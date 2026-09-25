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Elmet Group sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials

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08:12 | 25/09/2026
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Elmet Group dự kiến mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials, đồng thời ký hợp tác cung ứng khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm trong hơn 8 năm.
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Ngày 24/9, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Elmet Group Co., doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ chuyên cung cấp hợp kim vonfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho thị trường Bắc Mỹ.

Theo thỏa thuận, Elmet sẽ mua 4,99% cổ phần MSR từ một công ty con do Masan Group sở hữu 100%. Giá trị giao dịch tương ứng với mức định giá vốn chủ sở hữu của Masan High-Tech Materials khoảng 2,5 tỷ USD.

Sau giao dịch, Masan Group dự kiến vẫn giữ vai trò cổ đông kiểm soát MSR với tỷ lệ sở hữu khoảng 87,46%.

Việc hoàn tất thương vụ còn phụ thuộc vào các điều kiện cần thiết, bao gồm phê duyệt của cơ quan quản lý và cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp. Hai bên đặt mục tiêu hoàn tất giao dịch trong nửa đầu tháng 10/2026.

Hợp đồng vonfram doanh thu ước 1,5 tỷ USD

Song song với khoản đầu tư cổ phần, Masan High-Tech Materials và Elmet đã ký các thỏa thuận dài hạn về cung ứng và chế biến vonfram với sản lượng cam kết.

Theo đó, MSR dự kiến cung cấp cho Elmet khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm. Thời gian hợp tác ban đầu kéo dài hơn 8 năm, với tổng doanh thu gộp ước tính khoảng 1,5 tỷ USD theo giá vonfram hiện hành.

Các thỏa thuận thương mại sẽ có hiệu lực sau khi giao dịch mua cổ phần hoàn tất.

Hai doanh nghiệp cũng dự kiến phối hợp phát triển thêm nguồn tinh quặng vonfram từ các mỏ đối tác quốc tế để đưa về chế biến tại Việt Nam, tận dụng năng lực khai thác và chế biến tích hợp hiện có của MSR.

Elmet Group sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials

Masan High-Tech Materials cho rằng sản lượng cam kết dài hạn sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng dự báo doanh thu, tối ưu công suất chế biến và mở rộng thị trường tại Mỹ.

Quan hệ giữa hai bên đã kéo dài hơn 12 năm trong chuỗi cung ứng vonfram. Việc Elmet đầu tư trực tiếp vào MSR được Masan Group xem là một mốc tham chiếu độc lập cho giá trị doanh nghiệp, đồng thời mở ra khả năng hình thành thêm các quan hệ hợp tác tương tự với khách hàng chiến lược tại những thị trường khác.

Ông Peter V. Anania, Tổng Giám đốc Elmet Group, cho biết vật liệu chiến lược ngày càng có vai trò quan trọng đối với an ninh chuỗi cung ứng và các ngành công nghiệp công nghệ cao tại Mỹ. Theo ông, việc kết hợp năng lực của hai doanh nghiệp sẽ giúp tăng khả năng phục vụ khách hàng và củng cố chuỗi cung ứng trong dài hạn.

MSR tiếp tục mở rộng năng lực chế biến vonfram

Masan High-Tech Materials hiện định hướng phát triển nền tảng vật liệu chiến lược phục vụ các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng, ô tô, hợp kim chuyên dụng và sản xuất công nghệ cao.

Doanh nghiệp trước đó công bố kế hoạch bổ sung tiềm năng khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim và nâng công suất sản xuất oxit vonfram lên hơn 8.000 tấn WO₃ mỗi năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, MSR ghi nhận doanh thu khoảng 423 triệu USD và lợi nhuận sau thuế khoảng 83 triệu USD. Riêng quý II, doanh thu đạt khoảng 309 triệu USD, lợi nhuận sau thuế khoảng 63 triệu USD.

Elmet Group sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials

Doanh nghiệp cho biết kết quả kinh doanh được hỗ trợ bởi sản lượng vonfram tiêu thụ tăng, giá APT duy trì ở mức cao và hiệu quả vận hành được cải thiện.

MSR cũng đã công bố đợt chi trả cổ tức đầu tiên với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 42 triệu USD.

Cho cả năm 2026, doanh nghiệp dự kiến đạt doanh thu khoảng 1,4 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế khoảng 233 triệu USD.

Ông Danny Le, Chủ tịch Masan High-Tech Materials, cho rằng nhu cầu vonfram đang gia tăng cùng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và hàng không vũ trụ. Việc Elmet trở thành cổ đông chiến lược thể hiện mức độ gắn kết cao hơn giữa hai bên sau hơn một thập kỷ hợp tác trong chuỗi cung ứng.

Masan High-Tech Materials cho biết sẽ tiếp tục xây dựng chính sách cổ tức thường xuyên trên cơ sở dòng tiền từ các hợp đồng dài hạn, đồng thời triển khai kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
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Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 25/09/2026 08:45
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Cập nhật: 25/09/2026 08:45

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Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

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Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

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Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

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Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

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PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu