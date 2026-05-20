Samsung ra mắt loạt màn hình Odyssey và ViewFinity thế hệ mới

Việc ra mắt loạt sản phẩm màn hình mới diễn ra trong bối cảnh Samsung tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường màn hình chơi game toàn cầu với 18,9% thị phần doanh thu. Số liệu từ International Data Corporation (IDC) cho thấy, Samsung cũng đang giữ vị trí số 1 trên thị trường màn hình gaming OLED ở năm thứ ba liên tiếp, với 26% thị phần.

“Với việc ra mắt các dòng sản phẩm Odyssey và ViewFinity mới nhất, chúng tôi tiếp tục mở rộng giới hạn về hiệu năng và chất lượng hiển thị. Danh mục sản phẩm năm 2026 mang đến những công nghệ hiển thị tiên tiến nhất của Samsung từ trước đến nay, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận, giúp nhiều người dùng hơn có thể trải nghiệm các đổi mới của Samsung trong cả môi trường chơi game lẫn làm việc chuyên nghiệp.” Ông Hun Lee, Phó Chủ tịch Điều hành mảng Kinh doanh Màn hình Hiển thị (VD) tại Samsung Electronics cho biết.

Cụ thể, ở dòng màn hình gaming Odyssey G8, Samsung giới thiệu ba mẫu màn hình chiến game vượt đỉnh, được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm hiệu năng cao cho đa dạng nhu cầu chơi game.

Samsung Odyssey G8 32 inch (G80HS)

Đó là Samsung Odyssey G8 32 inch (G80HS): thiết lập cột mốc mới khi trở thành màn hình gaming 6K đầu tiên trên thị trường, đánh dấu bước tiến vượt bậc so với tiêu chuẩn gaming 4K. Với độ phân giải 6K, Samsung Odyssey G8 32 inch (G80HS) mang đến độ sắc nét và chi tiết hình ảnh vượt trội, nâng cao trải nghiệm đắm chìm đồng thời mở rộng không gian hiển thị cho cả chơi game lẫn đa nhiệm. Sản phẩm cũng hỗ trợ tần số quét 165Hz, trong khi chế độ Dual Mode cho phép đạt tới 330Hz ở độ phân giải 3K, giúp người dùng linh hoạt cân bằng giữa chất lượng hình ảnh sống động và tốc độ phản hồi siêu nhanh.

Samsung Odyssey G8 27 inch (G80HF)

Mẫu màn hình Odyssey thứ hai là Samsung Odyssey G8 27 inch (G80HF). Với các tùy chọn hiệu năng linh hoạt, hỗ trợ độ phân giải 5K ở tần số quét 180Hz hoặc lên đến 360Hz ở độ phân giải QHD thông qua chế độ Dual Mode, Samsung Odyssey G8 27 inch (G80HF) phù hợp cho cả nhu cầu chơi game đắm chìm lẫn thi đấu chuyên nghiệp.

Và mẫu màn hình thứ ba trong dải sản phẩm Odyssey năm nay đó chính là Samsung Odyssey OLED G8 (G80SH), với các tùy chọn kích thước 27 inch và 32 inch, được trang bị tấm nền OLED độ phân giải 4K cùng tần số quét 240Hz. Công nghệ chống chói Glare Free giúp giảm đáng kể hiện tượng chói sáng mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị OLED. Các tùy chọn kết nối, bao gồm USB-C hỗ trợ sạc lên đến 98W, đáp ứng nhu cầu thiết lập hệ thống gaming hiệu năng cao. Bên cạnh đó, Odyssey OLED G8 còn ứng dụng công nghệ QD-OLED Penta Tandem, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất, độ bền và độ sáng. Phiên bản 32 inch của Odyssey OLED G8 cũng đạt chứng nhận VESA DisplayHDR™ True Black 500, mang đến sắc đen sâu cùng màu sắc sống động đặc trưng của OLED.

Với chuẩn kết nối DisplayPort 2.1 được áp dụng trên toàn bộ dòng sản phẩm, đảm bảo hiệu năng băng thông cao cho trải nghiệm hình ảnh thế hệ mới. Đồng thời, công nghệ AMD FreeSync Premium và NVIDIA G-SYNC Compatible mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, hạn chế hiện tượng xé hình. Bên cạnh đó, Odyssey G8 còn được trang bị HDR10+ GAMING, giúp tối ưu độ sáng và độ tương phản theo thời gian thực một cách linh hoạt.

Samsung Odyssey OLED G7 32 inch (G73SH)

Cùng với Odyssey G8 Series, Samsung cũng giới thiệu dòng Odyssey G7 với màn hình OLED đỉnh cao. Cụ thể, dòng màn hình Odyssey OLED G7 32 inch (mẫu G73SH) sẽ chính thức gia nhập phân khúc màn hình chơi game OLED của Samsung, mang hiệu suất hiển thị cao cấp đến với nhiều người dùng hơn.

Sở hữu độ phân giải 4K cùng tần số quét 165Hz, Odyssey G7 tái hiện hình ảnh chi tiết sắc nét và chuyển động mượt mà vượt trội. Đặc biệt, chế độ Dual Mode cho phép nâng tần số quét lên đến 330Hz ở độ phân giải FHD, kết hợp cùng thời gian phản hồi siêu tốc 0,03ms, giúp tối ưu hiệu suất và khả năng phản xạ trong các môi trường thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Có thể nói, với sự góp mặt của Odyssey G7, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc màn hình OLED, đồng thời đưa những công nghệ hiển thị tiên tiến nhất đến gần hơn với người dùng.

ViewFinity S8 27 inch (S80HF)

Một gương mặt mới khác cũng hiện diện trong dải sản phẩm màn hình mới năm nay của Samsung đó chính là ViewFinity S8, màn hình độ phân giải cao cho môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Theo đại diện Samsung, màn hình đồ họa ViewFinity S8 được thiết kế nhằm đáp ứng những nhu cầu của môi trường làm việc chuyên nghiệp hiện đại, kết hợp hoàn hảo giữa độ sắc nét ấn tượng, khả năng kết nối nâng cao và thiết kế công thái học linh hoạt. Dù xử lý các tác vụ sáng tạo phức tạp hay đa nhiệm giữa nhiều ứng dụng, dòng màn hình này luôn mang lại trải nghiệm hiệu suất cao, giúp tối ưu năng suất làm việc.

ViewFinity S8 27 inch (S80HF)

Cụ thể, với độ phân giải 5K cùng kết nối USB-C, hỗ trợ truyền tải dữ liệu và sạc thiết bị thuận tiện, ViewFinity S8 27 inch (S80HF) còn sở hữu thiết kế công thái học, giúp người dùng thoải mái trong quá trình sử dụng lâu dài. Nhờ mang trải nghiệm độ phân giải 5K với mức giá dễ tiếp cận, ViewFinity S8 27 inch (S80HF) giúp mở rộng khả năng tiếp cận màn hình cao cấp tới nhiều đối tượng người dùng chuyên nghiệp hơn.

Các dòng sản phẩm Odyssey G8 mới, Odyssey G7 và ViewFinity S8 sẽ bắt đầu nhận đặt hàng từ hôm nay với giá bán lẻ đề nghị:

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá bán lẻ đề nghị (VNĐ) Odyssey G8 (G80SH) LS32HG802SEXXV 35,300,000 Odyssey G8 (G80HS) LS32HG806ESXXV 40,900,000 ViewFinity S8 (S80HF) LS27H802EFAXXV 18,400,000

Chi tiết về sản phẩm xem thêm tại https://www.samsung.com/vn/monitors/all-monitors/.