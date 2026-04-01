Tiger Beer khởi động mùa hè bằng chương trình “Bật lon Coolpack – săn Tiger vàng”

Cụ thể, sẽ có 100 Giải Nhất, mỗi giải là một “Lon Tiger Vàng” trị giá 50.000.000 đồng tiền mặt; 2.000 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng tiền mặt; cùng hàng triệu giải khuyến khích trị giá 20.000 đồng.

“Bật lon Coolpack, săn Tiger vàng” trở lại với hàng triệu giải thưởng giá trị

“Mùa hè là thời điểm của những cuộc vui bùng nổ và những khoảnh khắc gắn kết không giới hạn. Sự ủng hộ nồng nhiệt từ người tiêu dùng chính là động lực để Tiger Beer mang chương trình ‘Bật lon Coolpack – Săn Tiger vàng’ trở lại với quy mô lớn hơn. Hơn cả một chương trình tri ân, chúng tôi muốn cùng hàng triệu khách hàng mở ra một mùa hè sảng khoái, với cơ hội kết nối và tận hưởng những vận may bất ngờ. Với hàng triệu giải thưởng trải dài khắp Việt Nam, Tiger Beer kỳ vọng mỗi lần bật nắp Tiger Crystal Coolpack sẽ là một trải nghiệm đầy hứng khởi, lan tỏa niềm vui và thổi bùng nhiệt huyết cho những cuộc hội ngộ mùa hè thêm trọn vẹn.” Bà Huỳnh Phương Thảo - Giám đốc Tiếp thị cấp cao Nhãn hiệu Tiger Beer - cho biết.

Không chỉ mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn, Tiger Crystal Coolpack còn là lựa chọn phù hợp cho mùa hè nhờ trải nghiệm sảng khoái và tính tiện lợi cao. Đáng chú ý, phiên bản lon coolpack 250ml nhỏ gọn, giúp làm lạnh nhanh và giữ trọn hương vị bia sảng khoái, mang đến trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn cho người tiêu dùng.

Chương trình “Bật lon Coolpack - Săn Tiger vàng” năm 2026 sẽ được triển khai rộng rãi trên toàn quốc (trừ một số tỉnh thành khu vực miền núi phía Bắc gồm Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng).

Để nhận thưởng, khách hàng trúng giải Nhất và giải Nhì liên hệ hotline 19001845 hoặc 028.62789007. Với giải thưởng tiền mặt trị giá 20.000 đồng, khách hàng có thể mang nắp lon đổi thưởng tại các điểm đổi giải có treo băng rôn nhận diện chương trình. Hạn chót đổi giải vào ngày 04/06/2026.

Tham khảo thêm thông tại Fanpage Tiger Beer.