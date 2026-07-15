Kết quả World Cup 2026 ngày 15/7: Tây Ban Nha vào chung kết World Cup sau 16 năm

Tây Ban Nha thi đấu thuyết phục, đánh bại tuyển Pháp

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp diễn ra rạng sáng 15/7 trên sân Dallas (Mỹ). Được đánh giá là màn so tài cân tài cân sức giữa hai ứng viên vô địch, nhưng La Roja đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng xứng đáng.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành tuyển Pháp. Phút 22, Mikel Oyarzabal thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.

Mikel Oyarzabal mở tỷ số cho trận bán kết sau pha đá phạt đền

Bước sang hiệp hai, Pháp đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự thi đấu kín kẽ của đối thủ. Đến phút 59, Pedro Porro tung cú dứt điểm quyết đoán, nhân đôi cách biệt và đặt dấu chấm hết cho hy vọng của "Les Bleus".

Pedro Porro ghi bàn thắng ấn định đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026

Mbappe và tuyển Pháp lỡ hẹn với trận chung kết

Dù sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola, tuyển Pháp không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự chắc chắn của Tây Ban Nha. Les Bleus cầm bóng nhiều hơn trong những thời điểm cuối trận nhưng thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý quyết định.

Trong suốt trận đấu, Tây Ban Nha kiểm soát thế trận tốt hơn, hạn chế tối đa những pha phản công của đối thủ và bảo toàn lợi thế đến hết trận. Trong khi đó, Mbappe cùng các đồng đội gần như không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm và đành chấp nhận dừng bước ở bán kết. Chiến thắng trước Pháp giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên góp mặt ở chung kết World Cup kể từ năm 2010.

La Roja lần đầu trở lại chung kết World Cup sau 16 năm chờ đợi

Với chiến thắng này, Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên giành quyền vào chung kết World Cup 2026 và sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết giữa Anh và Argentina. Trong khi đó, tuyển Pháp sẽ bước vào trận tranh hạng ba sau khi khép lại hành trình tại giải đấu bằng thất bại trước nhà đương kim vô địch châu Âu.