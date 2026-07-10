Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Ảnh minh họa: Devindra Hardawar for Engadget

Tấm nền Samsung mới nâng độ sáng và độ sắc nét

Màn hình Alienware 34 QD-OLED, tên mã AW3426DW, tạo ra thay đổi lớn nhất trong dòng màn hình siêu rộng của hãng suốt bốn năm qua khi chuyển sang dùng tấm nền RGB Stripe năm lớp mới nhất của Samsung. Công nghệ này sắp xếp lại các điểm ảnh phụ đỏ, xanh lá và xanh dương theo cách giúp chữ viết hiển thị sắc nét hơn hẳn so với thế hệ trước, đồng thời xử lý dứt điểm hiện tượng viền màu xanh lá quanh chữ nhỏ vốn là điểm trừ quen thuộc trên các tấm nền QD-OLED đời đầu. Đây cũng là một trong những màn hình đầu tiên trên thị trường ứng dụng tấm nền Penta Tandem của Samsung, đi kèm lớp phủ chống chói giúp giảm 30% hiện tượng lóa sáng và đạt chuẩn VESA DisplayHDR True Black 500 cho mức đen sâu hơn.

Độ sáng tiêu chuẩn của máy tăng từ 250 lên 300 nit, còn độ sáng đỉnh chạm mốc 1.300 nit, cao hơn 30% so với model cũ, mang lại cảm giác rõ rệt mỗi khi màn hình bùng nổ ánh sáng trong các cảnh cháy nổ. Tần số quét cũng nhích lên 280Hz thay vì 240Hz như trước, mức tăng không quá lớn nhưng vẫn đáng giá với người chơi các tựa game bắn súng tốc độ cao.

Ảnh minh họa: Devindra Hardawar for Engadget

Về thiết kế, Alienware chuyển sang phong cách tối giản hơn với các đường bo tròn ở viền màn hình và chân đế, cắt giảm hệ thống đèn RGB chỉ còn tập trung quanh logo phía sau và nút nguồn, một lựa chọn có phần liên quan đến việc kéo giá bán xuống còn 800 USD, thấp hơn nhiều so với mức 1.300 USD của chiếc QD-OLED đầu tiên ra mắt bốn năm trước.

Chân đế dù đơn giản hơn vẫn giữ khả năng điều chỉnh độ cao và góc nghiêng, trong khi cổng kết nối gồm DisplayPort 1.4, hai cổng HDMI 2.1, cổng USB-C và USB-A kết nối máy tính qua cổng USB-B, chưa có tùy chọn truyền hình ảnh trực tiếp qua USB-C hay Thunderbolt.

Trải nghiệm thực tế, hình ảnh sáng và chơi game mượt

Theo trải nghiệm của người trực tiếp dùng thử, cảm giác đầu tiên khi mở hộp lại đến từ kích thước, chiếc màn hình 34 inch bất ngờ trông nhỏ hơn hẳn so với mẫu QD-OLED 32 inch 4K đang dùng trước đó, bởi tỷ lệ 21:9 khiến chiều cao thực tế của màn hình ngắn hơn nhiều dù đường chéo lớn hơn.

Ảnh minh họa: Devindra Hardawar for Engadget

Với người đang dùng màn hình 27 inch chuẩn 1440p hoặc 1080p, Alienware 34 QD-OLED vẫn mang lại không gian làm việc rộng rãi hơn hẳn nhờ độ phân giải 3.440 x 1.440 pixel, cho phép xếp nhiều cửa sổ cạnh nhau và giúp các tựa game hỗ trợ tỷ lệ khung hình siêu rộng như Overwatch 2 trở nên chân thực hơn khi hình ảnh tràn ra tận rìa tầm nhìn, dù đổi lại người chơi khó quan sát kẻ địch ở khoảng cách xa hơn do màn hình thấp hơn.

Ngay khi bật lên, màn hình gây ấn tượng mạnh với độ sáng và chiều sâu màu sắc nhỉnh hơn so với mẫu 32 inch, khiến hình nền Windows 11 và hình ảnh trên các trang web trở nên nổi bật hơn, còn chữ nhỏ cũng sắc nét hơn một chút dù phải nhìn gần mới thấy rõ khác biệt.

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Trải nghiệm chơi game càng thể hiện rõ ưu thế của tấm nền mới, khi các màn chơi đầy ánh đèn neon trong tựa game Marathon hiện lên rực rỡ đến mức gây choáng ngợp, còn những bản đồ ban đêm vẫn giữ được màu đen sâu tuyệt đối trước khi màn hình bừng sáng ngay lập tức mỗi khi có tia lửa súng lóe lên, một khả năng chuyển đổi giữa tối và sáng cực nhanh mà ít màn hình PC nào làm được.

Với Overwatch 2 chạy ở 280 khung hình mỗi giây để tận dụng tối đa tần số quét, hình ảnh mượt mà rõ rệt, dù người dùng đến từ màn hình 240Hz khó nhận ra khác biệt lớn, còn ai đang dùng màn hình 120Hz hoặc 144Hz sẽ cảm nhận bước nhảy này rõ hơn nhiều, đặc biệt trong các pha đấu súng tốc độ cao hay những cú bắn tỉa cần độ chính xác gần như tuyệt đối.

Ảnh minh họa: Devindra Hardawar for Engadget

Máy cũng xử lý tốt các đoạn trailer HDR trên YouTube và hỗ trợ Dolby Vision, dù nội dung HDR chuẩn trên Windows vẫn khan hiếm ngoài Netflix, trong khi việc xem file Dolby Vision còn phức tạp hơn sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ dịch vụ thuê và mua nội dung trên các cửa hàng của hãng từ năm ngoái.

Giá bán 800 USD, có nên chờ bản 39 inch

Trong bối cảnh phần lớn thiết bị điện tử tăng giá những năm gần đây, màn hình và TV lại gần như đứng yên về giá, biến Alienware 34 QD-OLED thành khoản đầu tư hợp lý hơn khi mức 800 USD thấp hơn hẳn 500 USD so với thế hệ QD-OLED ultrawide đầu tiên.

Alienware dự kiến ra mắt thêm mẫu 39 inch độ phân giải 5K dùng chung công nghệ tấm nền RGB Stripe ngay trong năm nay, mức giá ước tính khoảng 1.100 USD, một lựa chọn đáng cân nhắc chờ đợi với người muốn trải nghiệm màn hình siêu rộng lớn hơn và có ngân sách rộng rãi hơn.