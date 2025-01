TP-Link tái định nghĩa cuộc sống thông minh tại CES 2025

Theo đó, TP-Link đã mang đến CES 2025 rất nhiều sản phẩm thế hệ mới tái định nghĩa cuộc sống thông minh, từ robot hút bụi, camera an ninh thông minh đến khóa cửa nhận diện lòng bàn tay, hệ thống an ninh NVR và hệ thống chiếu sáng thông minh… Mỗi giải pháp đều được thiết kế nhằm đơn giản hóa các thách thức hàng ngày và được quản lý liền mạch qua ứng dụng Tapo.

TP-Link sẵn sàng tái định nghĩa cuộc sống kết nối tại CES 2025

"Dựa trên thành công của năm 2024, TP-Link rất hào hứng giới thiệu các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn và tích hợp liền mạch vào hệ sinh thái hiện có của chúng tôi. Sự cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp một hệ sinh thái nhà thông minh toàn diện là không thay đổi, và các sản phẩm mới nhất là minh chứng cho cam kết này. Với khả năng tích hợp theo chiều dọc, từ thiết kế đến sản xuất các thành phần chính trong nội bộ, chúng tôi mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn và sự linh hoạt tối ưu để tạo nên không gian sống thông minh lý tưởng.” Ông Jeff Barney, Chủ tịch TP-Link Systems Inc., chia sẻ.

Tapo PalmKey, khóa cửa thông minh nhận diện lòng bàn tay

Tapo PalmKey, khóa cửa thông minh nhận diện lòng bàn tay với công nghệ nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay, mang lại sự bảo vệ tối ưu chống lại truy cập trái phép. Mỗi mẫu tĩnh mạch lòng bàn tay đều phức tạp và duy nhất, ngay cả với anh chị em sinh đôi. Hệ thống nhận diện không tiếp xúc hoạt động mượt mà, bất kể tình trạng bề mặt tay khô, ướt hoặc bẩn mang lại sự tiện lợi và an toàn tuyệt đối.

Hệ thống an ninh NVR Tapo với danh mục sản phẩm mới sẽ là hệ thống camera an ninh NVR toàn diện, cung cấp giám sát 24/7 cho cả gia đình và doanh nghiệp. Hệ thống bao gồm phát trực tiếp đa camera, lưu trữ cục bộ an toàn và phân tích AI thông minh có thể nhận diện con người, phương tiện, và thú cưng. Camera Tapo C4086B với chế độ nhìn ban đêm ColorPro lý tưởng cho môi trường ánh sáng yếu, trong khi Tapo C6165D cung cấp góc nhìn kép, bao quát cả toàn cảnh và chi tiết.

Camera kép Tapo C675D KIT, được trang bị hệ thống ống kính kép với độ phân giải 4K

Camera kép Tapo C675D KIT, được trang bị hệ thống ống kính kép với độ phân giải 4K, kết hợp ống kính cố định và xoay/nghiêng để giám sát toàn diện. Thiết kế này phù hợp cho các không gian rộng lớn ngoài trời như sân vườn, ao hồ, và trang trại, loại bỏ điểm mù và đảm bảo bao quát toàn diện cả tầm nhìn rộng lẫn chi tiết.

Robot Tapo RV70 Pro Ultra

Robot Tapo RV70 Pro Ultra là dòng robot hút bụi, lau nhà mang đến trải nghiệm làm sạch hoàn toàn tự động và bền vững. Trạm All-in-One Self-Circulating tích hợp hệ thống sản xuất và lọc nước, tái sử dụng nước thải qua nhiều giai đoạn, đồng thời điều hòa độ ẩm không khí trong nhà. Công nghệ ozone tiên tiến còn giúp khử mùi, giữ cho không gian sống luôn thơm tho.

Hệ thống Atom-Link™ được xem là cách mạng hóa chiếu sáng mới

Hệ thống Atom-Link™ được xem là cách mạng hóa chiếu sáng tại nhà với công nghệ Wi-Fi và Bluetooth Mesh, mang lại hiệu suất ổn định ngay cả ở các khu vực có tín hiệu Wi-Fi yếu. Hệ thống này tích hợp các sản phẩm như bóng đèn, đèn âm trần và công tắc thông minh, mang đến trải nghiệm chiếu sáng vượt trội.

TP-Link sẵn sàng tái định nghĩa cuộc sống kết nối tại CES 2025

Bên cạnh đó, TP-Link cũng trình làng tầm nhìn tương lai về nhà thông minh với công nghệ trợ lý AI mang tên Trợ lý AI Tapo. Dựa trên công nghệ trợ lý AI dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn, Trợ lý AI Tapo hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhà thông minh trực quan và cá nhân hóa hơn, tự động hóa các thói quen và kết nối mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày.

Hướng đến tương lai của cuộc sống kết nối, TP-Link tiếp tục vượt qua mọi giới hạn đổi mới, cam kết tạo ra những ngôi nhà thông minh và kết nối hơn, giúp cuộc sống hàng ngày trở nên đơn giản hơn.

Thông tin về các giải pháp nhà thông minh mới nhất của TP-Link, xem tại www.tp-link.com/exhibition/ces/.