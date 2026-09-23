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Lao động nền tảng số được đề xuất tham gia BHXH bắt buộc

Lê Nhi

Lê Nhi

14:45 | 23/09/2026
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Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đề xuất cơ chế mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng cần xác định rõ phạm vi áp dụng trước khi triển khai.
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Sáng 23/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Theo tờ trình, dự án Luật tập trung điều chỉnh một số quy định nhằm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Một số quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội cũng được đề xuất bãi bỏ.

Lao động nền tảng số: Đề xuất mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình. Ảnh: media.quochoi.vn

Dự án Luật đồng thời điều chỉnh thẩm quyền, tên gọi của một số bộ, ngành theo chủ trương tổ chức bộ máy mới; sửa đổi một số quy định về chế độ, chính sách nhằm bảo đảm tính thống nhất và tạo cơ sở pháp lý cho quá trình tổ chức thực hiện. Một nội dung đáng chú ý là chính sách đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng. Theo đề xuất, nhóm này không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đề xuất cơ chế mở rộng diện bắt buộc

Dự thảo Luật đặt vấn đề xây dựng cơ chế để mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số. Theo đề xuất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm này trên cơ sở đề xuất của Chính phủ.

Như vậy, dự thảo chưa quy định ngay toàn bộ người làm việc không có quan hệ lao động hoặc làm việc trên nền tảng số phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quy định được đề xuất theo hướng tạo cơ sở pháp lý để mở rộng diện bao phủ theo lộ trình và phù hợp với điều kiện thực tế. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá trong quá trình xây dựng nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu phải xác định rõ từng nhóm thuộc diện áp dụng, căn cứ pháp lý, điều kiện tham gia cũng như trách nhiệm đóng và bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Tại báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng nhóm “người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số” có phạm vi rất rộng.Theo cơ quan thẩm tra, nội dung này cần được cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng trước khi quy định chính thức.

Lao động nền tảng số: Đề xuất mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh báo cáo thẩm tra. Ảnh: media.quochoi.vn

Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ xác định cụ thể nhóm thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên cơ sở phân tích đầy đủ về cơ sở pháp lý và thực tiễn. Việc rà soát cũng cần bảo đảm tính đồng bộ với pháp luật về lao động, việc làm và các lĩnh vực có liên quan. Yêu cầu này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các hình thức làm việc trên nền tảng số ngày càng đa dạng. Người làm việc thông qua nền tảng số có thể có nhiều cách thức hợp tác, mức độ phụ thuộc và phương thức nhận thu nhập khác nhau. Vì vậy, việc xác định phạm vi áp dụng cần dựa trên những tiêu chí cụ thể, bảo đảm khả năng thực thi chính sách.

Băn khoăn về bảo hiểm hưu trí bổ sung

Bên cạnh nội dung liên quan đến lao động trên nền tảng số, cơ quan thẩm tra cũng nêu ý kiến về đề xuất bổ sung nhóm người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Theo ý kiến thẩm tra, quy định này có thể chưa phù hợp với quan điểm của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 vừa được Quốc hội thông qua.

Do đó, Chính phủ được đề nghị làm rõ cơ sở của việc mở rộng, đồng thời quy định cụ thể cơ chế kiểm soát việc quản lý, sử dụng quỹ và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cân nhắc chưa sửa đổi quy định nếu chưa có báo cáo đánh giá đầy đủ tác động của chính sách và thông tin về hiệu quả thực hiện trong thời gian qua.

Việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng mở rộng diện bao phủ cần được đặt trong tổng thể chính sách an sinh xã hội, đồng thời bảo đảm tính khả thi đối với từng nhóm lao động. Với người làm việc không có quan hệ lao động và lao động trên nền tảng số, phạm vi áp dụng, phương thức tham gia và trách nhiệm đóng bảo hiểm là những nội dung cần tiếp tục được làm rõ trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Cập nhật: 23/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,910 ▲60K 14,510 ▲60K
Trang sức 99.99 13,920 ▲60K 14,520 ▲60K
Cập nhật: 23/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 ▲6K 14,552 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 ▲6K 14,553 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 ▼1272K 145 ▼1299K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 ▼1272K 1,451 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cập nhật: 23/09/2026 16:00
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Cập nhật: 23/09/2026 16:00

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