Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Hồng Nhung

Hồng Nhung

15:00 | 24/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tại Công nghệ Bosch Tech Tour 2025, ngoài việc mang đến không gian sống thông minh và tiện nghi, Bosch cũng định hình các giải pháp di chuyển thông minh hơn, an toàn hơn và bền vững cùng các giải pháp góp phần xây dựng các nhà máy thông minh dựa trên AI và các giải pháp dữ liệu, giúp vận hành tinh gọn, bền vững và linh hoạt hơn.
Các sản phẩm thương hiệu Bosch tại Việt Nam sẽ có tên gọi mới Bosch Rexroth và IIC chung tay xây dựng nền tảng cho Công nghiệp 4.0 Bosch Rexroth ‘trình diễn’ nhà máy thông minh tại Automation World Vietnam

Được biết, triển lãm Công nghệ Bosch Tech Tour 2025, với chủ đề “Ngôi nhà Bosch” (The House of Bosch), Bosch mang đến một hệ sinh thái công nghệ và giải pháp toàn diện được thiết kế để giúp cuộc sống trở nên dễ dàng, an toàn và bền vững hơn, từ trong nhà, cho đến đường phố, hay đến nhà máy.

Tại đây, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm cách Bosch đang hiện diện và đóng góp vào mọi khía cạnh của cuộc sống với các giải pháp thông minh, cho phép người dùng làm chủ không gian sống và làm việc của mình một cách tiện lợi và tự tin, đúng với tinh thần “Làm chủ #LikeABosch” (“Rule #LikeABosch”).

Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống
Họp báo trước thềm sự kiện với sự tham gia của các đại diện đến từ Bosch Việt Nam

Cụ thể, tại ngôi nhà thông minh, trong một không gian sống hiện đại, Bosch mang đến máy rửa chén Bosch với công nghệ sấy Zeolith sử dụng khoáng chất tự nhiên để hút ẩm và tỏa nhiệt, đảm bảo kết quả sấy khô hoàn hảo ngay cả với đồ nhựa, đồng thời giảm tiêu thụ điện năng. Bosch cũng mang đến máy giặt và máy sấy với ứng dụng AI (Trí tuệ nhân tạo) giúp tối ưu hóa lượng nước, chất giặt tẩy và năng lượng sử dụng cho mỗi lần giặt. Thông qua ứng dụng Home Connect, người dùng cũng có thể khởi động, tạm dừng hoặc điều chỉnh chu trình từ xa, tận hưởng sự kiểm soát hoàn toàn dù ở bất cứ đâu.

Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống
Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Tại ngôi nhà thông minh, Bosch mang đến nhiều thiết bị nhà bếp

Tại triển lãm lần này, Bosch cũng mang đến các dụng cụ cầm tay (Power Tools) vốn là một phần rất thân thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, giúp mọi người tự tin thực hiện các công việc gia đình và các công việc thủ công (DIY - Do-it-yourself). Ở không gian này, Bosch trình diễn các dòng máy khoan, máy vặn vít, máy mài, máy phun rửa áp lực cao và dụng cụ vệ sinh nhỏ gọn kết hợp thiết kế công thái học, động cơ không chổi than và hệ thống điện tử thông minh để mang lại sức mạnh, độ chính xác và bền bỉ cho người dùng. Hệ thống pin 18V đa năng và công nghệ CoolPack đảm bảo hiệu suất, hiệu quả và an toàn nhất quán trên các thiết bị.

Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống
Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Bosch cũng giới thiệu nhiều giải pháp di chuyển thông minh và an toàn

Để di chuyển thông minh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn, Bosch cũng đang chung tay cùng Chính phủ Việt Nam trong hành trình di chuyển xanh và bền vững thông qua các giải pháp thông minh giúp việc lái xe an toàn, tinh gọn và kết nối hơn cho cả xe hai bánh và bốn bánh.

Chưa dừng lại ở đó, Bosch còn đang thúc đẩy trải nghiệm lái xe tối ưu hơn cho người dùng Việt Nam thông qua các giải pháp điện toán liên lĩnh vực và quản lý chuyển động xe thông minh. Bằng cách tích hợp phần mềm di chuyển với khả năng điều khiển cơ cấu chấp hành tiên tiến, Bosch mang lại khả năng vận hành mượt mà, an toàn và nhạy bén hơn trong các điều kiện đường xá khác nhau. Với các tính năng như Hỗ trợ đánh lái dễ dàng (Easy Turn Assist) giúp tối ưu hóa hệ thống lái, phanh và hệ thống treo để giảm bán kính quay vòng, lý tưởng cho môi trường đô thị đông đúc của Việt Nam.

Ngoài ra, kiến trúc phần mềm dạng mô-đun của Bosch cho phép các nhà sản xuất ô tô linh hoạt triển khai các tính năng lái được cá nhân hóa, từ việc tinh chỉnh hiệu suất cho đến nâng cao tiện nghi. Hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (Advanced driver assistance systems - ADAS), hoạt động dựa trên dữ liệu thời gian thực và các dịch vụ bản đồ kết nối, giúp dự đoán các mối nguy trên đường và thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Những cải tiến này và nhiều hơn thế nữa thể hiện cam kết của Bosch trong việc kiến tạo các giải pháp di chuyển thông minh và kết nối hơn tại Việt Nam.

Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống
Đồ gia dụng Bosch

Đồng thời, đối với người đi xe máy và xe tay ga, Bosch cũng nâng cao sự an toàn với các công nghệ phù hợp với điều kiện giao thông và quy định trong khu vực. Hệ thống chống bó cứng phanh (Motorcycle ABS) được thiết kế đặc biệt cho các loại xe nhỏ, cung cấp giải pháp nhỏ gọn giúp chống khóa bánh và duy trì khả năng kiểm soát khi phanh gấp - một yếu tố quan trọng trong môi trường đô thị tại Việt Nam. Hiện nay, danh mục sản phẩm này đã cho phép Bosch vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại đối với xe sử dụng động cơ đốt trong, vừa sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến xe điện hóa của chính phủ. Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất xe lớn, Bosch mang đến các giải pháp di chuyển toàn diện và sẵn sàng cho tương lai, giúp bảo vệ người dùng, giảm phát thải và nâng cao trải nghiệm lái xe.

Chưa dừng lại ở đó, các sản phẩm phụ tùng và phụ kiện ô tô của Bosch không chỉ là phụ tùng thay thế thông thường mà còn là những nâng cấp thông minh giúp tăng cường an toàn, tiện nghi và độ tin cậy trên đường. Từ cần gạt mưa đến ắc quy và các phụ kiện thiết yếu khác, mỗi sản phẩm được thiết kế chính xác và có chủ đích để giúp người lái luôn làm chủ trong mọi điều kiện, dù mưa hay nắng.

Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống
Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Các sản phẩm phụ tùng và phụ kiện ô tô của Bosch cũng được trình diễn

Các sản phẩm này được bảo chứng bởi năng lực chuyên môn của Bosch, giúp hãng đạt được mục tiêu, mang đến hiệu suất hoạt động ổn định cùng tiêu chuẩn chất lượng và đổi mới đồng nhất trong mọi giai đoạn sở hữu xe.

Hiện tại, Bosch đang góp phần xây dựng “Nhà máy của Tương lai” với một hệ sinh thái tích hợp gồm tự động hóa, số hóa và các giải pháp dựa trên dữ liệu, cho phép các nhà máy hoạt động hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn. Trong đó, trọng tâm của các giải pháp công nghiệp này là Bosch Rexroth, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp thủy lực công nghiệp và di động, mang lại hiệu suất, độ tin cậy và sự linh hoạt cho nhiều lĩnh vực.

Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống
Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Nền tảng ctrlX AUTOMATION của Bosch Rexroth hợp nhất phần cứng và phần mềm trong một kiến trúc mở, mô-đun

Nền tảng ctrlX AUTOMATION của Bosch Rexroth hợp nhất phần cứng và phần mềm trong một kiến trúc mở, mô-đun, khai thác sức mạnh của Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối (IoT) và điện toán biên (edge computing) để tối ưu hóa theo thời gian thực. Ngoài ra, robot cộng tác Kassow với thiết kế 7 trục linh hoạt và khả năng tự học, mang lại độ chính xác và khả năng thích ứng cho các nhiệm vụ phức tạp.

Đáng chú ý, các chương trình đào tạo bao gồm những nội dung về quản lý chất lượng, sản xuất tinh gọn và tối ưu hóa chuỗi cung ứng… Bosch cung cấp các dự án tư vấn được thiết kế riêng bao gồm chẩn đoán tại chỗ, thiết kế giải pháp chuyên biệt và triển khai thực tế, qua đó biến những phân tích chuyên sâu thành các chiến lược hữu hiệu, giúp hoạt động vận hành trở nên thông minh hơn, hiệu quả hơn và sẵn sàng cho tương lai.

Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống
Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Hai đại diện của Bosch cũng tham dự sự kiện

Thông qua các giải pháp Phần mềm và Kỹ thuật số của Bosch (Bosch Software and Digital Solutions) Bosch có thể theo dõi hiệu suất sử dụng năng lượng và mức độ bền vững, cung cấp những phân tích chuyên sâu theo thời gian thực và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Các nền tảng ứng dụng AI có khả năng dự đoán các sự cố thiết bị từ dữ liệu âm thanh và độ rung, đồng thời kết nối liền mạch các thiết bị tại nhà máy sản xuất thành một mạng lưới thông minh duy nhất, biến dữ liệu thành những phân tích giá trị có thể áp dụng ngay, cho phép vận hành một cách thông minh và kết nối toàn diện.

Tất cả thể hiện tầm nhìn của Bosch về việc trao quyền cho người dùng để kiểm soát ngôi nhà, phương tiện và nhà máy… của mình một cách dễ dàng, hiệu quả và bền vững, qua đó biến công nghệ thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cả cuộc sống hàng ngày lẫn lĩnh vực công nghiệp.

Bosch triển lãm công nghệ và giải pháp Bosch Bosch Việt Nam gia dụng thông minh Công nghệ Bosch Tech Tour 2025 ngôi nhà thông minh Bosch

Bài liên quan

Nâng tầm trải nghiệm nhà thông minh, Xiaomi ra mắt loạt sản phẩm gia dụng Mijia

Nâng tầm trải nghiệm nhà thông minh, Xiaomi ra mắt loạt sản phẩm gia dụng Mijia

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Bosch Rexroth ‘trình diễn’ nhà máy thông minh tại Automation World Vietnam

Bosch Rexroth ‘trình diễn’ nhà máy thông minh tại Automation World Vietnam

Có thể bạn quan tâm

Dreame X50 Ultra lọt vào danh sách danh giá của TIME

Dreame X50 Ultra lọt vào danh sách danh giá của TIME

Gia dụng
Việc tạp chí toàn cầu hơn 100 năm tuổi công bố danh sách thường niên ‘Những Phát Minh Tốt Nhất 2025’ (The Best Inventions of 2025) vinh danh 300 sáng tạo nổi bật góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống có sự hiện diện của Dreame X50 Ultra là một niềm tự hào của thương hiệu Dreame Technology.
Cùng CESCO kiến tạo không gian sống khỏe mạnh hơn

Cùng CESCO kiến tạo không gian sống khỏe mạnh hơn

Điện tử tiêu dùng
Theo đó, thương hiệu gần 50 năm tuổi đã ứng dụng công nghệ tiên tiến để bảo vệ sức khỏe và không gian sống của người dùng loạt sản phẩm gia dụng bắt và đuổi côn trùng thông minh.
Vừa làm đẹp miễn phí, vừa

Vừa làm đẹp miễn phí, vừa 'săn' sale khủng cùng LocknLock trong tháng 10

Gia dụng
LocknLock chính thức khởi động chương trình “Member Days” tháng 10 với quy mô đặc biệt: Mega Sale tri ân dành riêng cho hội viên, kết hợp chuỗi hoạt động trải nghiệm làm đẹp miễn phí tôn vinh phái đẹp tại 14 cửa hàng trên toàn quốc.
LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp LG PuriCare AeroSpeaker và LG Dual Inverter Mojave

LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp LG PuriCare AeroSpeaker và LG Dual Inverter Mojave

Gia dụng
Theo đó, máy lọc không khí cao cấp LG PuriCare AeroSpeaker và máy hút ẩm công suất lớn LG Dual Inverter Mojave là bộ đôi sản phẩm mới được thiết kế đẹp mắt đi cùng công năng tiện dụng để mang đến không gian sống trong lành, tiện nghi và hiện đại hơn cho người dùng.
Dyson V16 Piston Animal mới, hút sạch và diệt chuẩn tối ưu

Dyson V16 Piston Animal mới, hút sạch và diệt chuẩn tối ưu

Điện tử tiêu dùng
Theo đại diện Dyson, với thiết kế đầu hút kép hình nón mới, Dyson V16 Piston Animal™ sẽ hút được ngay cả sợi tóc dài đến 60cm và tự động thích ứng với mọi loại sàn, giúp làm sạch đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Xem thêm

Đọc nhiều

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

21°C

Cảm giác: 21°C
mây rải rác
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 32°C
mây cụm
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
25°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
27°C
Hà Giang

19°C

Cảm giác: 19°C
mây cụm
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
26°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
24°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
26°C
Nghệ An

17°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
18°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
19°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
26°C
Quảng Bình

16°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
17°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
17°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
18°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
18°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
24°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16550 16818 17391
CAD 18225 18501 19118
CHF 32391 32774 33421
CNY 0 3470 3830
EUR 29898 30171 31198
GBP 34219 34610 35541
HKD 0 3254 3457
JPY 165 169 175
KRW 0 17 19
NZD 0 14788 15375
SGD 19699 19980 20502
THB 718 781 834
USD (1,2) 26036 0 0
USD (5,10,20) 26077 0 0
USD (50,100) 26106 26125 26352
Cập nhật: 24/10/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,133 26,133 26,352
USD(1-2-5) 25,088 - -
USD(10-20) 25,088 - -
EUR 30,185 30,209 31,352
JPY 169.11 169.41 176.47
GBP 34,670 34,764 35,589
AUD 16,878 16,939 17,383
CAD 18,486 18,545 19,074
CHF 32,794 32,896 33,580
SGD 19,890 19,952 20,563
CNY - 3,647 3,744
HKD 3,335 3,345 3,428
KRW 16.97 17.7 19
THB 768.36 777.85 827.4
NZD 14,855 14,993 15,347
SEK - 2,768 2,848
DKK - 4,037 4,153
NOK - 2,597 2,672
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,840.48 - 6,552.24
TWD 773.96 - 931.83
SAR - 6,917.2 7,240.64
KWD - 83,754 88,562
Cập nhật: 24/10/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,190 26,192 26,352
EUR 30,018 30,139 31,221
GBP 34,509 34,648 35,583
HKD 3,326 3,339 3,441
CHF 32,550 32,681 33,566
JPY 168.83 169.51 176.25
AUD 16,831 16,899 17,421
SGD 19,955 20,035 20,548
THB 783 786 820
CAD 18,503 18,577 19,087
NZD 14,926 15,404
KRW 17.65 19.28
Cập nhật: 24/10/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26352
AUD 16748 16848 17456
CAD 18414 18514 19120
CHF 32654 32684 33571
CNY 0 3657.7 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 30075 30105 31130
GBP 34546 34596 35701
HKD 0 3390 0
JPY 168.64 169.14 176.18
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.191 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14928 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19858 19988 20716
THB 0 747.3 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 14680000 14680000 14880000
SBJ 13000000 13000000 14880000
Cập nhật: 24/10/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,150 26,208 26,352
USD20 26,158 26,208 26,352
USD1 26,158 26,208 26,352
AUD 16,816 16,916 18,026
EUR 30,262 30,262 31,750
CAD 18,386 18,486 19,797
SGD 19,955 20,105 20,574
JPY 169.22 170.72 175.31
GBP 34,664 34,814 35,587
XAU 14,778,000 0 14,982,000
CNY 0 3,545 0
THB 0 783 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 24/10/2025 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,500 ▼900K 148,500 ▼900K
Hà Nội - PNJ 145,500 ▼900K 148,500 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 145,500 ▼900K 148,500 ▼900K
Miền Tây - PNJ 145,500 ▼900K 148,500 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 145,500 ▼900K 148,500 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,500 ▼900K 148,500 ▼900K
Cập nhật: 24/10/2025 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,650 ▼100K 14,850 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,650 ▼100K 14,850 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,650 ▼100K 14,850 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 ▼100K 14,850 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 ▼100K 14,850 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 ▼100K 14,850 ▼100K
NL 99.99 14,450
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,450
Trang sức 99.9 14,440 14,840 ▼100K
Trang sức 99.99 14,450 14,850 ▼100K
Cập nhật: 24/10/2025 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▼10K 1,485 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,465 ▼10K 14,852 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,465 ▼10K 14,853 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,454 ▼8K 1,479 ▼8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,454 ▼8K 148 ▼1340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▼8K 1,469 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,946 ▼792K 145,446 ▼792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,836 ▼600K 110,336 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,552 ▼544K 100,052 ▼544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,268 ▼488K 89,768 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,301 ▼467K 85,801 ▼467K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,913 ▼334K 61,413 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▼10K 1,485 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▼10K 1,485 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▼10K 1,485 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▼10K 1,485 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▼10K 1,485 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▼10K 1,485 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▼10K 1,485 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▼10K 1,485 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▼10K 1,485 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▼10K 1,485 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▼10K 1,485 ▼10K
Cập nhật: 24/10/2025 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Thủ tướng: Không để người mua nhà ở xã hội phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua

Thủ tướng: Không để người mua nhà ở xã hội phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua

Khánh Thy ra mắt album Vol.2 với 11 MV chỉn chu, đậm dấu ấn cá nhân

Khánh Thy ra mắt album Vol.2 với 11 MV chỉn chu, đậm dấu ấn cá nhân

TP.Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị Thế giới về Thể thao Đại chúng lần thứ 10 - MPW25

TP.Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị Thế giới về Thể thao Đại chúng lần thứ 10 - MPW25

Dự án hàng tỷ USD của Vingroup mở ra thời kỳ phát triển mới cho bất động sản Cần Giờ

Dự án hàng tỷ USD của Vingroup mở ra thời kỳ phát triển mới cho bất động sản Cần Giờ

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Microsoft khẳng định không phát triển chatbot cho mục đích khiêu dâm

Microsoft khẳng định không phát triển chatbot cho mục đích khiêu dâm

NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

Thị trường 5G FWA toàn cầu chạm mốc 189 triệu thuê bao năm 2030

Thị trường 5G FWA toàn cầu chạm mốc 189 triệu thuê bao năm 2030

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nguy hiểm

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nguy hiểm

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Microchip giới thiệu chip đơn tích hợp 5 trong 1 cho nhà thông minh và ô tô

Microchip giới thiệu chip đơn tích hợp 5 trong 1 cho nhà thông minh và ô tô

Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng

Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng

Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Khai mạc cuộc thi Trường học không ma túy 2025

Khai mạc cuộc thi Trường học không ma túy 2025

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Diwali thắp lên hy vọng cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ giữa cơn bão thuế quan từ Mỹ

Diwali thắp lên hy vọng cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ giữa cơn bão thuế quan từ Mỹ

Cơ hội mới từ thị trường tài sản số

Cơ hội mới từ thị trường tài sản số

TOP iPhone cũ hot nhất tháng 10

TOP iPhone cũ hot nhất tháng 10

Hiện đại hóa quản lý thuế: MISA tặng phần mềm miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh

Hiện đại hóa quản lý thuế: MISA tặng phần mềm miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
AEON Việt Nam tăng tốc mở rộng mạng lưới bán lẻ, khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam

AEON Việt Nam tăng tốc mở rộng mạng lưới bán lẻ, khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Hiện đại hóa quản lý thuế: MISA tặng phần mềm miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh

Hiện đại hóa quản lý thuế: MISA tặng phần mềm miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh

Intel vinh danh chuyên gia công nghệ tương lai tại Intel® AI Global Impact Festival

Intel vinh danh chuyên gia công nghệ tương lai tại Intel® AI Global Impact Festival

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh