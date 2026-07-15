Kinh tế số
Thị trường

Cổ phiếu SK Hynix bật tăng 11%, cổ phiếu chip châu Á hồi phục mạnh

Thế Kiên

Thế Kiên

11:10 | 15/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Cổ phiếu SK Hynix tăng hơn 11% trong phiên giao dịch ngày 15/7, dẫn đầu đà phục hồi của nhóm bán dẫn châu Á sau cú giảm mạnh đầu tuần. Diễn biến này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng hạ tầng AI, dù nhiều chuyên gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ đầu cơ quá mức đối với nhóm cổ phiếu công nghệ.
Cổ phiếu SK Hynix lập đỉnh 24 năm, Samsung tăng vọt khi bắt tay OpenAI SK Hynix lập kỷ lục lợi nhuận nhờ nhu cầu chip AI tăng mạnh SK Hynix vượt mốc 1.000 tỷ USD nhờ cơn sốt AI
Cổ phiếu SK Hynix bật tăng 11%, cổ phiếu chip châu Á hồi phục mạnh
Cổ phiếu SK Hynix bật tăng 11%, cổ phiếu chip châu Á hồi phục mạnh. Ảnh Biển hiệu của SK Hynix Inc. tại văn phòng công ty ở Seongnam, Hàn Quốc - Getty.

Cổ phiếu SK Hynix dẫn dắt đà hồi phục của nhóm bán dẫn

Cổ phiếu SK Hynix tăng hơn 11% trong phiên giao dịch ngày 15/7 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Seoul, trở thành tâm điểm của nhóm công nghệ châu Á sau khi các cổ phiếu bán dẫn Mỹ đồng loạt phục hồi trên Phố Wall.

Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của nhà sản xuất bộ nhớ lớn thứ hai thế giới, diễn ra chỉ hai ngày sau khi cổ phiếu này ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm vì làn sóng chốt lời và lo ngại nhà đầu tư đang đánh giá quá cao triển vọng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà tăng của SK Hynix nhanh chóng lan sang toàn bộ ngành công nghệ Hàn Quốc. Cổ phiếu Samsung Electronics tăng 6,8%, trong khi Seoul Semiconductor tăng 6,4%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện rõ rệt sau cú điều chỉnh đầu tuần.

Không chỉ Hàn Quốc, nhóm doanh nghiệp bán dẫn Nhật Bản cũng đồng loạt tăng giá. Advantest tăng 2,8%, Lasertec tăng 4,2%, Disco tăng 6,4%, Tokyo Electron tăng 0,9%, còn SoftBank Group tăng 0,8%.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), cổ phiếu của TSMC cũng tăng nhẹ 0,4%, nối dài xu hướng tích cực của khu vực.

Cơn sốt AI trên Phố Wall bắt đầu hạ nhiệt? Dòng tiền âm thầm đổi hướng
Cơn sốt AI trên Phố Wall bắt đầu hạ nhiệt? Dòng tiền âm thầm đổi hướng

Phố Wall tiếp tục là động lực của thị trường

Động lực chính cho đợt phục hồi đến từ thị trường Mỹ, nơi nhóm cổ phiếu bán dẫn lấy lại đà tăng sau phiên bán tháo trước đó.

Quỹ VanEck Semiconductor ETF tăng 2,5%. Trong khi đó, Micron Technology và Lam Research đều tăng khoảng 5%. Applied Materials cùng Teradyne tăng hơn 3%.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì niềm tin vào triển vọng dài hạn của ngành bán dẫn, đặc biệt khi các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới tiếp tục chi hàng trăm tỷ USD để mở rộng hạ tầng AI.

Đối với SK Hynix, triển vọng càng được củng cố khi doanh nghiệp hiện là một trong những nhà cung cấp bộ nhớ băng thông cao (HBM) lớn nhất cho Nvidia và nhiều hãng phát triển bộ xử lý AI.

Nhu cầu HBM tiếp tục tăng khiến SK Hynix trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu.

Chuyên gia cảnh báo dấu hiệu đầu cơ

Dù thị trường phục hồi, một số chuyên gia cho rằng sự hưng phấn với nhóm cổ phiếu AI đang xuất hiện nhiều dấu hiệu cần theo dõi.

Ông Jordan Cvetanovski, Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư của Pella Funds, nhận định nhu cầu đầu tư cho hạ tầng AI vẫn rất lớn khi các doanh nghiệp trên toàn cầu cạnh tranh mở rộng năng lực tính toán.

Theo ông, phần cứng sẽ tiếp tục là lĩnh vực hưởng lợi nhiều nhất trong giai đoạn hiện nay vì đây là "cuộc đua giành năng lực tính toán", nơi các doanh nghiệp đều muốn sở hữu càng nhiều tài nguyên xử lý càng tốt.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng cho rằng những biến động gần đây của nhóm cổ phiếu bán dẫn mang nhiều đặc điểm thường xuất hiện trong các giai đoạn thị trường đầu cơ mạnh.

Ông nhận định thị trường đang xuất hiện một số tín hiệu đáng lo ngại, dù chưa phủ nhận triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngành AI.

Cuộc đua AI vẫn tạo lợi thế cho các nhà sản xuất chip

Trong ngắn hạn, triển vọng của các doanh nghiệp bán dẫn vẫn gắn chặt với tốc độ đầu tư AI của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Các hãng như Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet hay Oracle đều tiếp tục công bố kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu với quy mô hàng chục đến hàng trăm tỷ USD trong những năm tới.

Điều này giúp nhu cầu đối với chip AI, bộ nhớ HBM, thiết bị sản xuất bán dẫn và các linh kiện phục vụ trung tâm dữ liệu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Giới phân tích cho rằng miễn là chu kỳ đầu tư AI chưa chậm lại, các doanh nghiệp như SK Hynix, Samsung Electronics, Micron, TSMC hay các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn vẫn sẽ là nhóm hưởng lợi lớn nhất.

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng giá rất mạnh trong hơn một năm qua, biến động của nhóm cổ phiếu AI nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở mức cao khi nhà đầu tư liên tục đánh giá lại tốc độ tăng trưởng doanh thu cũng như hiệu quả của các khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Cổ phiếu SK Hynix cổ phiếu chip châu Á nhóm cổ phiếu bán dẫn châu Á nhóm cổ phiếu bán dẫn Cổ phiếu bán dẫn châu Á SK Hynix cổ phiếu AI chip bán dẫn Samsung Electronics AI

Bài liên quan

Nhu cầu AI vẫn tăng mạnh dù doanh nghiệp siết chi tiêu

Nhu cầu AI vẫn tăng mạnh dù doanh nghiệp siết chi tiêu

Lenovo xây nền tảng công nghệ cho FIFA World Cup 2026, lấy AI làm yếu tố cốt lõi

Lenovo xây nền tảng công nghệ cho FIFA World Cup 2026, lấy AI làm yếu tố cốt lõi

Nghiên cứu AI, bán dẫn, robot, 5G-6G có thể được hỗ trợ tới 10 tỷ đồng từ NAFOSTED

Nghiên cứu AI, bán dẫn, robot, 5G-6G có thể được hỗ trợ tới 10 tỷ đồng từ NAFOSTED

Có thể bạn quan tâm

Tín dụng tư nhân bước vào phép thử lớn khi lãi suất cao kéo dài

Tín dụng tư nhân bước vào phép thử lớn khi lãi suất cao kéo dài

Thị trường
Tín dụng tư nhân từng hưởng lợi từ chu kỳ lãi suất tăng nhờ lợi suất hấp dẫn. Tuy nhiên, khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến, áp lực trả nợ của doanh nghiệp ngày càng lớn, buộc các tổ chức cho vay phải lựa chọn giữa hỗ trợ khách hàng và chấp nhận rủi ro tín dụng gia tăng.
Nhận định chứng khoán 15/7: VN-Index thử thách lại vùng kháng cự 1.830 điểm

Nhận định chứng khoán 15/7: VN-Index thử thách lại vùng kháng cự 1.830 điểm

Thị trường
Sau phiên rút chân ngày 14/7 lên 1.806,63 điểm, VN-Index bước vào phiên 15/7 với hỗ trợ 1.780 điểm và kháng cự gần nhất tại vùng 1.830-1.850 điểm.
Chứng khoán hôm nay 14/7: VN-Index rút chân ngoạn mục, đóng cửa tăng 6,09 điểm

Chứng khoán hôm nay 14/7: VN-Index rút chân ngoạn mục, đóng cửa tăng 6,09 điểm

Thị trường
VN-Index đóng cửa phiên 14/7 tại 1.806,63 điểm, tăng 6,09 điểm sau khi có lúc mất hơn 25 điểm, dòng tiền dầu khí và ngân hàng giúp chỉ số rút chân mạnh.
Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 147,5 triệu đồng, nhẫn trơn hạ nhiệt

Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 147,5 triệu đồng, nhẫn trơn hạ nhiệt

Thị trường
Giá vàng hôm nay 14/7, vàng miếng SJC giữ mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, vàng nhẫn trơn lùi về vùng 146 triệu đồng/lượng.
AstraZeneca mất điểm vì Wainua, nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ điều gì?

AstraZeneca mất điểm vì Wainua, nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ điều gì?

Thị trường
Cổ phiếu AstraZeneca giảm mạnh sau khi thuốc Wainua thất bại trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Dù tác động tài chính được đánh giá không lớn, giới đầu tư lại đặt câu hỏi về lợi thế cạnh tranh của hãng và khả năng hoàn thành mục tiêu doanh thu 80 tỷ USD vào năm 2030.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

33°C

Cảm giác: 40°C
mây đen u ám
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
35°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
34°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
32°C
Đà Nẵng

31°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
31°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
35°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
31°C
Hà Giang

36°C

Cảm giác: 43°C
mây đen u ám
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
28°C
Hải Phòng

34°C

Cảm giác: 41°C
mây đen u ám
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
34°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
25°C
Khánh Hòa

40°C

Cảm giác: 41°C
mây đen u ám
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
34°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
39°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
37°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
41°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
38°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
39°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
37°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
40°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
37°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
37°C
Nghệ An

33°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
22°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
30°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Kim TT/AVPL 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 13,200 ▲100K 13,400 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,150 ▲100K 13,350 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▲100K 14,200 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲100K 14,150 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲100K 14,130 ▲100K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
NL 99.99 13,000 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,940 ▲80K 14,640 ▲80K
Trang sức 99.99 13,950 ▲80K 14,650 ▲80K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲10K 14,852 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲10K 14,853 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,445 ▲10K 148 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,445 ▲10K 1,481 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 142 ▲1K 146 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,554 ▲990K 144,554 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,861 ▲750K 109,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,964 ▲68K 9,944 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,419 ▲610K 89,219 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,477 ▲584K 85,277 ▲584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,238 ▲417K 61,038 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17806 18080 18654
CAD 18160 18436 19052
CHF 31801 32182 32823
CNY 0 3838 3931
EUR 29406 29627 30704
GBP 34395 34787 35719
HKD 0 3220 3421
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14957 15539
SGD 19813 20094 20659
THB 699 762 815
USD (1,2) 25993 0 0
USD (5,10,20) 26034 0 0
USD (50,100) 26063 26077 26436
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,070 26,070 26,450
USD(1-2-5) 25,028 - -
USD(10-20) 25,028 - -
EUR 29,511 29,535 30,944
JPY 157.61 157.89 167.43
GBP 34,565 34,659 35,852
AUD 18,000 18,065 18,744
CAD 18,347 18,406 19,082
CHF 32,081 32,181 33,132
SGD 19,929 19,991 20,778
CNY - 3,804 3,949
HKD 3,283 3,293 3,431
KRW 16.24 16.94 18.43
THB 748.53 757.77 810.76
NZD 14,953 15,092 15,537
SEK - 2,676 2,771
DKK - 3,948 4,087
NOK - 2,669 2,764
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,038.53 - 6,814.83
TWD 737.41 - 893.26
SAR - 6,871.99 7,237.67
KWD - 83,037 88,346
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,050 26,070 26,450
EUR 29,470 29,588 30,780
GBP 34,578 34,717 35,748
HKD 3,282 3,295 3,413
CHF 31,940 32,068 32,999
JPY 158.03 158.66 166.58
AUD 17,992 18,064 18,660
SGD 20,006 20,086 20,676
THB 765 768 804
CAD 18,362 18,436 19,016
NZD 15,044 15,588
KRW 16.88 18.69
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26070 26070 26450
AUD 18004 18104 19027
CAD 18347 18447 19462
CHF 32062 32092 33678
CNY 3820 3845 3980.1
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29589 29619 31345
GBP 34703 34753 36513
HKD 0 3355 0
JPY 158.47 158.97 169.5
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15068 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19973 20103 20829
THB 0 729.3 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14550000 14550000 14850000
SBJ 13000000 13000000 14850000
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,091 26,141 26,450
USD20 26,091 26,141 26,450
USD1 26,091 26,141 26,450
AUD 18,038 18,138 19,251
EUR 29,379 29,479 31,138
CAD 18,292 18,392 19,696
SGD 20,049 20,199 20,760
JPY 158.94 160.44 165.98
GBP 34,590 34,740 36,110
XAU 14,548,000 0 14,852,000
CNY 0 3,729 0
THB 0 764 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/07/2026 11:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Hà Nội thúc đẩy kinh tế số từ hộ kinh doanh

Hà Nội thúc đẩy kinh tế số từ hộ kinh doanh

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản về phát triển thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản về phát triển thị trường chứng khoán

Kết quả World Cup 2026 ngày 15/7: Tây Ban Nha vào chung kết World Cup sau 16 năm

Kết quả World Cup 2026 ngày 15/7: Tây Ban Nha vào chung kết World Cup sau 16 năm

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Honor Robot Phone lộ cấu hình mạnh trước ngày ra mắt

Honor Robot Phone lộ cấu hình mạnh trước ngày ra mắt

Galaxy S26 Ultra bị ám đỏ màn hình, Samsung mở cuộc điều tra

Galaxy S26 Ultra bị ám đỏ màn hình, Samsung mở cuộc điều tra

Synology DP5200 chính thức ra mắt

Synology DP5200 chính thức ra mắt

So sánh tai nghe không dây Sony 1000X The Collexion và Bowers Wilkins Px8 S2

So sánh tai nghe không dây Sony 1000X The Collexion và Bowers Wilkins Px8 S2

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Synology DP5200 chính thức ra mắt

Synology DP5200 chính thức ra mắt

Người Việt sử dụng Gemini cho học thuật dẫn đầu khu vực

Người Việt sử dụng Gemini cho học thuật dẫn đầu khu vực

Trung Quốc sử dụng thiết kế 3D chế tạo chip DF1000 thách thức NVIDIA

Trung Quốc sử dụng thiết kế 3D chế tạo chip DF1000 thách thức NVIDIA

Người dùng Zalo đã có thể dịch tiếng Trung và tiếng Hàn

Người dùng Zalo đã có thể dịch tiếng Trung và tiếng Hàn

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Rác vũ trụ là

Rác vũ trụ là 'bãi mìn tiềm tàng' đe dọa vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

NASA hé lộ số phi hành gia lý tưởng cho căn cứ Mặt Trăng

NASA hé lộ số phi hành gia lý tưởng cho căn cứ Mặt Trăng

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố ngưỡng đầu vào năm 2026

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố ngưỡng đầu vào năm 2026

Người Việt sử dụng Gemini cho học thuật dẫn đầu khu vực

Người Việt sử dụng Gemini cho học thuật dẫn đầu khu vực

Đề xuất nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học để hạn chế tiêu cực

Đề xuất nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học để hạn chế tiêu cực

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố ngưỡng đầu vào năm 2026

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố ngưỡng đầu vào năm 2026

Đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền

Đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền

Trung Quốc sử dụng thiết kế 3D chế tạo chip DF1000 thách thức NVIDIA

Trung Quốc sử dụng thiết kế 3D chế tạo chip DF1000 thách thức NVIDIA

Điểm sàn Đại học Mở Hà Nội 2026 từ 17 đến 20 điểm, thêm ngành Kỹ thuật máy tính

Điểm sàn Đại học Mở Hà Nội 2026 từ 17 đến 20 điểm, thêm ngành Kỹ thuật máy tính

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BMW X1 2027 chốt giá bán tại Việt Nam dù chưa chính thức ra mắt

BMW X1 2027 chốt giá bán tại Việt Nam dù chưa chính thức ra mắt

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+2027: sedan 680 mã lực, chạy 670 km/lần sạc

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+2027: sedan 680 mã lực, chạy 670 km/lần sạc

Volvo mở chương trình đặt sớm EX90 và ES90 tại Việt Nam từ tháng 7

Volvo mở chương trình đặt sớm EX90 và ES90 tại Việt Nam từ tháng 7

Xe điện sạc nhanh 10 phút, liệu có phải ô tô của tương lai?

Xe điện sạc nhanh 10 phút, liệu có phải ô tô của tương lai?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline