C
Hải Phòng

33°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
33°C
Khánh Hòa

31°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
36°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
40°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
36°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
38°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
38°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
39°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
38°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
40°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
30°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
40°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
34°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,437 ▼8K 1,472 ▲1324K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,437 ▼8K 1,473 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,412 ▲1270K 1,452 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,762 ▼792K 143,762 ▼792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,261 ▼600K 109,061 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,096 ▲80132K 98,896 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,931 ▼488K 88,731 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,501 ▼67976K 8,481 ▼76796K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,904 ▼334K 60,704 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17838 18112 18687
CAD 18161 18437 19052
CHF 31907 32288 32925
CNY 0 3838 3931
EUR 29477 29698 30772
GBP 34711 35104 36029
HKD 0 3218 3420
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15064 15646
SGD 19838 20120 20690
THB 698 761 814
USD (1,2) 25991 0 0
USD (5,10,20) 26032 0 0
USD (50,100) 26061 26075 26434
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,070 26,070 26,450
USD(1-2-5) 25,028 - -
USD(10-20) 25,028 - -
EUR 29,596 29,620 31,034
JPY 157.5 157.78 167.31
GBP 34,901 34,995 36,200
AUD 18,033 18,098 18,779
CAD 18,344 18,403 19,080
CHF 32,168 32,268 33,214
SGD 19,954 20,016 20,803
CNY - 3,805 3,951
HKD 3,282 3,292 3,430
KRW 16.34 17.04 18.55
THB 746.08 755.29 808.1
NZD 15,032 15,172 15,620
SEK - 2,691 2,785
DKK - 3,959 4,099
NOK - 2,671 2,765
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,023.71 - 6,801.44
TWD 736.06 - 891.07
SAR - 6,872.72 7,238.83
KWD - 83,091 88,403
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,050 26,070 26,450
EUR 29,568 29,687 30,881
GBP 34,916 35,056 36,093
HKD 3,282 3,295 3,412
CHF 32,074 32,203 33,139
JPY 157.94 158.57 166.49
AUD 18,031 18,103 18,699
SGD 20,027 20,107 20,698
THB 762 765 801
CAD 18,370 18,444 19,023
NZD 15,101 15,646 0
KRW 16.90 18.71
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26070 26070 26430
AUD 18020 18120 19043
CAD 18339 18439 19453
CHF 32169 32199 33778
CNY 3818.6 3843.6 3979.2
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29655 29685 31410
GBP 35025 35075 36833
HKD 0 3355 0
JPY 158.47 158.97 169.5
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15165 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19996 20126 20848
THB 0 727 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14520000 14520000 14820000
SBJ 13000000 13000000 14820000
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,086 26,136 26,450
USD20 26,086 26,136 26,450
USD1 26,086 26,136 26,450
AUD 18,061 18,161 19,268
EUR 29,453 29,553 31,211
CAD 18,288 18,388 19,695
SGD 20,071 20,221 20,780
JPY 158.89 160.39 165.93
GBP 34,932 35,082 36,139
XAU 14,518,000 0 14,822,000
CNY 0 3,729 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/07/2026 16:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

Đến 2030 chính quyền số Hưng Yên vận hành 100% trên dữ liệu và AI

Đến 2030 chính quyền số Hưng Yên vận hành 100% trên dữ liệu và AI

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Festival Võ thuật quốc tế

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Festival Võ thuật quốc tế

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Tiếp tục với dải sản phẩm 2026, ASUS tung ra bộ đôi laptop đồ họa mới

Tiếp tục với dải sản phẩm 2026, ASUS tung ra bộ đôi laptop đồ họa mới

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng 'soán ngôi' laptop

Samsung ra mắt công nghệ Flex Titanium cho màn hình gập

Samsung ra mắt công nghệ Flex Titanium cho màn hình gập

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

Kiểm tra ngay: Bạn có thuộc 1 trong 5 trường hợp bị khóa tài khoản VNeID?

Kiểm tra ngay: Bạn có thuộc 1 trong 5 trường hợp bị khóa tài khoản VNeID?

Cách tải iPadOS 27 và danh sách iPad được hỗ trợ

Cách tải iPadOS 27 và danh sách iPad được hỗ trợ

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Rác vũ trụ là

Rác vũ trụ là 'bãi mìn tiềm tàng' đe dọa vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Hàn Quốc tăng lãi suất, ngành chip AI và doanh nghiệp Việt chịu tác động gì?

Hàn Quốc tăng lãi suất, ngành chip AI và doanh nghiệp Việt chịu tác động gì?

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Hàn Quốc tăng lãi suất lên 2,75% sau hơn ba năm

Hàn Quốc tăng lãi suất lên 2,75% sau hơn ba năm

Epson khai trương văn phòng mới tại Hà Nội

Epson khai trương văn phòng mới tại Hà Nội

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

Hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai bằng dữ liệu số

Hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai bằng dữ liệu số

SHB đồng hành Vietnam AI Innovation Challenge 2026, thúc đẩy phát triển nhân lực AI

SHB đồng hành Vietnam AI Innovation Challenge 2026, thúc đẩy phát triển nhân lực AI

Tetra Pak công bố báo cáo phát triển bền vững lần thứ 27

Tetra Pak công bố báo cáo phát triển bền vững lần thứ 27

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

BMW X1 2027 chốt giá bán tại Việt Nam dù chưa chính thức ra mắt

BMW X1 2027 chốt giá bán tại Việt Nam dù chưa chính thức ra mắt

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline