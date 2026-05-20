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Samsung ra mắt loạt màn hình Odyssey và ViewFinity thế hệ mới

Thái Tuấn

Thái Tuấn

16:35 | 20/05/2026
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Cả hai dòng sản phẩm Odyssey và ViewFinity 2026 đều sẽ thiết lập chuẩn mực mới về độ phân giải và hiệu năng, và khả năng tiếp cận các cải tiến đột phá trong phân khúc cao cấp.
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Việc ra mắt loạt sản phẩm màn hình mới diễn ra trong bối cảnh Samsung tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường màn hình chơi game toàn cầu với 18,9% thị phần doanh thu. Số liệu từ International Data Corporation (IDC) cho thấy, Samsung cũng đang giữ vị trí số 1 trên thị trường màn hình gaming OLED ở năm thứ ba liên tiếp, với 26% thị phần.

“Với việc ra mắt các dòng sản phẩm Odyssey và ViewFinity mới nhất, chúng tôi tiếp tục mở rộng giới hạn về hiệu năng và chất lượng hiển thị. Danh mục sản phẩm năm 2026 mang đến những công nghệ hiển thị tiên tiến nhất của Samsung từ trước đến nay, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận, giúp nhiều người dùng hơn có thể trải nghiệm các đổi mới của Samsung trong cả môi trường chơi game lẫn làm việc chuyên nghiệp.” Ông Hun Lee, Phó Chủ tịch Điều hành mảng Kinh doanh Màn hình Hiển thị (VD) tại Samsung Electronics cho biết.

Cụ thể, ở dòng màn hình gaming Odyssey G8, Samsung giới thiệu ba mẫu màn hình chiến game vượt đỉnh, được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm hiệu năng cao cho đa dạng nhu cầu chơi game.

Samsung Odyssey G8 32 inch (G80HS)
Samsung Odyssey G8 32 inch (G80HS)

Đó là Samsung Odyssey G8 32 inch (G80HS): thiết lập cột mốc mới khi trở thành màn hình gaming 6K đầu tiên trên thị trường, đánh dấu bước tiến vượt bậc so với tiêu chuẩn gaming 4K. Với độ phân giải 6K, Samsung Odyssey G8 32 inch (G80HS) mang đến độ sắc nét và chi tiết hình ảnh vượt trội, nâng cao trải nghiệm đắm chìm đồng thời mở rộng không gian hiển thị cho cả chơi game lẫn đa nhiệm. Sản phẩm cũng hỗ trợ tần số quét 165Hz, trong khi chế độ Dual Mode cho phép đạt tới 330Hz ở độ phân giải 3K, giúp người dùng linh hoạt cân bằng giữa chất lượng hình ảnh sống động và tốc độ phản hồi siêu nhanh.

Samsung Odyssey G8 27 inch (G80HF)
Samsung Odyssey G8 27 inch (G80HF)

Mẫu màn hình Odyssey thứ hai là Samsung Odyssey G8 27 inch (G80HF). Với các tùy chọn hiệu năng linh hoạt, hỗ trợ độ phân giải 5K ở tần số quét 180Hz hoặc lên đến 360Hz ở độ phân giải QHD thông qua chế độ Dual Mode, Samsung Odyssey G8 27 inch (G80HF) phù hợp cho cả nhu cầu chơi game đắm chìm lẫn thi đấu chuyên nghiệp.

Và mẫu màn hình thứ ba trong dải sản phẩm Odyssey năm nay đó chính là Samsung Odyssey OLED G8 (G80SH), với các tùy chọn kích thước 27 inch và 32 inch, được trang bị tấm nền OLED độ phân giải 4K cùng tần số quét 240Hz. Công nghệ chống chói Glare Free giúp giảm đáng kể hiện tượng chói sáng mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị OLED. Các tùy chọn kết nối, bao gồm USB-C hỗ trợ sạc lên đến 98W, đáp ứng nhu cầu thiết lập hệ thống gaming hiệu năng cao. Bên cạnh đó, Odyssey OLED G8 còn ứng dụng công nghệ QD-OLED Penta Tandem, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất, độ bền và độ sáng. Phiên bản 32 inch của Odyssey OLED G8 cũng đạt chứng nhận VESA DisplayHDR™ True Black 500, mang đến sắc đen sâu cùng màu sắc sống động đặc trưng của OLED.

Với chuẩn kết nối DisplayPort 2.1 được áp dụng trên toàn bộ dòng sản phẩm, đảm bảo hiệu năng băng thông cao cho trải nghiệm hình ảnh thế hệ mới. Đồng thời, công nghệ AMD FreeSync Premium và NVIDIA G-SYNC Compatible mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, hạn chế hiện tượng xé hình. Bên cạnh đó, Odyssey G8 còn được trang bị HDR10+ GAMING, giúp tối ưu độ sáng và độ tương phản theo thời gian thực một cách linh hoạt.

Samsung Odyssey OLED G7 32 inch (G73SH)
Samsung Odyssey OLED G7 32 inch (G73SH)

Cùng với Odyssey G8 Series, Samsung cũng giới thiệu dòng Odyssey G7 với màn hình OLED đỉnh cao. Cụ thể, dòng màn hình Odyssey OLED G7 32 inch (mẫu G73SH) sẽ chính thức gia nhập phân khúc màn hình chơi game OLED của Samsung, mang hiệu suất hiển thị cao cấp đến với nhiều người dùng hơn.

Sở hữu độ phân giải 4K cùng tần số quét 165Hz, Odyssey G7 tái hiện hình ảnh chi tiết sắc nét và chuyển động mượt mà vượt trội. Đặc biệt, chế độ Dual Mode cho phép nâng tần số quét lên đến 330Hz ở độ phân giải FHD, kết hợp cùng thời gian phản hồi siêu tốc 0,03ms, giúp tối ưu hiệu suất và khả năng phản xạ trong các môi trường thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Có thể nói, với sự góp mặt của Odyssey G7, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc màn hình OLED, đồng thời đưa những công nghệ hiển thị tiên tiến nhất đến gần hơn với người dùng.

ViewFinity S8 27 inch (S80HF)
ViewFinity S8 27 inch (S80HF)

Một gương mặt mới khác cũng hiện diện trong dải sản phẩm màn hình mới năm nay của Samsung đó chính là ViewFinity S8, màn hình độ phân giải cao cho môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Theo đại diện Samsung, màn hình đồ họa ViewFinity S8 được thiết kế nhằm đáp ứng những nhu cầu của môi trường làm việc chuyên nghiệp hiện đại, kết hợp hoàn hảo giữa độ sắc nét ấn tượng, khả năng kết nối nâng cao và thiết kế công thái học linh hoạt. Dù xử lý các tác vụ sáng tạo phức tạp hay đa nhiệm giữa nhiều ứng dụng, dòng màn hình này luôn mang lại trải nghiệm hiệu suất cao, giúp tối ưu năng suất làm việc.

ViewFinity S8 27 inch (S80HF)
ViewFinity S8 27 inch (S80HF)

Cụ thể, với độ phân giải 5K cùng kết nối USB-C, hỗ trợ truyền tải dữ liệu và sạc thiết bị thuận tiện, ViewFinity S8 27 inch (S80HF) còn sở hữu thiết kế công thái học, giúp người dùng thoải mái trong quá trình sử dụng lâu dài. Nhờ mang trải nghiệm độ phân giải 5K với mức giá dễ tiếp cận, ViewFinity S8 27 inch (S80HF) giúp mở rộng khả năng tiếp cận màn hình cao cấp tới nhiều đối tượng người dùng chuyên nghiệp hơn.

Các dòng sản phẩm Odyssey G8 mới, Odyssey G7 và ViewFinity S8 sẽ bắt đầu nhận đặt hàng từ hôm nay với giá bán lẻ đề nghị:

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Giá bán lẻ đề nghị (VNĐ)

Odyssey G8 (G80SH)

LS32HG802SEXXV

35,300,000

Odyssey G8 (G80HS)

LS32HG806ESXXV

40,900,000

ViewFinity S8 (S80HF)

LS27H802EFAXXV

18,400,000

Chi tiết về sản phẩm xem thêm tại https://www.samsung.com/vn/monitors/all-monitors/.

Samsung Màn hình gaming màn hình OLED gaming ViewFinity S8 Samsung Odyssey OLED G7 Samsung Odyssey G8 màn hình Odyssey Màn hình ViewFinity

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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MYR 0 6445 0
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026