Lịch World Cup 2026 ngày 12/7: Anh đấu Na Uy, Thụy Sĩ chạm trán Argentina

Anh hướng đến mục tiêu khuất phục Na Uy

Tuyển Anh bước vào trận tứ kết World Cup 2026 với Na Uy cùng sự tự tin lớn sau thắng lợi trước đồng chủ nhà Mexico.

Sức mạnh của "Tam sư" không chỉ đến từ chân sút chủ lực chân sút chủ lực Harry Kane mà còn đế từ các vệ tinh xung quanh. Jude Bellingham tiếp tục giữ vai trò hạt nhân ở tuyến giữa, trong khi Bukayo Saka và Anthony Gordon mang đến tốc độ cùng khả năng tạo đột biến ở hai cánh.

Qua từng trận đấu, HLV Tuchel cũng dần hoàn thiện đội hình tối ưu. Những điều chỉnh nhân sự trên hàng công giúp tuyển Anh duy trì sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu, đặc biệt khi đối đầu các đối thủ sẵn sàng chơi cởi mở.

World Cup 2026: Na Uy chạm trán Anh. Ảnh: Khelnow.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Na Uy tạo dấu ấn mạnh tại World Cup 2026 với hành trình vượt ngoài kỳ vọng. Với sự tỏa sáng của tiền đạo Erling Haaland, đại diện Bắc Âu lần lượt đánh bại Iraq, Senegal và tạo bất ngờ khi loại Brazil trước khi vượt qua Bờ Biển Ngà để góp mặt ở tứ kết.

Dù vậy, hàng phòng ngự vẫn là điểm yếu đáng lo của đội bóng Bắc Âu. Việc liên tục để thủng lưới trong nhiều trận gần đây khiến Na Uy đối mặt nguy cơ bị tuyển Anh khai thác. Nếu duy trì hiệu quả trong các pha chuyển trạng thái và tận dụng tốt cơ hội, "Tam sư" được đánh giá có nhiều khả năng giành quyền vào bán kết.

Thời gian thi đấu: 4 giờ sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam)

Argentina đặt niềm tin vào bản lĩnh nhà vô địch

Ở cặp tứ kết còn lại, Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc chạm trán Thụy Sĩ. Dù vượt qua vòng 1/8, đội bóng của HLV Lionel Scaloni vẫn để lộ những hạn chế trong khâu phòng ngự chuyển trạng thái, buộc ban huấn luyện phải cân nhắc các phương án điều chỉnh.

Scaloni nhiều khả năng vẫn đặt niềm tin vào bộ khung giàu kinh nghiệm. Rodrigo De Paul được xem là mắt xích quan trọng nhờ khả năng hỗ trợ phòng ngự và tạo khoảng trống cho Lionel Messi, trong khi Julian Alvarez khả năng cao xuất phát ở vị trí trung phong sau khi hồi phục thể lực.

World Cup 2026: Argentina đối đầu Thụy Sĩ. Ảnh: Khelnow.

Thụy Sĩ bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup. HLV Murat Yakin tin rằng những khó khăn Argentina gặp phải ở vòng knock-out cho thấy nhà đương kim vô địch không phải đội bóng bất khả chiến bại. Nếu Johan Manzambi kịp trở lại sau chấn thương, đại diện châu Âu sẽ có thêm phương án tấn công đáng chú ý.

Dẫu vậy, xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu và khả năng kiểm soát các trận cầu lớn, Argentina vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Một trận đấu nhiều thử thách được dự báo đang chờ Lionel Messi cùng các đồng đội, nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch vẫn là cơ sở để đội bóng Nam Mỹ hướng tới tấm vé vào bán kết World Cup 2026.

Thời gian thi đấu: 8 giờ sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam)