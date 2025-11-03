Giải đấu Odyssey Cup Counter-Strike 2 chính thức khởi tranh

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023, Odyssey Cup đã nhanh chóng trở thành sự kiện đáng chú ý trong lịch thi đấu Esports của khu vực. Từ Odyssey Cup Influencer Invitational 2023 đến Odyssey Cup Dota 2 Championship 2024, Samsung luôn kiên định với sứ mệnh tạo nên sân chơi để các game thủ và tài năng trẻ tỏa sáng.

Thúc đẩy tinh thần thể thao điện tử tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương, Odyssey Cup quy tụ những game thủ xuất sắc nhất khu vực

Và ở giải đấu Odyssey Cup 2025 lần này các đội tuyển sẽ được thi đấu theo hình thức lần lượt. Cụ thể tại các thị trường Australia, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Singapore, Philippines, Thái Lan và Việt Nam sẽ tổ chức vòng loại quốc gia từ ngày 31/10 đến ngày 23/11 để tìm ra nhà vô địch của từng quốc gia.

Các đội thắng cuộc ở vòng quốc gia sẽ tiếp tục bước vào vòng đấu khu vực, nơi lễ bốc thăm chia bảng sẽ xác định cặp đấu cho vòng chung kết khu vực, sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 12 đến ngày 14/12.

Các đội sẽ tranh tài cho danh hiệu vô địch khu vực cùng tổng giá trị giải thưởng 50.000 USD.

Trung tâm của giải đấu chính là màn hình chơi game hiệu năng cao Samsung Odyssey OLED G60SF được thiết kế tối ưu cho tốc độ và phản xạ.

Sở hữu tần số quét cực nhanh 500Hz, thời gian phản hồi chỉ 0,03ms Samsung Odyssey OLED G60SF được trang bị tấm nền QD-OLED sống động, mang đến hình ảnh sắc nét, mượt mà và chân thực, giúp người chơi phát huy tối đa khả năng trong những trận đấu Counter-Strike 2 căng thẳng nhất.

“Odyssey Cup không chỉ là một giải đấu Esports đơn thuần, mà còn là nơi kết nối cộng đồng và thể hiện cam kết của Samsung trong việc trao quyền cho game thủ, đồng thời góp phần định hình văn hóa kỹ thuật số và Esports tại khu vực,” ông Leslie Goh, Giám đốc Giải pháp Màn hình, Samsung khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương chia sẻ.

Đồng hành cùng giải đấu năm nay, TCP Red Bull Malaysia với vai trò là đối tác chiến lược năm thứ hai liên tiếp, góp phần thúc đẩy sự phát triển và khẳng định vị thế của Odyssey Cup như một trong những sự kiện Esports được mong đợi nhất khu vực.

Bạn đã sẵn sàng bùng nổ cùng Counter-Strike 2 chưa? Toàn bộ diễn biến giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh Youtube Samsung Việt Nam.

Đăng ký tham giai giải ngay tại odyssey-cup.com.