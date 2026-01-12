Tiger Beer xác lập kỷ lục mới

Xuyên suốt hành trình Săn Lộc Bản Lĩnh tại ba tỉnh thành là Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh và Đắk Lắk, Tiger Remix 2026 đã chào đón tổng cộng 36,498 khán giả trực tiếp tham gia các thử thách tại sự kiện.

Tiger Beer chính thức xác lập kỷ lục “Chuỗi sự kiện có số người tham gia săn lộc lớn nhất Việt Nam” với hơn 36.000 mãnh hổ cùng săn lộc bản lĩnh

Sự kiện cũng đồng thời xác lập nên kỷ lục Việt Nam với tổng cộng 36,498 người tham gia săn lộc là minh chứng sống động cho bước chuyển mình mới của tinh thần bản lĩnh trước vận may: “Lộc” là thành quả xứng đáng dành cho những ai dám chủ động bước tới và nắm bắt. Tiger Beer đã biến khoảnh khắc chào đón năm mới thành một hành trình “chinh phục” đầy khí thế. Mỗi lượt “Săn Lộc Bản Lĩnh” thành công là lời khẳng định cho sự chủ động của người Việt Nam tiến vào năm mới.

Hàng chục ngàn mãnh hổ tham gia săn lộc trong chuỗi sự kiện Tiger Remix 2026 tại ba tỉnh thành Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh và Đắk Lắk

Chia sẻ về cột mốc đầy tự hào này, bà Huỳnh Phương Thảo, Giám đốc Tiếp thị cấp cao nhãn hiệu Tiger cho biết: “Là thương hiệu luôn tiên phong sáng tạo, Tiger Beer không chỉ mang đến một đại nhạc hội, mà đang tạo ra một góc nhìn mới về trải nghiệm khai xuân. Hái lộc đầu năm từ lâu đã là một nét đẹp trong văn hoá người Việt, thông qua hoạt động “Săn Lộc Bản Lĩnh” năm nay, chúng tôi tiếp nối truyền thống và nâng tầm, khơi gợi sự chủ động và bản lĩnh trong mỗi người. Chúng tôi tự hào khi đã có 36,498 khách hàng đồng hành, cùng trực tiếp nhập cuộc và tạo nên cột mốc đáng nhớ này. Kỷ lục không dừng lại ở những con số, mà lan tỏa niềm tin vào bản lĩnh bên trong, để mỗi người Việt không chỉ đón Tết, mà thật sự khai xuân bằng sự tự tin, tinh thần bản lĩnh chinh phục những cơ hội phía trước.”

Hoạt động Săn Lộc Bản Lĩnh là cách để mỗi người bắt đầu năm mới với sự tự tin và chinh phục những cột mốc mới

Với tinh thần kết nối văn hóa Việt, sự kiện Tiger Remix 2026 còn ghi dấu ấn với cột mốc xác lập kỷ lục cho “Chiếc liễn mang thông điệp Khai Xuân Bản Lĩnh có kích thước lớn nhất Việt Nam”. Chiếc liễn chúc Tết khổng lồ xuất hiện tại sự kiện như một biểu tượng tinh thần, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với nhịp sống hiện đại, gửi gắm lời chúc về một khởi đầu thuận lợi và mở ra năm mới tràn đầy khí thế.

Tiger Remix 2026 tiếp tục ghi dấu ấn với kỷ lục “Chiếc liễn mang thông điệp Khai Xuân Bản Lĩnh có kích thước lớn nhất Việt Nam”

Với hai kỷ lục mới ngay trong những ngày đầu năm mới 2026, Tiger Beer tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc kiến tạo những trải nghiệm đỉnh cao cho người tiêu dùng, hứa hẹn đây sẽ là tiếng pháo khai màn cho hành trình Săn Lộc Bản Lĩnh rực rỡ và đầy khí thế xuyên suốt mùa Tết năm nay.