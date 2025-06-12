Doanh nghiệp số
TP-Link mang loạt giải pháp mới đến ICTComm 2025

Anh Thái

Anh Thái

23:07 | 12/06/2025
Bên cạnh giải pháp mạng, giám sát hợp nhất Omada Central, TP-Link còn mang đến ICTComm 2025 hệ sinh thái Wi-Fi 7 toàn diện.
TP-Link mang loạt giải pháp mới đến ICTComm 2025
TP-Link mang loạt giải pháp mới đến ICTComm 2025

Hôm nay, TP-Link đã chính thức khai mạc gian hàng tại Triển lãm Quốc tế Vietnam ICTComm 2025, với tâm điểm là giải pháp quản lý hợp nhất hệ thống mạng và giám sát doanh nghiệp Omada Central, cùng loạt thiết bị Wi-Fi 7 chính hãng đầu tiên tại Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên TP-Link trình diễn toàn bộ hệ sinh thái và giải pháp doanh nghiệp tích hợp từ mạng đến giám sát, mang đến trải nghiệm quản lý hoàn toàn mới.

TP-Link mang loạt giải pháp mới đến ICTComm 2025
Omada Central – Giải pháp Quản lý Hợp nhất Hệ thống Mạng và Camera dành cho Doanh nghiệp SMB

Tại triển lãm năm nay, Omada Central giới thiệu một hướng tiếp cận mới trong quản lý hệ thống công nghệ doanh nghiệp: tích hợp giám sát và điều hành cả hạ tầng mạng (Omada) và hệ thống camera an ninh (VIGI) chỉ trong một nền tảng duy nhất. Mang đến một giải pháp đồng bộ, dễ mở rộng và phù hợp với doanh nghiệp đang tìm kiếm sự đơn giản nhưng mạnh mẽ trong công nghệ quản lý.

Quản lý tập trung toàn diện: Doanh nghiệp có thể dễ dàng giám sát, cấu hình và phân tích toàn bộ thiết bị mạng và camera từ xa thông qua Cloud – mọi lúc, mọi nơi.

Tối ưu vận hành – Phát hiện và xử lý nhanh hơn: Sự đồng bộ giữa hệ thống mạng và camera giúp IT nhanh chóng xác định nguyên nhân sự cố – ví dụ như khi mất kết nối camera, hệ thống có thể xác định đó là lỗi từ switch, cáp hay chính camera.

Tiết kiệm chi phí – Đơn giản hóa vận hành: Một nền tảng – thay vì hai hệ thống riêng biệt – giúp giảm chi phí đầu tư hạ tầng, nhân sự IT và rút ngắn thời gian triển khai.

TP-Link mang loạt giải pháp mới đến ICTComm 2025
TP-Link tiên phong cung cấp thiết bị Wi-Fi 7 chính hãng tại Việt Nam

Wi-Fi 7 là thế hệ mạng không dây mới nhất, mang lại tốc độ cao hơn, độ trễ thấp hơn và độ ổn định vượt trội, đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng thời gian thực, truyền phát video 4K/8K, AR/VR và hệ thống IoT.

Tại sự kiện, TP-Link đồng thời giới thiệu dải thiết bị Wi-Fi 7 đa phân khúc, chính hãng đầu tiên tại Việt Nam:

TP-Link BE230 – Router Wi-Fi 7 chính hãng đầu tiên tại Việt Nam: tốc độ lên tới 2.4 Gbps, hỗ trợ băng tần 6 GHz, lý tưởng cho gia đình kết nối đa thiết bị.

Deco BE25 – Mesh Wi-Fi 7 chính hãng đầu tiên tại Việt Nam: phủ sóng toàn diện, hỗ trợ roaming mượt mà và nhiều thiết bị cùng lúc.

Mercusys MR27BE – Wi-Fi 7 giá tốt nhất tại Việt Nam: giúp người dùng phổ thông dễ dàng tiếp cận công nghệ tương lai.

Omada EAP723 – Access Point Wi-Fi 7 đầu tiên cho doanh nghiệp: tích hợp vào hệ sinh thái Omada với khả năng quản lý tập trung, tốc độ cao, hiệu suất ổn định.

Omada EAP772 & EAP772-Outdoor – Giải pháp Wi-Fi 7 Ba Băng Tần cao cấp cho SMB và Enterprise: Access Point trong nhà và ngoài trời hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 Ba Băng Tần, chống nước lên đến IP68, lý tưởng cho môi trường mật độ cao, thời tiết khắc nghiệt và yêu cầu kết nối liên tục.

TP-Link mang loạt giải pháp mới đến ICTComm 2025
Trình diễn hệ sinh thái toàn diện: Mạng + Giám sát + Nền tảng Quản lý

Bên cạnh các sản phẩm Wi-Fi 7 và Omada Central, TP-Link cũng giới thiệu hệ sinh thái toàn diện gồm:

Thiết bị mạng doanh nghiệp Omada: Router, Gateway, Switch, Access Point, GPON – hỗ trợ quản lý tập trung qua cloud hoặc on-premise.

Giải pháp giám sát VIGI cho doanh nghiệp: Camera giám sát, Đầu ghi hình mạng NVR, Hệ thống năng lượng mặt trời có thể quản lý - hỗ trợ phân tích thông minh, cảnh báo chủ động, quản lý từ xa.

Các hoạt động tại ICTComm 2025

Trong suốt ba ngày diễn ra triển lãm từ 12-14/06/2025 ở gian hàng H17-20, khách tham quan có cơ hội:

Trải nghiệm thực tế các giải pháp mạng và giám sát tích hợp.

Giao lưu, hỏi đáp trực tiếp với các chuyên gia TP-Link.

Nhận quà tặng hấp dẫn khi check-in và tham gia hoạt động tại gian hàng.
