Chứng khoán hôm nay 14/7: VN-Index rút chân ngoạn mục, đóng cửa tăng 6,09 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 14/7 bằng một cú lội ngược dòng. VN-Index đóng cửa tại 1.806,63 điểm, tăng 6,09 điểm, tương đương 0,34% so với tham chiếu. Giá trị giao dịch toàn phiên đạt khoảng 14,3 nghìn tỷ đồng.

Rổ VN30 vận động cùng chiều khi tăng 6,22 điểm, tương đương 0,32%, lên 1.946,06 điểm với giá trị giao dịch khoảng 8,8 nghìn tỷ đồng. Sức bật của nhóm vốn hóa lớn trong phiên chiều là yếu tố quyết định sắc xanh của chỉ số chung.

Diễn biến trong ngày cho thấy một biên độ rất rộng. Sau phiên ATO, VN-Index lùi xuống dưới 1.794 điểm rồi lao dốc về vùng 1.777 điểm vào khoảng 10h40, thời điểm bảng điện ghi nhận hơn 330 mã giảm giá. Chỉ số tạm dừng phiên sáng tại 1.782,45 điểm, mất 18,09 điểm, tương đương 1%.

Sàn Hà Nội đi ngược bức tranh chung ngay từ đầu ngày và về đích với mức tăng mạnh nhất trong ba chỉ số. HNX-Index đóng cửa tại 297,34 điểm, tăng 5,44 điểm, tương đương 1,86%. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 56,27 triệu cổ phiếu, giá trị 1.061,2 tỷ đồng.

Độ rộng trên HNX nghiêng hẳn về bên mua với 82 mã tăng, trong đó 4 mã tăng trần, so với 33 mã giảm và 63 mã đứng giá tham chiếu. Lực kéo chính đến từ KSF và PVS.

UPCoM-Index đi ngược chiều khi lùi về 126,03 điểm, giảm 0,46 điểm, tương đương 0,36%. Khối lượng giao dịch đạt hơn 40,54 triệu cổ phiếu, giá trị 596,96 tỷ đồng, với 94 mã tăng và 90 mã giảm.

Bối cảnh trước đó khá tiêu cực. Phiên 13/7, VN-Index mất 27,8 điểm, tương đương 1,52%, lùi về 1.800,54 điểm với hơn 540 mã giảm giá trên toàn thị trường. Việc chỉ số giữ được vùng hỗ trợ 1.780 điểm rồi bật lên trong phiên 14/7 mang ý nghĩa kỹ thuật rõ rệt.

Bảng điện tử phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/7 với VN-Index tăng 6,09 điểm lên 1.806,63 điểm

Dầu khí dẫn dắt, ngân hàng và chứng khoán chia đôi bảng điện

Động lực lớn nhất của phiên đến từ nhóm dầu khí. Giá dầu thế giới bùng nổ sau khi Mỹ thông báo tái áp đặt phong tỏa hàng hải với các cảng, cơ sở dầu mỏ và vùng biển của Iran từ ngày 14/7. Chốt phiên 13/7, dầu Brent tăng 9,59% lên 83,3 USD/thùng, mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ năm 2020, còn dầu WTI tăng 9,42% lên 78,14 USD/thùng.

Trên sàn HOSE, PVD tăng kịch trần 6,99% lên 19.900 đồng với hơn 6,45 triệu cổ phiếu khớp lệnh ngay trong buổi sáng. Đây cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:66,9 của doanh nghiệp khoan dầu khí.

Các mã cùng ngành đồng loạt bứt lên. BSR đóng cửa tại 27.200 đồng, tăng 5,63%. GAS tăng 4,11% lên 78.500 đồng. PLX tăng 3,52% lên 36.800 đồng. Trên sàn HNX, PVS tăng 4,86% lên 38.800 đồng. Nhóm hóa chất hưởng lợi theo với DPM tăng 4,27% lên 24.400 đồng.

Nhóm tài chính ngân hàng trải qua hai nửa phiên trái ngược. Buổi sáng, VPB, TCB, CTG và MBB đều nằm trong danh sách tác động tiêu cực nhất tới chỉ số. Sang phiên chiều, lực cầu quay lại và kéo phần lớn cổ phiếu vua về trên tham chiếu.

Kết phiên, STB tăng 2,77% lên 70.400 đồng, dẫn đầu nhóm ngân hàng niêm yết trên HOSE. ACB tăng 1,78% lên 22.850 đồng. VCB tăng 0,51% lên 59.200 đồng. VPB tăng 0,38% lên 26.500 đồng. Ở chiều ngược lại, TCB giảm nhẹ 0,46% xuống 32.200 đồng, còn CTG đứng giá tham chiếu 32.600 đồng.

Tâm điểm của ngành ngân hàng là màn chào sàn HOSE của Vietbank. Gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB chính thức giao dịch từ 14/7 với giá tham chiếu 13.300 đồng. Nhà băng công bố lợi nhuận trước thuế sáu tháng đầu năm đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ, cùng kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 15.548 tỷ đồng.

Nhóm chứng khoán hồi phục chậm hơn. VIX đóng cửa tại 14.700 đồng, tăng 0,34%, sau khi chịu áp lực bán mạnh trong phiên trước đó. Dòng tiền tại nhóm công ty chứng khoán vẫn thận trọng khi thanh khoản toàn thị trường chưa trở lại vùng cao.

Bất động sản kìm chân chỉ số, công nghệ và logistics phân hóa

Bộ đôi cổ phiếu họ Vin tiếp tục là lực cản lớn nhất. Cuối phiên sáng, VIC giảm 3,84% xuống 213.000 đồng và VHM giảm 2,66%, hai mã lấy đi hơn 17 điểm của VN-Index. Áp lực bán hạ nhiệt trong phiên chiều giúp VIC thu hẹp mức giảm còn 1,13% và đóng cửa tại 219.000 đồng, VHM giảm 1,54% xuống 140.800 đồng.

Trên sàn HNX, KSF tăng 2,24% lên 77.600 đồng và trở thành trụ đỡ chính cho chỉ số. Sức mạnh của cổ phiếu bất động sản ở sàn Hà Nội tạo ra khoảng cách rõ rệt với diễn biến của nhóm cùng ngành trên HOSE.

Nhóm công nghệ giữ nhịp ổn định hơn phần còn lại. FPT đóng cửa tại 70.300 đồng, giảm 0,28%, dù nằm trong danh sách bị khối ngoại rút vốn mạnh. Ở khía cạnh doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghệ CMC đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 tăng 19% so với thực hiện năm trước và tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số, thông tin hỗ trợ kỳ vọng cho nhóm cổ phiếu chuyển đổi số.

Nhóm logistics và cảng biển hưởng lợi kép từ giá cước. GMD tăng 2,92% lên 77.500 đồng. VSC tăng 2,25% lên 15.900 đồng. Cước vận tải biển từ TP.HCM đi bờ Đông nước Mỹ tăng gần 17% chỉ trong một tuần và tiến sát mốc 9.000 USD cho container 40 feet, phản ánh rủi ro gián đoạn tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Nhóm bán lẻ ghi nhận điểm sáng bất ngờ ở PNJ. Cổ phiếu vàng bạc đá quý tăng 6,96% lên 46.900 đồng sau chuỗi phiên giảm sâu, với thanh khoản cải thiện rõ. Trước đó, Tổng giám đốc doanh nghiệp đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu giữa lúc thị giá lao dốc.

Sắc đỏ vẫn hiện diện ở nhóm vốn hóa nhỏ. Trong phiên sáng, GIL, ACC, TDC, BCE và SGT giảm hết biên độ, dù thanh khoản của phần lớn các mã đó không lớn. GIL chịu áp lực sau khi tòa án Mỹ bác toàn bộ yêu cầu trong vụ kiện 840 triệu USD với Amazon.

Dòng tiền chủ động vẫn âm, khối ngoại tiếp tục rút vốn

Dữ liệu Net Flow trên bảng điện cho thấy dòng tiền chủ động nghiêng hẳn về bên bán trong phần lớn thời gian giao dịch. Chỉ số dòng chảy thị trường có thời điểm rơi xuống vùng âm hơn 640 tỷ đồng vào giữa buổi sáng và cuối phiên sáng, trước khi thu hẹp mạnh về quanh mức âm 150 tỷ đồng lúc đóng cửa.

Nhịp co hẹp đó phản ánh lực cầu chủ động quay lại từ đầu giờ chiều. Bên mua đã hấp thụ phần lớn lượng cung giá thấp, qua đó kéo VN-Index từ vùng 1.777 điểm lên trên tham chiếu chỉ trong hơn hai giờ giao dịch.

Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng. Tính đến hết phiên sáng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 662 tỷ đồng và bán ra gần 921 tỷ đồng, tương ứng bán ròng hơn 258 tỷ đồng, tập trung tại CTG, VIC, FPT và VPB. Chiều ngược lại, nhóm dầu khí hút được dòng tiền ngoại. Phiên 13/7 trước đó, khối ngoại bán ròng 261,1 tỷ đồng trên HOSE.

Trên hai sàn còn lại, dòng vốn ngoại vận động trái chiều. Tại HNX, khối ngoại mua vào hơn 3,7 triệu cổ phiếu và bán ra gần 1,75 triệu cổ phiếu, tương ứng mua ròng khoảng 1,96 triệu cổ phiếu. Tại UPCoM, khối này mua vào hơn 90 nghìn cổ phiếu và bán ra gần 691 nghìn cổ phiếu, tức bán ròng khoảng 601 nghìn cổ phiếu.

Nền tảng vĩ mô vẫn là điểm tựa cho thị trường. Tăng trưởng GDP sáu tháng đầu năm 2026 đạt 8,18% và mức tăng trưởng cả năm được dự báo có thể lên tới 9,2%. Ở phía tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước đảo chiều rút ròng 34.379 tỷ đồng trong tuần 06-10/7 sau năm tuần bơm ròng liên tiếp.

Yếu tố cần theo dõi là mặt bằng lãi suất. Lãi suất huy động và trái phiếu ngân hàng tại một số tổ chức đã tiến lên vùng 8-9%/năm, tạo sức ép cạnh tranh với dòng vốn vào chứng khoán và bất động sản trong bối cảnh thanh khoản thị trường cổ phiếu duy trì ở vùng thấp nhiều tháng.

Chứng khoán Mỹ đêm trước đó giao dịch kém tích cực. S&P 500 giảm 0,79% xuống 7.515,34 điểm. Nasdaq Composite mất 1,55% và đóng cửa ở 25.873,18 điểm. Dow Jones giảm 0,26% xuống 52.498,64 điểm. Việc VN-Index đảo chiều tăng bất chấp diễn biến từ Phố Wall cho thấy sức bền của dòng tiền nội.