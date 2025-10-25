vivo ra mắt V60 Lite 5G sở hữu thiết kế phẳng, mỏng nhẹ, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và công thái học

Điểm đáng chú ý là vivo V60 Lite 5G sở hữu thiết kế phẳng, mỏng nhẹ, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và công thái học, cho cảm giác cầm nắm dễ dàng trong thời gian dài. Máy được trang bị màn hình AMOLED 6,77 inch với tần số quét 120Hz, đạt tỷ lệ hiển thị 94,2% so với thân máy, hỗ trợ chuẩn HDR10+. Chứng nhận Netflix HDR và Amazon Prime Video HDR là những bằng chứng xác thực cho việc mang đến trải nghiệm hình ảnh rộng mở, sống động và chân thực trong từng khung hình của sản phẩm.

Theo vivo, những màu sắc tươi mới của vivo V60 Lite 5G với ba tuỳ chọn gồm Hồng Candy, Xanh Titan và Đen Phantom được kết hợp cùng thiết kế thời thượng, đi cùng cụm camera trong suốt độc đáo, tạo nên diện mạo hiện đại, sang trọng và đậm dấu ấn thiết kế đặc trưng của vivo trên dòng V series.

vivo V60 Lite 5G được trang bị hệ thống camera đa năng, mang đến khả năng chụp ảnh linh hoạt trong mọi tình huống, từ những khung cảnh rộng lớn đến các chi tiết nhỏ tinh tế. Cụm camera bao gồm camera chính Sony IMX882 50MP với cảm biến lớn 1/1.95 inch được thừa hưởng chất lượng camera từ các sản phẩm flagship, kết hợp cùng Vòng Sáng Aura AI, giúp tái tạo ánh sáng cân bằng, cho ra những bức ảnh sắc nét, chi tiết và tự nhiên trong mọi điều kiện.

Bên cạnh đó, vivo cũng trang bị cho V60 Lite 5G camera trước 32MP mang đến trải nghiệm chụp chân dung rõ nét, rạng rỡ và camera góc siêu rộng 8MP 120° hỗ trợ người dùng dễ dàng ghi lại phong cảnh, góc nhìn sáng tạo hoặc ảnh nhóm đầy sinh động.

Với tâm điểm nổi bật là khả năng chụp chân dung bốn mùa AI, tính năng độc quyền này của vivo cho phép người dùng tái hiện ánh sáng, tông màu và bầu không khí đặc trưng của bốn mùa chỉ trong một chạm. Tức là chỉ với một thao tác đơn giản là người dùng có thể dễ dàng biến mỗi bức ảnh thành một khung cảnh nghệ thuật giàu cảm xúc.

Hệ thống này còn được tăng cường loạt tính năng AI thông minh, giúp mỗi bức ảnh đều trở nên hoàn hảo hơn. Hay tính năng Xóa vật thể AI 3.0 cho phép xóa các chi tiết thừa hoặc vật thể không mong muốn chỉ với một chạm. Đặc biệt là tính năng Xóa phản chiếu AI giúp loại bỏ phản chiếu khi chụp qua bề mặt kính hoặc vật liệu trong suốt giúp hình ảnh trong trẻo và chân thực. Ngoài ra, tính năng Tăng cường ảnh AI có khả năng nâng cấp ảnh độ phân giải thấp thành ảnh chất lượng cao, giữ nguyên độ tự nhiên của chi tiết và màu sắc.

Về hiệu năng, để người dùng có thể thỏa sức sáng tạo, giải trí, vivo đã trang bị cho vivo V60 Lite 5G vi xử lý MediaTek Dimensity 7360-Turbo (Gaming), được sản xuất trên tiến trình 4nm cao cấp, cho hiệu năng tổng thể tăng đến 60% so với thế hệ trước. CPU 8 nhân với cấu trúc 4 nhân hiệu năng cao và 4 nhân tiết kiệm điện giúp nâng hiệu suất đa nhân lên 49%, trong khi GPU được cải thiện 105%, mang lại khả năng xử lý đồ họa mượt mà, khởi chạy ứng dụng nhanh và trải nghiệm đa nhiệm liền mạch hơn bao giờ hết.

Với RAM 12GB (có thể mở rộng thêm 12GB RAM) cùng bộ nhớ trong 512GB, V60 Lite 5G có thể đáp ứng tốt mọi nhu cầu của người dùng trẻ, từ chơi game, sáng tạo nội dung, cho đến sử dụng đa nhiệm hàng ngày. Đặc biệt, máy được tối ưu cho trải nghiệm của người dùng được mượt mà suốt 5 năm, nên các ứng dụng và tệp tin vẫn vận hành ổn định sau thời gian dài sử dụng.

Màn hình AMOLED 120Hz của vivo V60 Lite 5G mang đến khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ và chân thực, kết hợp với hệ thống loa kép công suất lớn 400% cho âm thanh to, rõ và đầy nội lực, nâng tầm trải nghiệm khi xem phim, chơi game hay gọi video.

Tính năng Liên kết AI thông minh giúp duy trì kết nối ổn định ngay cả trong vùng sóng yếu, nhờ ăng-ten toàn hướng 360° tối ưu hóa độ phủ tín hiệu. Khả năng Tăng cường tín hiệu Wifi cũng được hỗ trợ để tăng tốc độ truyền tải trong điều kiện Wi-Fi yếu, trong khi tính năng AI chọn mạng thông minh sẽ tự động nhận diện và chuyển đổi sang nguồn tín hiệu mạnh nhất, đảm bảo quá trình chơi game, xem video hay gọi trực tuyến luôn diễn ra mượt mà, không gián đoạn.

Đặc biệt, vivo V60 Lite 5G tối ưu dành riêng cho game thủ chế độ siêu trò chơi tích hợp nhiều tính năng chuyên biệt như Chế độ Game Boost, cửa sổ mini trong game, hay chế độ thể thao điện tử không làm phiền… mang đến không gian chơi game tập trung và liền mạch,.

Viên pin 6.500 mAh công nghệ BlueVolt cùng sạc siêu tốc 90W giúp ngươi dùng V60 Lite 5G có thể nạp đầy pin từ 1% lên 100% chỉ trong 52 phút, mang đến 6,6 giờ xem YouTube hoặc chơi Free Fire trong 3,6 giờ liên tục.

Đặc biệt, tính năng Kéo dài thời lượng pin cho phép người dùng gọi điện khẩn cấp ngay cả khi pin chạm 0%, cho thời gian hoạt động hoạt động liên tục lên đến 16 giờ chỉ với một lần sạc đầy.

Không chỉ mạnh mẽ, V60 Lite 5G còn được thiết kế để bền bỉ với chứng nhận chống rơi SGS Five-Star và tiêu chuẩn quân đội (Military-Grade Certification), kính bảo vệ chống va đập và kết cấu hấp thụ lực toàn diện giúp giảm thiểu hư hại khi rơi rớt. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ các tính năng tiện lợi như cảm ứng khi tay ướt, tay dính dầu, Thoát nước một lần chạm và Đẩy bụi một chạm…

Trong khi các công cụ hỗ trợ các tác vụ thông minh với Google Gemini như Trợ lý cuộc gọi thông minh, Trợ lý ghi chú AI và Ghi âm và chuyển văn bản AI… giúp việc giao tiếp, làm việc đa nhiệm trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn.

vivo V60 Lite 5G chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 24 tháng 10 với giá niêm yết 10.490.000 đồng cho phiên bản 8+256GB và 12.990.000 đồng cho phiên bản 12+512GB.

Đáng chú ý, chương trình hot sale diễn ra đến hết tháng 11/2025, với quà tặng hấp dẫn lên đến 4 triệu đồng (bao gồm 1 loa Karaoke Bluetooth EP-Windy cho người dùng thỏa sức giải trí, gói bảo hành 24 tháng, trả chậm 0% trả trước 0 đồng, thu cũ đổi mới lên đến 2 triệu đồng) cho khách hàng mua vivo V60 Lite 5G.