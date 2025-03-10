ROG Flow Z13 chính thức mở bán tại Việt Nam, giá 77,99 triệu đồng

Cụ thể, ASUS ROG Flow Z13 chính thức mở bán tại Việt Nam được trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ AI MAX+ 395, RAM hợp nhất 32GB quad channel và 1TB SSD Gen 4, cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi bằng thép không gỉ và keo tản nhiệt kim loại lỏng tiên tiến, sẵn sàng mang đến cho game thủ và người dùng sáng tạo hiệu năng mạnh mẽ chưa từng có, gói gọn trong trong một chiếc tablet linh hoạt và di động chỉ 1.2kg.

ROG Flow Z13 chính thức mở bán tại Việt Nam

Khác với các laptop gaming truyền thống sử dụng CPU và GPU, ROG Flow Z13 là chiếc gaming tablet mạnh nhất thế giới được trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 mới nhất 16 nhân 32 luồng với GPU tích hợp Radeon™ 8060S. Bộ xử lý mới này kết hợp với 32GB RAM hợp nhất quad-channel mang đến hiệu năng đa nhân tiệm cận bộ vi xử lý Intel® Core™ i9 14900HX vốn được trang bị trên những dòng laptop gaming AI to nạc, cân tốt mọi tác vụ và ứng dụng đồ hoạ phổ biến hiện nay, đồng thời chiến mượt mọi tựa game AAA mà không cần đến GPU rời.

ROG Flow Z13 là chiếc gaming tablet mạnh nhất thế giới được trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 mới nhất 16 nhân 32 luồng với GPU tích hợp Radeon™ 8060S

Là một chiếc tablet nên toàn bộ linh kiện của ROG Flow Z13 đều được bố trí sau màn hình, bao gồm hệ thống tản nhiệt, cho phép lấy gió mát hiệu quả. ROG Flow Z13 cũng trang bị quạt Arc Flow thế hệ 2 với kích thước lớn hơn, tản nhiệt buồng hơi bằng thép không gỉ và keo tản nhiệt kim loại lỏng giúp ROG Flow Z13 duy trì nhiệt độ mát mẻ, hiệu suất ổn định và bền bỉ khi chơi game hay làm việc liên tục trong thời gian dài.

Màn hình của ROG Flow Z13 đạt chuẩn ROG Nebula với độ phân giải 2.5K, tần số quét 180Hz và độ phủ màu 100% DCI-P3, mang đến chất lượng hiển thị vượt trội

Màn hình của ROG Flow Z13 đạt chuẩn ROG Nebula với độ phân giải 2.5K, tần số quét 180Hz và độ phủ màu 100% DCI-P3, mang đến chất lượng hiển thị vượt trội. Mọi khung hình, thước phim đều được tái hiện sắc nét với màu sắc sống động, rực rỡ và độ chính xác cao, lý tưởng cho cả chơi game, giải trí lẫn các công việc sáng tạo.

ROG Flow Z13 có trọng lượng chỉ 1.2kg

Không chỉ mỏng nhẹ với trọng lượng 1.2kg, ROG Flow Z13 vẫn rất mạnh mẽ để sẵn sàng đồng hành cùng game thủ và những nhà sáng tạo mọi lúc mọi nơi.

Viên pin 70WHrs cho phép ROG Flow Z13 có thời gian sử dụng lên đến 10 tiếng cho các tác vụ văn phòng và gần 8 tiếng cho các tác vụ hỗn hợp, sẵn sàng đáp ứng một ngày dài sử dụng.

Với bàn phím và touchpad lớn hơn, phủ kính mượt mà cho phép sử dụng ROG Flow Z13 như một chiếc laptop truyền thống

Trải qua nhiều thế hệ, ROG Flow Z13 được tinh chỉnh và bổ sung các tính năng độc đáo mang đến trải nghiệm ngày càng hoàn thiện. Với bàn phím và touchpad lớn hơn, phủ kính mượt mà cho phép sử dụng ROG Flow Z13 như một chiếc laptop truyền thống mà không cần thêm chuột rời. Phím Command Center bố trí ở cạnh bên cho phép thay đổi thiết lập hệ thống khi dùng như một chiếc máy tính bảng với màn hình cảm ứng.

ROG Flow Z13 cũng là laptop gaming AI đạt chuẩn Copilot+ PCs

Người dùng có thể nâng cấp hiệu năng bằng eGPU rời như thông qua cổng USB 4.0 tốc độ cao cho những nhu cầu đồ hoạ hay game AAA hiệu suất cao. ROG Flow Z13 cũng là laptop gaming AI đạt chuẩn Copilot+ PCs với NPU 50 TOPS (nghìn tỷ phép tính trên giây) giúp tăng tốc độ xử lý công việc thường ngày với những tính năng AI thông minh.