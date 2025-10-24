Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Được biết, triển lãm Công nghệ Bosch Tech Tour 2025, với chủ đề “Ngôi nhà Bosch” (The House of Bosch), Bosch mang đến một hệ sinh thái công nghệ và giải pháp toàn diện được thiết kế để giúp cuộc sống trở nên dễ dàng, an toàn và bền vững hơn, từ trong nhà, cho đến đường phố, hay đến nhà máy.

Tại đây, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm cách Bosch đang hiện diện và đóng góp vào mọi khía cạnh của cuộc sống với các giải pháp thông minh, cho phép người dùng làm chủ không gian sống và làm việc của mình một cách tiện lợi và tự tin, đúng với tinh thần “Làm chủ #LikeABosch” (“Rule #LikeABosch”).

Họp báo trước thềm sự kiện với sự tham gia của các đại diện đến từ Bosch Việt Nam

Cụ thể, tại ngôi nhà thông minh, trong một không gian sống hiện đại, Bosch mang đến máy rửa chén Bosch với công nghệ sấy Zeolith sử dụng khoáng chất tự nhiên để hút ẩm và tỏa nhiệt, đảm bảo kết quả sấy khô hoàn hảo ngay cả với đồ nhựa, đồng thời giảm tiêu thụ điện năng. Bosch cũng mang đến máy giặt và máy sấy với ứng dụng AI (Trí tuệ nhân tạo) giúp tối ưu hóa lượng nước, chất giặt tẩy và năng lượng sử dụng cho mỗi lần giặt. Thông qua ứng dụng Home Connect, người dùng cũng có thể khởi động, tạm dừng hoặc điều chỉnh chu trình từ xa, tận hưởng sự kiểm soát hoàn toàn dù ở bất cứ đâu.

Tại ngôi nhà thông minh, Bosch mang đến nhiều thiết bị nhà bếp

Tại triển lãm lần này, Bosch cũng mang đến các dụng cụ cầm tay (Power Tools) vốn là một phần rất thân thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, giúp mọi người tự tin thực hiện các công việc gia đình và các công việc thủ công (DIY - Do-it-yourself). Ở không gian này, Bosch trình diễn các dòng máy khoan, máy vặn vít, máy mài, máy phun rửa áp lực cao và dụng cụ vệ sinh nhỏ gọn kết hợp thiết kế công thái học, động cơ không chổi than và hệ thống điện tử thông minh để mang lại sức mạnh, độ chính xác và bền bỉ cho người dùng. Hệ thống pin 18V đa năng và công nghệ CoolPack đảm bảo hiệu suất, hiệu quả và an toàn nhất quán trên các thiết bị.

Bosch cũng giới thiệu nhiều giải pháp di chuyển thông minh và an toàn

Để di chuyển thông minh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn, Bosch cũng đang chung tay cùng Chính phủ Việt Nam trong hành trình di chuyển xanh và bền vững thông qua các giải pháp thông minh giúp việc lái xe an toàn, tinh gọn và kết nối hơn cho cả xe hai bánh và bốn bánh.

Chưa dừng lại ở đó, Bosch còn đang thúc đẩy trải nghiệm lái xe tối ưu hơn cho người dùng Việt Nam thông qua các giải pháp điện toán liên lĩnh vực và quản lý chuyển động xe thông minh. Bằng cách tích hợp phần mềm di chuyển với khả năng điều khiển cơ cấu chấp hành tiên tiến, Bosch mang lại khả năng vận hành mượt mà, an toàn và nhạy bén hơn trong các điều kiện đường xá khác nhau. Với các tính năng như Hỗ trợ đánh lái dễ dàng (Easy Turn Assist) giúp tối ưu hóa hệ thống lái, phanh và hệ thống treo để giảm bán kính quay vòng, lý tưởng cho môi trường đô thị đông đúc của Việt Nam.

Ngoài ra, kiến trúc phần mềm dạng mô-đun của Bosch cho phép các nhà sản xuất ô tô linh hoạt triển khai các tính năng lái được cá nhân hóa, từ việc tinh chỉnh hiệu suất cho đến nâng cao tiện nghi. Hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (Advanced driver assistance systems - ADAS), hoạt động dựa trên dữ liệu thời gian thực và các dịch vụ bản đồ kết nối, giúp dự đoán các mối nguy trên đường và thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Những cải tiến này và nhiều hơn thế nữa thể hiện cam kết của Bosch trong việc kiến tạo các giải pháp di chuyển thông minh và kết nối hơn tại Việt Nam.

Đồ gia dụng Bosch

Đồng thời, đối với người đi xe máy và xe tay ga, Bosch cũng nâng cao sự an toàn với các công nghệ phù hợp với điều kiện giao thông và quy định trong khu vực. Hệ thống chống bó cứng phanh (Motorcycle ABS) được thiết kế đặc biệt cho các loại xe nhỏ, cung cấp giải pháp nhỏ gọn giúp chống khóa bánh và duy trì khả năng kiểm soát khi phanh gấp - một yếu tố quan trọng trong môi trường đô thị tại Việt Nam. Hiện nay, danh mục sản phẩm này đã cho phép Bosch vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại đối với xe sử dụng động cơ đốt trong, vừa sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến xe điện hóa của chính phủ. Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất xe lớn, Bosch mang đến các giải pháp di chuyển toàn diện và sẵn sàng cho tương lai, giúp bảo vệ người dùng, giảm phát thải và nâng cao trải nghiệm lái xe.

Chưa dừng lại ở đó, các sản phẩm phụ tùng và phụ kiện ô tô của Bosch không chỉ là phụ tùng thay thế thông thường mà còn là những nâng cấp thông minh giúp tăng cường an toàn, tiện nghi và độ tin cậy trên đường. Từ cần gạt mưa đến ắc quy và các phụ kiện thiết yếu khác, mỗi sản phẩm được thiết kế chính xác và có chủ đích để giúp người lái luôn làm chủ trong mọi điều kiện, dù mưa hay nắng.

Các sản phẩm phụ tùng và phụ kiện ô tô của Bosch cũng được trình diễn

Các sản phẩm này được bảo chứng bởi năng lực chuyên môn của Bosch, giúp hãng đạt được mục tiêu, mang đến hiệu suất hoạt động ổn định cùng tiêu chuẩn chất lượng và đổi mới đồng nhất trong mọi giai đoạn sở hữu xe.

Hiện tại, Bosch đang góp phần xây dựng “Nhà máy của Tương lai” với một hệ sinh thái tích hợp gồm tự động hóa, số hóa và các giải pháp dựa trên dữ liệu, cho phép các nhà máy hoạt động hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn. Trong đó, trọng tâm của các giải pháp công nghiệp này là Bosch Rexroth, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp thủy lực công nghiệp và di động, mang lại hiệu suất, độ tin cậy và sự linh hoạt cho nhiều lĩnh vực.

Nền tảng ctrlX AUTOMATION của Bosch Rexroth hợp nhất phần cứng và phần mềm trong một kiến trúc mở, mô-đun

Nền tảng ctrlX AUTOMATION của Bosch Rexroth hợp nhất phần cứng và phần mềm trong một kiến trúc mở, mô-đun, khai thác sức mạnh của Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối (IoT) và điện toán biên (edge computing) để tối ưu hóa theo thời gian thực. Ngoài ra, robot cộng tác Kassow với thiết kế 7 trục linh hoạt và khả năng tự học, mang lại độ chính xác và khả năng thích ứng cho các nhiệm vụ phức tạp.

Đáng chú ý, các chương trình đào tạo bao gồm những nội dung về quản lý chất lượng, sản xuất tinh gọn và tối ưu hóa chuỗi cung ứng… Bosch cung cấp các dự án tư vấn được thiết kế riêng bao gồm chẩn đoán tại chỗ, thiết kế giải pháp chuyên biệt và triển khai thực tế, qua đó biến những phân tích chuyên sâu thành các chiến lược hữu hiệu, giúp hoạt động vận hành trở nên thông minh hơn, hiệu quả hơn và sẵn sàng cho tương lai.

Hai đại diện của Bosch cũng tham dự sự kiện

Thông qua các giải pháp Phần mềm và Kỹ thuật số của Bosch (Bosch Software and Digital Solutions) Bosch có thể theo dõi hiệu suất sử dụng năng lượng và mức độ bền vững, cung cấp những phân tích chuyên sâu theo thời gian thực và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Các nền tảng ứng dụng AI có khả năng dự đoán các sự cố thiết bị từ dữ liệu âm thanh và độ rung, đồng thời kết nối liền mạch các thiết bị tại nhà máy sản xuất thành một mạng lưới thông minh duy nhất, biến dữ liệu thành những phân tích giá trị có thể áp dụng ngay, cho phép vận hành một cách thông minh và kết nối toàn diện.

Tất cả thể hiện tầm nhìn của Bosch về việc trao quyền cho người dùng để kiểm soát ngôi nhà, phương tiện và nhà máy… của mình một cách dễ dàng, hiệu quả và bền vững, qua đó biến công nghệ thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cả cuộc sống hàng ngày lẫn lĩnh vực công nghiệp.