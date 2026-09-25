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Chứng khoán 24/9: Sắc đỏ bao phủ, VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm

Đình Tưởng

Đình Tưởng

06:00 | 25/09/2026
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VN-Index giảm 26,56 điểm, mất mốc 1.800 trong phiên 24/9 khi bất động sản, tài chính và năng lượng chịu áp lực; nhóm Viettel đi ngược dòng.
Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index mốc 1.800 điểm là phép thử Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index mốc 1.800 điểm là phép thử
Chứng khoán 23/9: VN-Index lùi sát 1.800 điểm Chứng khoán 23/9: VN-Index lùi sát 1.800 điểm
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Áp lực bán dâng cao, VN-Index lùi về 1.775 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 24/9 trong trạng thái tiêu cực khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index đóng cửa tại 1.775,09 điểm, giảm 26,56 điểm, tương đương 1,47%. HNX-Index giảm 3,68 điểm, xuống 272,77 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,14%, còn 125,83 điểm.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã chịu sức ép quanh vùng 1.800 điểm. Chỉ số mở cửa quanh 1.801 điểm, có thời điểm lùi xuống 1.770,47 điểm trước khi thu hẹp một phần đà giảm vào cuối phiên. Việc mất mốc 1.800 điểm cho thấy vùng cân bằng ngắn hạn trước đó chưa đủ sức giữ thị trường khi lực cung tăng nhanh.

Thanh khoản HoSE đạt khoảng 654,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 16.680 tỷ đồng. Riêng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 516 triệu cổ phiếu, tăng khoảng 7,4% so với phiên trước, với giá trị khớp lệnh hơn 13.400 tỷ đồng. Diễn biến giá giảm trong khi khối lượng khớp lệnh tăng cho thấy áp lực bán chủ động đã mạnh lên.

Độ rộng cũng nghiêng hẳn về bên bán. Trên HoSE có 228 mã giảm, 81 mã tăng và 58 mã đứng giá. VN30-Index giảm 22,76 điểm, tương đương 1,16%, xuống 1.932,15 điểm; rổ VN30 có 23 mã giảm, chỉ 4 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 24/9
Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 24/9

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là lực cản chính. VIC giảm 2,54%, VHM giảm 4,11%, GAS giảm hơn 3% và BSR giảm hơn 4%. Riêng VIC và VHM lấy đi phần lớn số điểm của VN-Index, khiến các nhịp hồi trong phiên không duy trì được lâu.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố gây sức ép. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 918 tỷ đồng, tập trung tại VHM khoảng 349 tỷ đồng, VIC gần 177 tỷ đồng, VPB hơn 113 tỷ đồng và HDB hơn 99 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng nhẹ gần 7 tỷ đồng.

Bất động sản, ngân hàng và chứng khoán cùng suy yếu

Bất động sản là một trong những nhóm giảm mạnh nhất phiên khi chỉ số ngành lùi khoảng 2,52%. Ngoài VHM và VIC, VRE giảm 3,01%, DXG giảm 4,25%, NLG giảm 1,72%, PDR giảm 1,29% và TCH giảm 2,6%. Sắc đỏ lan rộng cho thấy dòng tiền ngắn hạn vẫn dè dặt với nhóm từng đóng vai trò dẫn dắt thị trường.

Nhóm ngân hàng giảm khoảng 0,92%. Áp lực bán xuất hiện ở nhiều mã lớn như VCB, BID, CTG, TCB, MBB, LPB, HDB, ACB, SSB và SHB. Trong đó, HDB giảm 1,25%, ACB giảm 1,83%, SSB giảm 2,44%. Một số mã như VPB, MSB vẫn giữ được sắc xanh hoặc diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung, nhưng chưa đủ tạo lực đỡ đáng kể cho chỉ số.

Cổ phiếu chứng khoán cũng không tránh được xu hướng điều chỉnh, chỉ số ngành giảm khoảng 1,01%. VIX giảm 1,54%, trong khi HCM, VCI, VND, MBS, SHS, FTS và một số mã khác cùng chịu áp lực. SSI đóng cửa quanh vùng tham chiếu. Khi thanh khoản thị trường chưa tăng theo hướng tích cực, nhóm chứng khoán khó duy trì vai trò dẫn dắt ngắn hạn.

Ở nhóm công nghệ, chỉ số phần mềm giảm khoảng 1,15%. FPT giảm hơn 1%, cùng với ITD và SBD kéo nhóm này đi xuống. Một số mã quy mô nhỏ hơn như ELC, CMT vẫn giữ được sắc xanh, nhưng mức độ lan tỏa còn hạn chế.

Năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất thị trường, mất khoảng 3,78%. BSR giảm 4,15%, PLX giảm 3,85%, PVD giảm 3,42%, PVS giảm 2,71% và OIL giảm gần 5%. Nhóm tiện ích cũng giảm khoảng 1,8%, với GAS, POW và REE chịu áp lực điều chỉnh. Diễn biến này khiến nhóm điện và năng lượng không còn là điểm tựa như một số phiên trước.

Nhóm bán lẻ giảm khoảng 0,84%, nhưng mức độ phân hóa khá rõ. MWG, PNJ và DGW chịu áp lực giảm, trong khi FRT, PET và một số mã nhỏ hơn đi ngược thị trường. FRT đóng cửa quanh 142.000 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 1,36%, tiếp nối trạng thái tích cực sau phiên tăng mạnh trước đó.

Ở nhóm y tế, diễn biến nhìn chung thận trọng và thanh khoản thấp. Một số cổ phiếu dược phẩm vốn hóa vừa và lớn giao dịch giằng co, chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Đây vẫn là nhóm có mức biến động thấp hơn đáng kể so với bất động sản, chứng khoán hay năng lượng trong phiên giảm mạnh của thị trường.

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Viettel và một số cổ phiếu logistics đi ngược thị trường

Điểm sáng rõ nhất trong phiên 24/9 đến từ nhóm dịch vụ truyền thông, tăng khoảng 3,24%. VGI tăng 3,99%, CTR tăng 2,21%, FOX tăng 2,12% và VTK tăng 2,22%. Dòng tiền tập trung vào các mã thuộc hệ sinh thái Viettel trong bối cảnh thị trường chung giảm sâu.

Đáng chú ý, VTP tăng hết biên độ 6,8%, đóng cửa tại 52.600 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 2,5 triệu cổ phiếu. Diễn biến của VTP giúp nhóm logistics có một điểm nhấn tích cực, dù một số mã cảng biển và vận tải khác vẫn phân hóa. GMD giảm gần 2%, trong khi HAH có thời điểm duy trì sắc xanh trong phiên.

Ở chiều tích cực khác, nhóm nguyên vật liệu tăng nhẹ khoảng 0,21% nhờ GVR, MSR, PHR và một số mã cao su, vật liệu. MSN tăng 1,43% và nằm trong nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Tuy vậy, số lượng cổ phiếu tăng vẫn thấp hơn nhiều so với số mã giảm, cho thấy dòng tiền mới chỉ tập trung cục bộ.

Về kỹ thuật, VN-Index đã hình thành một phiên giảm mạnh và cắt xuống đường trung bình động 200 ngày. Chỉ số đang tiến sát vùng hỗ trợ quanh đường trung bình 50 ngày, trong khi các chỉ báo dao động ngắn hạn tiếp tục suy yếu. Diễn biến này cho thấy rủi ro điều chỉnh chưa kết thúc, đặc biệt nếu dòng tiền bắt đáy không cải thiện trong các phiên tới.

Phiên 24/9 vì vậy mang nhiều dấu hiệu thận trọng hơn so với các phiên rung lắc trước đó. Áp lực bán đã lan từ nhóm vốn hóa lớn sang phần lớn các nhóm ngành, trong khi điểm sáng chủ yếu nằm ở một số cổ phiếu có câu chuyện riêng. Khả năng hình thành nhịp cân bằng mới sẽ phụ thuộc vào phản ứng của VN-Index quanh vùng 1.760-1.780 điểm và sự trở lại của lực cầu tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

chứng khoán 24/9 VN-Index thị trường chứng khoán Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu bất động sản cổ phiếu chứng khoán nhóm Viettel VTP VGI thanh khoản khối ngoại

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17698 17971 18547
CAD 17847 18121 18740
CHF 30747 31124 31770
CNY 0 3829 3925
EUR 28947 29166 30249
GBP 33557 33945 34885
HKD 0 3183 3386
JPY 157 160 167
KRW 0 18 20
NZD 0 14418 15002
SGD 19780 20062 20632
THB 692 756 809
USD (1,2) 25729 0 0
USD (5,10,20) 25768 0 0
USD (50,100) 25796 25810 26180
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,800 25,800 26,180
USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
EUR 28,996 29,019 30,397
JPY 159.33 159.62 169.29
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AUD 17,889 17,954 18,641
CAD 18,034 18,092 18,760
CHF 31,001 31,097 32,025
SGD 19,897 19,959 20,741
CNY - 3,797 3,942
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KRW 17.54 18.29 19.92
THB 741 750.15 803.44
NZD 14,404 14,538 14,972
SEK - 2,576 2,668
DKK - 3,889 4,027
NOK - 2,683 2,780
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,964.98 - 6,736.97
TWD 738.22 - 894.39
SAR - 6,803.17 7,166.27
KWD - 82,177 87,444
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,790 25,820 26,200
EUR 29,042 29,159 30,368
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SGD 19,963 20,043 20,633
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CAD 18,106 18,179 18,769
NZD 14,522 15,063
KRW 18.15 20.13
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25810 25810 26180
AUD 17866 17966 18888
CAD 18021 18121 19135
CHF 30970 31000 32589
CNY 3811.6 3836.6 3972.2
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29104 29134 30859
GBP 33834 33884 35645
HKD 0 3315 0
JPY 160.31 160.81 171.32
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14507 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19929 20059 20782
THB 0 721.1 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14200000 14200000 14500000
SBJ 13000000 13000000 14500000
Cập nhật: 25/09/2026 08:45

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Ai được mời vào bàn tiệc Nhà Trắng đón ông Tập Cận Bình

Ai được mời vào bàn tiệc Nhà Trắng đón ông Tập Cận Bình

Chính phủ dự kiến hỗ trợ gần 345.000 tỷ đồng thuế, phí

Chính phủ dự kiến hỗ trợ gần 345.000 tỷ đồng thuế, phí

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Còn ít ngày nhận tác phẩm cuộc thi viết về 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

Còn ít ngày nhận tác phẩm cuộc thi viết về 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

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vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

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A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Tổng thống Trump nói

Tổng thống Trump nói 'Trí tuệ nhân tạo' nên đổi thành 'Siêu trí tuệ'

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN trên chỉ số quốc gia số GSMA năm 2026

Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN trên chỉ số quốc gia số GSMA năm 2026

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội trải nghiệm AI, IoT, bán dẫn tại SIC Tech Day 2026

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội trải nghiệm AI, IoT, bán dẫn tại SIC Tech Day 2026

Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

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Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

Ford Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Ford Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Chiến lược thương hiệu quốc gia nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Chiến lược thương hiệu quốc gia nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Xe và phương tiện

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu