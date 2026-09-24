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Ford Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Hồng Nhung

Hồng Nhung

17:26 | 24/09/2026
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Hiện bà Annaliese Atina đang giữ cương vị Tổng Giám đốc Ford New Zealand và sẽ chuyển đến Hà Nội để đảm nhiệm vai trò mới, chịu báo cáo trực tiếp cho ông Andrew Birkic, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ, Khối Thị trường Quốc tế của Ford (IMG).
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Việc bổ nhiệm này diễn ra trong giai đoạn Ford Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, sau khi ra mắt các phiên bản nâng cấp của Ranger và Everest cùng Territory Platinum, đồng thời tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chia sẻ về nhân sự mới, ông Andrew Birkic, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ, Khối Thị trường Quốc tế của Ford, nói: “Annaliese sở hữu năng lực lãnh đạo kinh doanh vững vàng cùng niềm đam mê trong việc mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Sự nhiệt huyết, cùng hiểu biết sâu sắc của Annaliese về khách hàng và hệ thống đại lý, sẽ đóng vai trò quan trọng khi Ford Việt Nam tiếp tục phát huy đà phát triển hiện nay. Tôi rất vui mừng chào đón Annaliese trên cương vị mới.”

Ford Việt Nam có Tổng Giám đốc mới
Bà Annaliese Atina sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ford Việt Nam từ tháng 12 năm 2026

Bà Atina đã có hơn 20 năm giữ các vị trí quản lý trong nhiều lĩnh vực như ô tô, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), viễn thông và công nghệ. Trong suốt sự nghiệp, bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao, với chuyên môn về điều hành thương mại, hoạch định chiến lược và quản trị các bên liên quan, đồng thời có kinh nghiệm dẫn dắt doanh nghiệp trong các giai đoạn tăng trưởng và chuyển đổi.

Năm 2024, bà Atina gia nhập Ford New Zealand với vai trò Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành. Trong thời gian này, bà đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, đồng thời phát triển các cơ hội doanh thu mới và dẫn dắt doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi về quy định quản lý cũng như nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng.

Trước khi gia nhập Ford, bà Atina từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Vodafone New Zealand và Coca-Cola Amatil, phụ trách các mảng khách hàng, bán hàng và hoạt động kinh doanh quy mô lớn.

Bên cạnh sự nghiệp điều hành, bà Atina cũng từng đảm nhiệm các vai trò quản trị trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục. Bà đồng thời là Nhà sáng lập kiêm Chuyên gia Huấn luyện Lãnh đạo của Ambition Collective, nơi tập trung hỗ trợ phát triển thế hệ lãnh đạo tương lai.

“Tôi rất vui mừng được gia nhập Ford Việt Nam vào thời điểm quan trọng này của công ty. Tôi mong muốn được phối hợp chặt chẽ với đội ngũ nhân viên, hệ thống đại lý và các đối tác để tiếp nối những thành tựu mà đội ngũ đã đạt được, tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng và bảo đảm Ford luôn mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng Việt Nam.” Bà Atina chia sẻ.

Bà Atina sẽ kế nhiệm ông Ruchik Shah, người đã đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Ford Việt Nam từ ngày 1/4/2022 đến nay. Ông Ruchik Shah quyết định rời Ford để tìm kiếm cơ hội phát triển mới.

Ford Ford Motor Ford Việt Nam Tổng Giám đốc mới bà Annaliese Atina

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu