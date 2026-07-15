Cổ phiếu SK Hynix bật tăng 11%, cổ phiếu chip châu Á hồi phục mạnh. Ảnh Biển hiệu của SK Hynix Inc. tại văn phòng công ty ở Seongnam, Hàn Quốc - Getty.

Cổ phiếu SK Hynix dẫn dắt đà hồi phục của nhóm bán dẫn

Cổ phiếu SK Hynix tăng hơn 11% trong phiên giao dịch ngày 15/7 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Seoul, trở thành tâm điểm của nhóm công nghệ châu Á sau khi các cổ phiếu bán dẫn Mỹ đồng loạt phục hồi trên Phố Wall.

Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của nhà sản xuất bộ nhớ lớn thứ hai thế giới, diễn ra chỉ hai ngày sau khi cổ phiếu này ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm vì làn sóng chốt lời và lo ngại nhà đầu tư đang đánh giá quá cao triển vọng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà tăng của SK Hynix nhanh chóng lan sang toàn bộ ngành công nghệ Hàn Quốc. Cổ phiếu Samsung Electronics tăng 6,8%, trong khi Seoul Semiconductor tăng 6,4%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện rõ rệt sau cú điều chỉnh đầu tuần.

Không chỉ Hàn Quốc, nhóm doanh nghiệp bán dẫn Nhật Bản cũng đồng loạt tăng giá. Advantest tăng 2,8%, Lasertec tăng 4,2%, Disco tăng 6,4%, Tokyo Electron tăng 0,9%, còn SoftBank Group tăng 0,8%.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), cổ phiếu của TSMC cũng tăng nhẹ 0,4%, nối dài xu hướng tích cực của khu vực.

Phố Wall tiếp tục là động lực của thị trường

Động lực chính cho đợt phục hồi đến từ thị trường Mỹ, nơi nhóm cổ phiếu bán dẫn lấy lại đà tăng sau phiên bán tháo trước đó.

Quỹ VanEck Semiconductor ETF tăng 2,5%. Trong khi đó, Micron Technology và Lam Research đều tăng khoảng 5%. Applied Materials cùng Teradyne tăng hơn 3%.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì niềm tin vào triển vọng dài hạn của ngành bán dẫn, đặc biệt khi các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới tiếp tục chi hàng trăm tỷ USD để mở rộng hạ tầng AI.

Đối với SK Hynix, triển vọng càng được củng cố khi doanh nghiệp hiện là một trong những nhà cung cấp bộ nhớ băng thông cao (HBM) lớn nhất cho Nvidia và nhiều hãng phát triển bộ xử lý AI.

Nhu cầu HBM tiếp tục tăng khiến SK Hynix trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu.

Chuyên gia cảnh báo dấu hiệu đầu cơ

Dù thị trường phục hồi, một số chuyên gia cho rằng sự hưng phấn với nhóm cổ phiếu AI đang xuất hiện nhiều dấu hiệu cần theo dõi.

Ông Jordan Cvetanovski, Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư của Pella Funds, nhận định nhu cầu đầu tư cho hạ tầng AI vẫn rất lớn khi các doanh nghiệp trên toàn cầu cạnh tranh mở rộng năng lực tính toán.

Theo ông, phần cứng sẽ tiếp tục là lĩnh vực hưởng lợi nhiều nhất trong giai đoạn hiện nay vì đây là "cuộc đua giành năng lực tính toán", nơi các doanh nghiệp đều muốn sở hữu càng nhiều tài nguyên xử lý càng tốt.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng cho rằng những biến động gần đây của nhóm cổ phiếu bán dẫn mang nhiều đặc điểm thường xuất hiện trong các giai đoạn thị trường đầu cơ mạnh.

Ông nhận định thị trường đang xuất hiện một số tín hiệu đáng lo ngại, dù chưa phủ nhận triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngành AI.

Cuộc đua AI vẫn tạo lợi thế cho các nhà sản xuất chip

Trong ngắn hạn, triển vọng của các doanh nghiệp bán dẫn vẫn gắn chặt với tốc độ đầu tư AI của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Các hãng như Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet hay Oracle đều tiếp tục công bố kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu với quy mô hàng chục đến hàng trăm tỷ USD trong những năm tới.

Điều này giúp nhu cầu đối với chip AI, bộ nhớ HBM, thiết bị sản xuất bán dẫn và các linh kiện phục vụ trung tâm dữ liệu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Giới phân tích cho rằng miễn là chu kỳ đầu tư AI chưa chậm lại, các doanh nghiệp như SK Hynix, Samsung Electronics, Micron, TSMC hay các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn vẫn sẽ là nhóm hưởng lợi lớn nhất.

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng giá rất mạnh trong hơn một năm qua, biến động của nhóm cổ phiếu AI nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở mức cao khi nhà đầu tư liên tục đánh giá lại tốc độ tăng trưởng doanh thu cũng như hiệu quả của các khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo.