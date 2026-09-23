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vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

Anh Tuấn

Anh Tuấn

09:51 | 23/09/2026
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Thành tích này đã giúp vivo V80 Lite 5G chính thức nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới về thời lượng pin và hiệu suất hoạt động trên thiết bị di động.
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vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?
vivo V80 Lite 5G chính thức nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới về thời lượng pin và hiệu suất hoạt động trên thiết bị di động

Thành tích kỷ lục này chính là sự khẳng định sức mạnh vượt trội của Pin BlueVolt 10.000mAh của vivo V80 Lite 5G ngay trước thềm ra mắt chính thức tại Việt Nam.

Không dừng lại ở con số ấn tượng, vivo V80 Lite 5G tái định nghĩa chuẩn mực bền bỉ, sẵn sàng đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sử dụng on-screen liên tục - từ công việc, giải trí đến kết nối xuyên suốt ngày đêm.

Và để chứng thực thời lượng sử dụng on-screen liên tục vượt trội của Pin BlueVolt 10.000mAh, vivo đã thực hiện livestream trực tiếp để gia tăng tính xác thực và kiểm chứng toàn bộ hoạt động on-screen của điện thoại với đa dạng tác vụ dưới cường độ cao. Dưới sự giám sát của tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, V80 Lite 5G duy trì hoạt động on-screen liên tục trong suốt 32 giờ 37 phút, qua đó chính thức thiết lập Kỷ lục Thế giới về thời lượng pin được kiểm chứng bằng hình thức livestream ghi lại hoạt động on-screen liên tục

Đằng sau kỷ lục là minh chứng thực tế về khả năng vận hành bền bỉ của V80 Lite 5G trong thời gian dài, khi thiết bị phải duy trì hiệu năng ổn định trong 32 giờ 37 phút hoạt động on-screen liên tục. Thử thách được xây dựng với loạt tình huống đa dạng, mô phỏng nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng hiện đại, những người phụ thuộc vào smartphone để kết nối, liên lạc và xử lý nhiều công việc trong suốt ngày dài.

Thử thách đã quy tụ dàn khách mời là những nhân vật nổi tiếng từ 4 quốc gia khu vực Đông Nam Á bao gồm: Tang Makkaporn, nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp kiêm bác sĩ đến từ Thái Lan; Aedy Ashraf, nam diễn viên nổi tiếng đến từ Malaysia; Vince Domingo, nhà sáng lập kiêm người dẫn chương trình Unbox Diaries, một trong những kênh công nghệ hàng đầu tại Philippines và Tuấn Ngọc, nhà sáng tạo nội dung công nghệ đến từ Việt Nam.

Xuyên suốt thử thách, các khách mời đã trực tiếp trải nghiệm vivo V80 Lite 5G cho nhiều nhu cầu thực tế hằng ngày như định vị hành trình, chụp ảnh, chơi game, liên lạc và trải nghiệm các hoạt động khác trong hành trình khám phá Chiang Mai.

Kết quả thực tế khẳng định vivo V80 Lite 5G vượt xa giới hạn của một thiết bị sở hữu thông số vượt trội, mang đến khả năng vận hành ổn định và bền bỉ trong những tình huống sử dụng liên tục với cường độ cao.

vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?
vivo V80 Lite 5G sở hữu viên pin 10.000mAh

Với những người thường xuyên di chuyển, đặc biệt là nhân viên kinh doanh thị trường và lực lượng lao động ngoài trời, smartphone đã trở thành công cụ thiết yếu để duy trì kết nối và hiệu suất công việc.

Trong môi trường làm việc khắc nghiệt tại Đông Nam Á - nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao và di chuyển liên tục, người dùng cần nhiều hơn là một viên pin dùng lâu. Họ cần sự tin cậy tuyệt đối vào những thời điểm then chốt nhất. Dù là xem bản đồ dưới ánh nắng trực tiếp hay nhanh chóng phản hồi khách hàng khi đang ở ngoài trời, khả năng hiển thị của màn hình, tính ổn định của hệ thống và sức bền của pin đều quyết định trực tiếp đến hiệu suất công việc. Sức mạnh từ thời lượng pin dài còn giúp họ xóa bỏ hoàn toàn áp lực phải dừng công việc để tìm ổ cắm sạc hay mang theo những cục sạc dự phòng cồng kềnh.

Là smartphone đầu tiên của vivo được trang bị Pin BlueVolt 10.000mAh, vivo V80 Lite 5G được phát triển để mang đến trải nghiệm sử dụng bền bỉ, giúp người dùng an tâm duy trì kết nối trong suốt hành trình, giảm thiểu tối đa các quãng nghỉ do sạc pin để làm việc hiệu quả ở bất kỳ đâu.

vivo V80 Lite 5G dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 09 tới.

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được công bố tại sự kiện.

vivo vivo V80 Lite 5G kỷ lục Guinness viên pin 10.000mAh vivo V series

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Nghệ An

29°C

Cảm giác: 32°C
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Phan Thiết

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Quảng Bình

27°C

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Thừa Thiên Huế

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Thứ hai, 28/09/2026 03:00
31°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Cập nhật: 23/09/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,910 ▲60K 14,510 ▲60K
Trang sức 99.99 13,920 ▲60K 14,520 ▲60K
Cập nhật: 23/09/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 ▲6K 14,552 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 ▲6K 14,553 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 ▼1272K 145 ▼1299K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 ▼1272K 1,451 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Trung Quốc đặt bốn định hướng cho viễn thông thời AI

Trung Quốc đặt bốn định hướng cho viễn thông thời AI

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Thái Nguyên đưa luật về dữ liệu và AI vào thực tiễn

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Trung Quốc đặt bốn định hướng cho viễn thông thời AI

Trung Quốc đặt bốn định hướng cho viễn thông thời AI

China Mobile chỉ ra ba thay đổi lớn của ngành viễn thông thời AI

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Nhà mạng Việt Nam mới dừng ở mức hai trên thang tự động hóa mạng

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Ứng dụng Zalo trong chuyển đổi số nông nghiệp

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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Bộ Y tế đề xuất siết bán thuốc trên môi trường mạng

Bộ Y tế đề xuất siết bán thuốc trên môi trường mạng

Phú Thọ thúc đẩy công nghệ và chuyển đổi số

Phú Thọ thúc đẩy công nghệ và chuyển đổi số

Khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên với tổng mức đầu tư 270,9 tỷ đồng

Khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên với tổng mức đầu tư 270,9 tỷ đồng

Trả quá trình tuyển sinh về đúng bản chất đánh giá năng lực

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Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể

Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể 'rung lắc'

Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản vẫn thấp

Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản vẫn thấp

Lazada tăng trưởng gấp đôi qua siêu sale 9.9

Lazada tăng trưởng gấp đôi qua siêu sale 9.9

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại về phòng, chống rửa tiền tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại về phòng, chống rửa tiền tại Mi Hồng Bà Chiểu

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Cải cách tiền lương và BHXH để thích ứng bối cảnh mới

Cải cách tiền lương và BHXH để thích ứng bối cảnh mới

CJ và KOICA tiếp tục đồng hành cùng vùng nguyên liệu ớt Tầm Ngân

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao