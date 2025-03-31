Nhìn lại sự kiện ra mắt ‘Rồng Bắc Âu’ của MSI

Sự kiện ra mắt ‘Rồng Bắc Âu’ của MSI được tổ chức vào cuối tuần qua

Là thương hiệu gaming được yêu thích tại Việt Nam, MSI luôn mang đến cho người dùng Việt những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, và lần này cũng không ngoại lệ. Loạt laptop trang bị RTX 50 series đã chính thức được giao hàng từ hôm qua ngày 31/3.

Cùng nhìn lại sự kiện ra mắt loạt sản phẩm được tổ chức vào cuối tuần qua.

Vedette của sự kiện, mẫu laptop Titan 18 HX phiên bản đặc biệt Dragon Edition Norse Myth (Rồng Bắc Âu)

Là vedette của sự kiện, mẫu laptop Titan 18 HX phiên bản đặc biệt Dragon Edition Norse Myth (Rồng Bắc Âu) được lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, và có thiết kế vô cùng độc đáo, không giống với bất kì sản phẩm nào khác trên thị trường. Bằng những đường khắc thủ công tinh xảo trên mặt máy cộng với bộ quà tặng đi kèm khiến cho Titan 18 HX phiên bản đặc biệt Dragon Edition Norse Myth không chỉ là một chiếc laptop với công nghệ đỉnh cao mà còn là món đồ sưu tầm độc đáo.

Máy được trang bị vi xử lý Intel Core 9 285HX và card đồ hoạ NVIDIA RTX 5090 mạnh mẽ nhất hiện nay

Máy được trang bị vi xử lý Intel Core 9 285HX và card đồ hoạ NVIDIA RTX 5090 mạnh mẽ nhất hiện nay, kết hợp thêm với tản nhiệt buồng hơi và công nghệ OverBoost Ultra độc quyền (cho tổng cổng suất CPU & GPU tới 270W khi chạy tải nặng), đây chính là mẫu laptop gaming mạnh nhất thế giới hiện nay.

MSI cũng trở thành thương hiệu đi đầu trong việc sử dụng ổ SSD PCIe gen 5 trên laptop, nhờ vào việc bổ sung thêm một ống dẫn nhiệt riêng cho ổ SSD nhằm duy trì tốc độ cao nhất một cách ổn định. Nếu không thể sở hữu phiên bản giới hạn Dragon Edition này, khách hàng vẫn có thể tìm tới phiên bản Titan 18 HX AI thông thường với thiết kế được giữ nguyên so với năm ngoái.

Titan 18 HX Dragon Edition có giá bán 184.990.000 đồng và phiên bản Titan 18 HX AI có giá từ 149.990.000 đồng.

Đối với các game thủ thì dòng laptop MSI Raider đã quá quen thuộc

Đối với các game thủ thì dòng laptop MSI Raider đã quá quen thuộc, và phiên bản Raider 18 HX AI năm nay tuy không có thay đổi nhiều về ngoại hình so với thế hệ tiền nhiệm nhưng lại được nâng cấp đáng kể về phần cứng. Theo đó, máy được trang bị CPU & GPU thế hệ mới nhất, máy cũng được bổ sung thêm SSD gen5 hiện đại. MSI còn bổ sung thêm công nghệ SuperRAID 5 cho phép đẩy tốc độ đọc lên mức khủng khiếp là 18.000MB/s, đáp ứng nhu cầu lưu trữ của những khách hàng khó tính nhất.

Raider 18 HX AI cũng sử dụng tấm nền màn hình MiniLED 4K 120Hz cho chất lượng hiển thị xuất sắc

Tương tự như các mẫu laptop gaming 18-inch cao cấp khác của nhà MSI, Raider 18 HX AI cũng sử dụng tấm nền màn hình MiniLED 4K 120Hz cho chất lượng hiển thị xuất sắc, độ sáng cực cao lên tới 1000nits (khi xem các nội dung HDR).

Raider 18 HX AI có giá bán 129.990.000 đồng.

Stealth 18 HX AI có thiết kế lịch lãm hơn

Stealth 18 HX AI có thiết kế lịch lãm hơn, giống với một mẫu laptop dành cho doanh nhân hơn là game thủ nhờ vào lớp hợp kim Nhôm-Magie nên thân máy, chính vì thế mà đây chính là mẫu laptop gaming 18-inch nhẹ nhất thị trường hiện nay, dù có độ mỏng ấn tượng nhưng máy vẫn cung cấp đầy đủ các cổng kết nối và có khả năng tản nhiệt xuất sắc.

Máy còn được trang bị hệ thống loa được thiết kế bởi Dynaudio

Máy còn được trang bị hệ thống loa được thiết kế bởi Dynaudio cũng là điểm nhấn đáng chú ý khi cho chất lượng âm thanh rất cao. Phần màng loa lớn trên chiếu nghỉ tay không chỉ ấn tượng về mặt thị giác mà còn giúp âm thanh chạm trực tiếp tới người dùng.

Sản phẩm được bán ra với giá 99.990.000 đồng.

Vector 16 HX AI có giá bán từ 54.990.000 đồng.

Theo MSI, Vector 16 HX AI hướng đến người làm kĩ thuật hay người dùng chuyên nghiệp, chú trọng vào hiệu năng cao và độ ổn định tối đa. Với hệ thống tản nhiệt Cooler Boost 5 của máy sử dụng các ống dẫn nhiệt chung cho cả CPU & GPU, giúp tối ưu hoá khả năng hấp thụ nhiệt. Vector 16 HX AI cũng có tới 2 cổng Thunderbolt 5, đáp ứng hoàn hảo cho nhu cầu truyền dữ liệu, xuất hình ảnh ra nhiều màn hình độ phân giải cao, hay đón đầu sẵn cho các thiết bị ngoại vi thế hệ mới.

Đây cũng là dòng laptop trang bị RTX 5070Ti/5080 có giá tốt nhất thị trường hiện nay, giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn với công nghệ mới.

Claw 8 AI+ hiện đang là mẫu PC chơi game cầm tay “hot” nhất thị trường

Một cái tên khác hot không kém gì phiên bản Rồng Bắc Âu tại sự kiện lần này đó chính là MSI Claw 8 AI+, mẫu máy chơi game cầm tay vốn đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi ngay từ khi xuất hiện tại sự kiện CES 2025 hồi đầu năm nay.

Claw 8 AI+ hiện đang là mẫu PC chơi game cầm tay “hot” nhất thị trường nhờ được nâng cấp về hiệu năng với CPU Intel Core Ultra 7 258V (sử dụng GPU tích hợp Intel Arc 140V), MSI còn mở rộng màn hình lên 8”, trang bị viên pin dung lượng lớn hơn, cải tiến ngay cả những chi tiết nhỏ nhất như cụm nút bấm điều khiển, cổng kết nối hay loa.

MSI sẽ sớm công bố thông tin chi tiết về chương trình đặt trong thời gian tới. Sản phẩm có giá bán 25.990.000 đồng.

MSI cũng giới thiệu một số mẫu ultrabook mới phù hợp với các tác vụ thường ngày

Bên cạnh các sản phẩm gaming, MSI cũng giới thiệu một số mẫu ultrabook mới phù hợp với các tác vụ thường ngày, tập trung vào tính di động và hiệu suất tốt. Đáng chú ý nhất là chiếc PrestigePro 16 AI được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 200H (Arrow Lake-H), tuy có trọng lượng cực nhẹ (chỉ 1.6kg) nhưng lại sở hữu hàng loạt tính năng cao cấp. Màn hình 16-inch 4K OLED và card đồ hoạ NVIDIA RTX khiến đây trở thành lựa chọn hoàn hảo cho các nhà sáng tạo nội dung. MSI cũng lần đầu giới thiệu dòng máy Venture tới thị trường Việt Nam, được định vị là dòng máy mỏng nhẹ nhưng có hiệu năng cao. Với đa dạng lựa chọn về kích cỡ màn hình (14/15/16-inch) lẫn cấu hình phần cứng, đây hứa hẹn sẽ là dòng laptop cực kì đáng quan tâm trong năm 2025 này.

Giá tham khảo cho PrestigePro 16 AI: 52.990.000 đồng

Giá tham khảo cho Venture: từ 24.990.000 đồng.

Thông tin thêm về các sản phẩm của MSI, xem tại: https://msi.gm/S8E6AFEF