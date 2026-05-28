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TP-Link Archer 8, nơi kỷ nguyên Wi-Fi 8 chính thức bắt đầu

Anh Thái

Anh Thái

21:10 | 28/05/2026
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Nhà cung cấp thiết bị Wi-Fi số 1 thế giới, TP-Link, vừa chính thức công bố Archer 8, router Wi-Fi 8 đầu tiên trên thế giới được xây dựng theo chuẩn IEEE 802.11bn, chuẩn kết nối thế hệ tiếp theo hướng đến độ tin cậy siêu cao trong điều kiện thực tế.
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Đáng chú ý, sản phẩm dự kiến lên kệ vào tháng 10 năm nay và đây sẽ là minh chứng cho vị thế tiên phong của TP-Link, nhằm mang đến kết nối ổn định hơn, độ trễ thấp hơn và đáng tin cậy hơn cho các hộ gia đình, trong bối cảnh nhu cầu kết nối ngày càng cao và mật độ thiết bị ngày càng lớn.

TP-Link Archer 8, nơi kỷ nguyên Wi-Fi 8 chính thức bắt đầu
Archer 8 khai phóng sức mạnh thực tế của tiêu chuẩn IEEE 802.11bn

Trong bối cảnh số lượng thiết bị kết nối trong gia đình liên tục gia tăng, TP-Link tin rằng thế hệ Wi-Fi tiếp theo cần vượt xa các chỉ số tốc độ tối đa truyền thống để tập trung giải quyết các vấn đề người dùng gặp phải hàng ngày, như tốc độ không ổn định giữa các phòng, nghẽn mạng khi nhiều thiết bị cùng hoạt động, roaming mesh thiếu ổn định hay độ trễ tăng cao khi chơi game, gọi video và streaming.

“Wi-Fi từ trước đến nay thường được đánh giá bằng tốc độ lý thuyết tối đa, nhưng đó không phải cách hệ thống mạng không dây hoạt động trong môi trường gia đình thực tế. Archer 8 được phát triển nhằm đáp ứng những khó khăn mà người dùng đang đối mặt mỗi ngày: nhiều thiết bị cùng kết nối, nhiễu sóng từ các thiết bị không dây xung quanh, xuyên tường và nhiều tầng trong nhà. Kết quả mang lại là độ trễ thấp hơn, hiệu năng ổn định hơn trong môi trường nhiễu và kết nối xuyên suốt toàn bộ ngôi nhà.” Ông PJ Li, Chủ tịch ngành hàng sản phẩm của TP-Link Systems Inc., chia sẻ.

Trong các thử nghiệm nội bộ được thực hiện trong môi trường mô phỏng điều kiện sử dụng gia đình thực tế, TP-Link đã ghi nhận nhiều cải tiến đáng chú ý của Wi-Fi 8 so với Wi-Fi 7 ở cùng khoảng cách và điều kiện tín hiệu. Theo đó,

Tăng tới 33% thông lượng nhờ cải tiến công nghệ điều chế và mã hóa tín hiệu, giúp duy trì tốc độ nhanh và ổn định hơn ở khoảng cách xa.

Tăng tới 24% thông lượng thông qua công nghệ điều chế không đồng nhất, cải thiện độ ổn định khi chất lượng tín hiệu giữa các luồng không gian không đồng đều.

Cải thiện tới 15% hiệu suất giữa nhiều điểm truy cập trong môi trường nhiễu cao nhờ công nghệ điều phối tái sử dụng không gian nâng cao.

Tăng tới 30% hiệu năng tín hiệu trong môi trường nhiều tầng với kết nối đơn thiết bị và cải thiện 10–20% trong môi trường đa thiết bị nhờ kiến trúc ăng-ten tiên tiến kết hợp tối ưu hóa bằng AI.

Cải thiện 1–3 dB độ nhạy thu trên băng tần 5 GHz và 6 GHz thông qua tối ưu hóa tần số vô tuyến RF, mang lại vùng phủ mạnh và ổn định hơn trong toàn bộ không gian sống.

Có thể nói, những cải tiến này được TP-Link thiết kế nhằm giảm thiểu tình trạng sụt giảm tốc độ, tăng độ ổn định khi nhiều thiết bị hoạt động cùng lúc, cải thiện hiệu quả mạng mesh và duy trì độ trễ thấp trong các điều kiện mạng khắt khe.

TP-Link Archer 8, nơi kỷ nguyên Wi-Fi 8 chính thức bắt đầu
TP-Link Archer 8 cũng thiết lập một chuẩn mực mới trong thiết kế router

Vậy cụ thể Archer 8 có gì?

Archer 8 được thiết kế với ngôn ngữ tối giản hiện đại, kết hợp giữa tính thẩm mỹ tinh tế và kỹ thuật chế tác tinh xảo. Sản phẩm sở hữu các chi tiết hoàn thiện chất lượng cao như bề mặt vân nổi siêu mịn, đường nét chính xác cùng hệ thống đèn phát sáng mặt trước mang đến trải nghiệm cao cấp và hiện đại.

Đáng chú ý, TP-Link Archer 8 cũng thiết lập một chuẩn mực mới trong thiết kế router, kết hợp giữa tính thẩm mỹ tinh tế và kỹ thuật chế tác cao cấp. Bên trong thiết kế đó là sự kết hợp giữa hệ thống tản nhiệt tiên tiến, kiến trúc ăng-ten tối ưu, công nghệ tối ưu sóng RF và nền tảng AI hỗ trợ quản lý mạng thông minh, nhằm mang lại hiệu năng ổn định hơn trong các môi trường mạng gia đình ngày càng phức tạp và đòi hỏi cao.

Archer 8 còn là bước khởi đầu cho danh mục Wi-Fi 8 toàn diện của TP-Link, hướng tới nhiều nhu cầu kết nối khác nhau trong gia đình hiện đại, từ router cao cấp, hệ thống mesh toàn nhà cho đến thiết bị mạng du lịch và thiết bị mở rộng sóng.

TP-Link Archer 8, nơi kỷ nguyên Wi-Fi 8 chính thức bắt đầu
TP-Link Archer 8 sở hữu NFC cho phép kết nối và cấu hình nhanh chóng

Dự kiến loạt sản phẩm mới sẽ được Tp-Link trình làng trong thời gian tới bao gồm:

Archer 8 (Router Wi-Fi 8) dự kiến ra mắt tháng 10/2026

Deco 8 (Mesh Wi-Fi 8) dự kiến ra mắt Q1/2027

Roam 8 (Router Du Lịch Wi-Fi 8) dự kiến ra mắt Q2/2027

Bộ Mở Rộng Sóng và Adapter Wi-Fi 8 dự kiến ra mắt Q2/2027

Đây là một trong những chiến lược triển khai Wi-Fi 8 cho người dùng phổ thông sớm và toàn diện nhất hiện nay, đặt nền tảng cho thế hệ kết nối mới với độ ổn định vượt trội, độ trễ thấp và hiệu năng thực tế mạnh mẽ hơn trên toàn bộ hệ sinh thái kết nối trong gia đình của TP-Link.

Chi tiết xem thêm tại website của hãng.

TP-Link Wi-Fi 8 Archer 8 Router Wi-Fi

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026