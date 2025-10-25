Điện tử tiêu dùng
Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion

vivo ra mắt V60 Lite 5G

Hồng Anh

Hồng Anh

09:28 | 25/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó, vivo V60 Lite 5G sở hữu tính năng chân dung bốn mùa AI, cùng thiết kế trẻ trung, năng động, với hiệu năng mượt mà cùng thời lượng pin vượt trội và nhiều tính năng thông minh… mang lại sự tiện lợi và hứng khởi cho người dùng trong mọi hoạt động hàng ngày.
Điều gì tạo nên sức hút của vivo V40 Lite? 'SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN' thu hút đông đảo người tham dự Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ”
vivo ra mắt V60 Lite 5G
vivo ra mắt V60 Lite 5G sở hữu thiết kế phẳng, mỏng nhẹ, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và công thái học

Điểm đáng chú ý là vivo V60 Lite 5G sở hữu thiết kế phẳng, mỏng nhẹ, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và công thái học, cho cảm giác cầm nắm dễ dàng trong thời gian dài. Máy được trang bị màn hình AMOLED 6,77 inch với tần số quét 120Hz, đạt tỷ lệ hiển thị 94,2% so với thân máy, hỗ trợ chuẩn HDR10+. Chứng nhận Netflix HDR và Amazon Prime Video HDR là những bằng chứng xác thực cho việc mang đến trải nghiệm hình ảnh rộng mở, sống động và chân thực trong từng khung hình của sản phẩm.

vivo ra mắt V60 Lite 5G
vivo ra mắt V60 Lite 5G
vivo ra mắt V60 Lite 5Gvivo ra mắt V60 Lite 5G

vivo V60 Lite 5G được bán ra với ba tuỳ chọn gồm Hồng Candy, Xanh Titan và Đen Phantom

Theo vivo, những màu sắc tươi mới của vivo V60 Lite 5G với ba tuỳ chọn gồm Hồng Candy, Xanh Titan và Đen Phantom được kết hợp cùng thiết kế thời thượng, đi cùng cụm camera trong suốt độc đáo, tạo nên diện mạo hiện đại, sang trọng và đậm dấu ấn thiết kế đặc trưng của vivo trên dòng V series.

vivo V60 Lite 5G được trang bị hệ thống camera đa năng, mang đến khả năng chụp ảnh linh hoạt trong mọi tình huống, từ những khung cảnh rộng lớn đến các chi tiết nhỏ tinh tế. Cụm camera bao gồm camera chính Sony IMX882 50MP với cảm biến lớn 1/1.95 inch được thừa hưởng chất lượng camera từ các sản phẩm flagship, kết hợp cùng Vòng Sáng Aura AI, giúp tái tạo ánh sáng cân bằng, cho ra những bức ảnh sắc nét, chi tiết và tự nhiên trong mọi điều kiện.

vivo ra mắt V60 Lite 5G
vivo V60 Lite 5G được trang bị hệ thống camera đa năng, mang đến khả năng chụp ảnh linh hoạt trong mọi tình huống

Bên cạnh đó, vivo cũng trang bị cho V60 Lite 5G camera trước 32MP mang đến trải nghiệm chụp chân dung rõ nét, rạng rỡ và camera góc siêu rộng 8MP 120° hỗ trợ người dùng dễ dàng ghi lại phong cảnh, góc nhìn sáng tạo hoặc ảnh nhóm đầy sinh động.

Với tâm điểm nổi bật là khả năng chụp chân dung bốn mùa AI, tính năng độc quyền này của vivo cho phép người dùng tái hiện ánh sáng, tông màu và bầu không khí đặc trưng của bốn mùa chỉ trong một chạm. Tức là chỉ với một thao tác đơn giản là người dùng có thể dễ dàng biến mỗi bức ảnh thành một khung cảnh nghệ thuật giàu cảm xúc.

Hệ thống này còn được tăng cường loạt tính năng AI thông minh, giúp mỗi bức ảnh đều trở nên hoàn hảo hơn. Hay tính năng Xóa vật thể AI 3.0 cho phép xóa các chi tiết thừa hoặc vật thể không mong muốn chỉ với một chạm. Đặc biệt là tính năng Xóa phản chiếu AI giúp loại bỏ phản chiếu khi chụp qua bề mặt kính hoặc vật liệu trong suốt giúp hình ảnh trong trẻo và chân thực. Ngoài ra, tính năng Tăng cường ảnh AI có khả năng nâng cấp ảnh độ phân giải thấp thành ảnh chất lượng cao, giữ nguyên độ tự nhiên của chi tiết và màu sắc.

vivo ra mắt V60 Lite 5G
vivo ra mắt V60 Lite 5G

Máy được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7360-Turbo cùng RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB,

Về hiệu năng, để người dùng có thể thỏa sức sáng tạo, giải trí, vivo đã trang bị cho vivo V60 Lite 5G vi xử lý MediaTek Dimensity 7360-Turbo (Gaming), được sản xuất trên tiến trình 4nm cao cấp, cho hiệu năng tổng thể tăng đến 60% so với thế hệ trước. CPU 8 nhân với cấu trúc 4 nhân hiệu năng cao và 4 nhân tiết kiệm điện giúp nâng hiệu suất đa nhân lên 49%, trong khi GPU được cải thiện 105%, mang lại khả năng xử lý đồ họa mượt mà, khởi chạy ứng dụng nhanh và trải nghiệm đa nhiệm liền mạch hơn bao giờ hết.

Với RAM 12GB (có thể mở rộng thêm 12GB RAM) cùng bộ nhớ trong 512GB, V60 Lite 5G có thể đáp ứng tốt mọi nhu cầu của người dùng trẻ, từ chơi game, sáng tạo nội dung, cho đến sử dụng đa nhiệm hàng ngày. Đặc biệt, máy được tối ưu cho trải nghiệm của người dùng được mượt mà suốt 5 năm, nên các ứng dụng và tệp tin vẫn vận hành ổn định sau thời gian dài sử dụng.

vivo ra mắt V60 Lite 5G
vivo ra mắt V60 Lite 5G

Màn hình AMOLED 120Hz cùng hệ thống loa kép công suất lớn

Màn hình AMOLED 120Hz của vivo V60 Lite 5G mang đến khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ và chân thực, kết hợp với hệ thống loa kép công suất lớn 400% cho âm thanh to, rõ và đầy nội lực, nâng tầm trải nghiệm khi xem phim, chơi game hay gọi video.

Tính năng Liên kết AI thông minh giúp duy trì kết nối ổn định ngay cả trong vùng sóng yếu, nhờ ăng-ten toàn hướng 360° tối ưu hóa độ phủ tín hiệu. Khả năng Tăng cường tín hiệu Wifi cũng được hỗ trợ để tăng tốc độ truyền tải trong điều kiện Wi-Fi yếu, trong khi tính năng AI chọn mạng thông minh sẽ tự động nhận diện và chuyển đổi sang nguồn tín hiệu mạnh nhất, đảm bảo quá trình chơi game, xem video hay gọi trực tuyến luôn diễn ra mượt mà, không gián đoạn.

vivo ra mắt V60 Lite 5G
Đặc biệt, vivo V60 Lite 5G tối ưu dành riêng cho game thủ chế độ siêu trò chơi tích hợp nhiều tính năng chuyên biệt

Đặc biệt, vivo V60 Lite 5G tối ưu dành riêng cho game thủ chế độ siêu trò chơi tích hợp nhiều tính năng chuyên biệt như Chế độ Game Boost, cửa sổ mini trong game, hay chế độ thể thao điện tử không làm phiền… mang đến không gian chơi game tập trung và liền mạch,.

Viên pin 6.500 mAh công nghệ BlueVolt cùng sạc siêu tốc 90W giúp ngươi dùng V60 Lite 5G có thể nạp đầy pin từ 1% lên 100% chỉ trong 52 phút, mang đến 6,6 giờ xem YouTube hoặc chơi Free Fire trong 3,6 giờ liên tục.

Đặc biệt, tính năng Kéo dài thời lượng pin cho phép người dùng gọi điện khẩn cấp ngay cả khi pin chạm 0%, cho thời gian hoạt động hoạt động liên tục lên đến 16 giờ chỉ với một lần sạc đầy.

Không chỉ mạnh mẽ, V60 Lite 5G còn được thiết kế để bền bỉ với chứng nhận chống rơi SGS Five-Star và tiêu chuẩn quân đội (Military-Grade Certification), kính bảo vệ chống va đập và kết cấu hấp thụ lực toàn diện giúp giảm thiểu hư hại khi rơi rớt. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ các tính năng tiện lợi như cảm ứng khi tay ướt, tay dính dầu, Thoát nước một lần chạm và Đẩy bụi một chạm…

Trong khi các công cụ hỗ trợ các tác vụ thông minh với Google Gemini như Trợ lý cuộc gọi thông minh, Trợ lý ghi chú AI và Ghi âm và chuyển văn bản AI… giúp việc giao tiếp, làm việc đa nhiệm trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn.

vivo ra mắt V60 Lite 5G
vivo V60 Lite 5G chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 24 tháng 10

vivo V60 Lite 5G chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 24 tháng 10 với giá niêm yết 10.490.000 đồng cho phiên bản 8+256GB và 12.990.000 đồng cho phiên bản 12+512GB.

Đáng chú ý, chương trình hot sale diễn ra đến hết tháng 11/2025, với quà tặng hấp dẫn lên đến 4 triệu đồng (bao gồm 1 loa Karaoke Bluetooth EP-Windy cho người dùng thỏa sức giải trí, gói bảo hành 24 tháng, trả chậm 0% trả trước 0 đồng, thu cũ đổi mới lên đến 2 triệu đồng) cho khách hàng mua vivo V60 Lite 5G.

vivo vivo V series vivo V60 Lite 5G smartphone tầm trung

Bài liên quan

OriginOS 6: “Bậc thầy mượt mà. Mượt mà ở Origin”

OriginOS 6: “Bậc thầy mượt mà. Mượt mà ở Origin”

Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ”

Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ”

vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?

vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?

Có thể bạn quan tâm

LG ra mắt màn hình chơi game 5K2K đầu tiên trên thế giới

LG ra mắt màn hình chơi game 5K2K đầu tiên trên thế giới

Thiết bị chơi Game
“LG UltraGear OLED 45GX950A là minh chứng cho vị thế dẫn đầu và tinh thần không ngừng đổi mới – nơi hiệu năng, hiển thị và thiết kế hòa quyện để đáp ứng cả nhu cầu chơi game lẫn sáng tạo nội dung chuyên nghiệp”, ông Lee Wooho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Giải trí và Truyền thông, LG Electronics Việt Nam, nói.
Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Gia dụng
Tại Công nghệ Bosch Tech Tour 2025, ngoài việc mang đến không gian sống thông minh và tiện nghi, Bosch cũng định hình các giải pháp di chuyển thông minh hơn, an toàn hơn và bền vững cùng các giải pháp góp phần xây dựng các nhà máy thông minh dựa trên AI và các giải pháp dữ liệu, giúp vận hành tinh gọn, bền vững và linh hoạt hơn.
TV Sony tiếp tục giữ vững ngôi vương ở năm thứ 7 liên tiếp

TV Sony tiếp tục giữ vững ngôi vương ở năm thứ 7 liên tiếp

Nghe - Nhìn
Tại sự kiện Value Electronics TV Shootout 2025 vừa được tổ chức ở Mỹ, TV Sony QD-OLED BRAVIA 8 II với độ chuẩn màu gần như tuyệt đối đã xuất sắc giành giải thưởng danh giá King of TV 2025 - TV tốt nhất năm 2025.
Sony ra mắt ống kính tele macro FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

Sony ra mắt ống kính tele macro FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

Điện tử tiêu dùng
Theo Sony, FE 100mm F2.8 Macro GM OSS sẽ có độ phóng đại 1,4x, chống rung tiên tiến, mang đến chất lượng chi tiết vượt trội, vượt trên cả những điều mắt thường có thể nhìn thấy được.
Motorola sẵn sàng cho hành trình

Motorola sẵn sàng cho hành trình 'Kiến tạo cuộc chơi khác biệt'

Mobile
Cũng theo Motorola, việc mang đến thị trường Việt Nam loạt sản phẩm thiết bị di động thế hệ mới, cùng thông điệp “Kiến tạo cuộc chơi khác biệt” sẽ khẳng định sự giao thoa của công nghệ và phong cách sống.
Xem thêm

Đọc nhiều

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 34°C
mây cụm
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
27°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
27°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 31°C
mưa vừa
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
30°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
21°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 31°C
mưa vừa
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
26°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
18°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
17°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
17°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
17°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
17°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
17°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
17°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
16°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
16°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
16°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
16°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
16°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
19°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
sương mờ
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
22°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16602 16871 17443
CAD 18260 18536 19150
CHF 32395 32778 33434
CNY 0 3470 3830
EUR 29943 30215 31243
GBP 34204 34594 35539
HKD 0 3254 3456
JPY 165 169 175
KRW 0 17 19
NZD 0 14809 15391
SGD 19707 19988 20519
THB 718 781 837
USD (1,2) 26036 0 0
USD (5,10,20) 26077 0 0
USD (50,100) 26106 26125 26352
Cập nhật: 25/10/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,133 26,133 26,352
USD(1-2-5) 25,088 - -
USD(10-20) 25,088 - -
EUR 30,185 30,209 31,352
JPY 169.11 169.41 176.47
GBP 34,670 34,764 35,589
AUD 16,878 16,939 17,383
CAD 18,486 18,545 19,074
CHF 32,794 32,896 33,580
SGD 19,890 19,952 20,563
CNY - 3,647 3,744
HKD 3,335 3,345 3,428
KRW 16.97 17.7 19
THB 768.36 777.85 827.4
NZD 14,855 14,993 15,347
SEK - 2,768 2,848
DKK - 4,037 4,153
NOK - 2,597 2,672
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,840.48 - 6,552.24
TWD 773.96 - 931.83
SAR - 6,917.2 7,240.64
KWD - 83,754 88,562
Cập nhật: 25/10/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,190 26,192 26,352
EUR 30,018 30,139 31,221
GBP 34,509 34,648 35,583
HKD 3,326 3,339 3,441
CHF 32,550 32,681 33,566
JPY 168.83 169.51 176.25
AUD 16,831 16,899 17,421
SGD 19,955 20,035 20,548
THB 783 786 820
CAD 18,503 18,577 19,087
NZD 14,926 15,404
KRW 17.65 19.28
Cập nhật: 25/10/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26168 26168 26352
AUD 16729 16829 17439
CAD 18407 18507 19111
CHF 32626 32656 33543
CNY 0 3657.2 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 30086 30116 31138
GBP 34533 34583 35691
HKD 0 3390 0
JPY 168.41 168.91 175.93
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.191 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14896 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19855 19985 20717
THB 0 747 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 14650000 14650000 14850000
SBJ 13000000 13000000 14850000
Cập nhật: 25/10/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,100 26,150 26,352
USD20 26,100 26,150 26,352
USD1 23,844 26,150 26,352
AUD 16,760 16,860 17,995
EUR 30,189 30,189 31,552
CAD 18,332 18,432 19,769
SGD 19,914 20,064 20,560
JPY 168.75 170.25 175.12
GBP 34,589 34,739 35,558
XAU 14,778,000 0 14,982,000
CNY 0 3,538 0
THB 0 782 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 25/10/2025 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K
Cập nhật: 25/10/2025 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,720 ▲70K 14,920 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 14,720 ▲70K 14,920 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 14,720 ▲70K 14,920 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,620 ▲70K 14,920 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,620 ▲70K 14,920 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,620 ▲70K 14,920 ▲70K
NL 99.99 14,560 ▲110K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,560 ▲110K
Trang sức 99.9 14,550 ▲110K 14,910 ▲70K
Trang sức 99.99 14,560 ▲110K 14,920 ▲70K
Cập nhật: 25/10/2025 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,472 ▲7K 1,492 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,472 ▲7K 14,922 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,472 ▲7K 14,923 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,461 ▲7K 1,486 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,461 ▲7K 1,487 ▲1339K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,446 ▲7K 1,476 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,639 ▲693K 146,139 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,361 ▲525K 110,861 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 93,028 ▲476K 100,528 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,695 ▲427K 90,195 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,709 ▲408K 86,209 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,205 ▲292K 61,705 ▲292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,472 ▲7K 1,492 ▲7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,472 ▲7K 1,492 ▲7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,472 ▲7K 1,492 ▲7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,472 ▲7K 1,492 ▲7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,472 ▲7K 1,492 ▲7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,472 ▲7K 1,492 ▲7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,472 ▲7K 1,492 ▲7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,472 ▲7K 1,492 ▲7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,472 ▲7K 1,492 ▲7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,472 ▲7K 1,492 ▲7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,472 ▲7K 1,492 ▲7K
Cập nhật: 25/10/2025 12:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hội nghị giao ban các Hội KH&KT ngành toàn quốc năm 2025: Đổi mới hoạt động và nâng cao hiệu quả phối hợp

Hội nghị giao ban các Hội KH&KT ngành toàn quốc năm 2025: Đổi mới hoạt động và nâng cao hiệu quả phối hợp

Thủ tướng: Không để người mua nhà ở xã hội phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua

Thủ tướng: Không để người mua nhà ở xã hội phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua

Khánh Thy ra mắt album Vol.2 với 11 MV chỉn chu, đậm dấu ấn cá nhân

Khánh Thy ra mắt album Vol.2 với 11 MV chỉn chu, đậm dấu ấn cá nhân

TP.Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị Thế giới về Thể thao Đại chúng lần thứ 10 - MPW25

TP.Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị Thế giới về Thể thao Đại chúng lần thứ 10 - MPW25

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Microsoft khẳng định không phát triển chatbot cho mục đích khiêu dâm

Microsoft khẳng định không phát triển chatbot cho mục đích khiêu dâm

NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

Thị trường 5G FWA toàn cầu chạm mốc 189 triệu thuê bao năm 2030

Thị trường 5G FWA toàn cầu chạm mốc 189 triệu thuê bao năm 2030

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nguy hiểm

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nguy hiểm

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Microchip giới thiệu chip đơn tích hợp 5 trong 1 cho nhà thông minh và ô tô

Microchip giới thiệu chip đơn tích hợp 5 trong 1 cho nhà thông minh và ô tô

Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng

Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng

Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Trải nghiệm ‘công nghệ giữ ấm‘ cùng UNIQLO với dòng HEATTECH và PUFFTECH cải tiến

Trải nghiệm ‘công nghệ giữ ấm‘ cùng UNIQLO với dòng HEATTECH và PUFFTECH cải tiến

Diwali thắp lên hy vọng cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ giữa cơn bão thuế quan từ Mỹ

Diwali thắp lên hy vọng cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ giữa cơn bão thuế quan từ Mỹ

Cơ hội mới từ thị trường tài sản số

Cơ hội mới từ thị trường tài sản số

TOP iPhone cũ hot nhất tháng 10

TOP iPhone cũ hot nhất tháng 10

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
AEON Việt Nam tăng tốc mở rộng mạng lưới bán lẻ, khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam

AEON Việt Nam tăng tốc mở rộng mạng lưới bán lẻ, khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Hiện đại hóa quản lý thuế: MISA tặng phần mềm miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh

Hiện đại hóa quản lý thuế: MISA tặng phần mềm miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh

Intel vinh danh chuyên gia công nghệ tương lai tại Intel® AI Global Impact Festival

Intel vinh danh chuyên gia công nghệ tương lai tại Intel® AI Global Impact Festival

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh