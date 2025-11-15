Cùng ‘soi’ tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L của Xiaomi

Về cơ bản thì mức dung tích này khá lớn so với nhu cầu sử dụng hiện tại của gia đình 3 người, nhưng về lâu dài nó sẽ là lựa chọn hợp lý trong vòng 1 đến 2 năm tới, khi họ có thêm thành viên mới.

Đây là mẫu tủ lạnh mới vừa được Xiaomi giới thiệu tại thị trường Việt Nam

Đây là mẫu tủ lạnh mới vừa được Xiaomi giới thiệu tại thị trường Việt Nam, có thiết kế khá đơn giản, nhưng đủ đẹp và hiện đại, đặc biệt thiết kế bên trong tủ rất khoa học, từng ngăn thực phẩm được tách biệt riêng, vừa tăng khả năng lưu trữ, vừa bảo đảm an toàn, ngăn nắp.

Ngăn mát được bố trí ở bên trên với sức chưa lớn

Ví dụ như ngăn tủ mát bên trên có diện tích lớn, được chia thành 4 khay kệ với sức chứa lớn, giúp thỏa sức lưu trữ các loại sữa, sữa chua cho em bé, lưu trữ rau củ quả hoặc các thức ăn sẵn đã được chế biến để ăn dần, hay một chút đồ uống với kích thước khác nhau. Trong khi đó hai ngăn tủ mát ở bên dưới với công nghệ i Fresh để bảo quản thịt cá hoặc trái cây tươi để tránh bị lẫn mùi. Bên cạnh đó, tủ cũng sử dụng hệ thống làm lạnh độc lập từng ngăn (Independent Cooling System), giúp nhiệt độ và độ ẩm giữa ngăn mát và ngăn đông luôn được duy trì riêng biệt, hạn chế luân chuyển mùi thực phẩm.

Xiaomi cũng đã trang bị công nghệ Ag+ Fresh kháng khuẩn hiệu quả để người dùng có thể an tâm sử dụng mà không lo bị nhiễm khuẩn chéo

Điều đáng giá của các ngăn chứa này là với nhiệt độ tùy chỉnh từ -1°C đến 5°C, người dùng có thể dễ dàng bảo quản thịt cá và chế biến ngay mà không cần rã đông, thực phẩm vẫn giữ được độ tươi ngon lên đến 7 ngày.

Xiaomi cũng đã trang bị công nghệ Ag+ Fresh kháng khuẩn hiệu quả để người dùng có thể an tâm sử dụng mà không lo bị nhiễm khuẩn chéo. Tủ còn trang bị công nghệ Dual Inverter Compressor, vận hành êm ái, ổn định và tiết kiệm điện năng tối ưu trong suốt quá trình hoạt động. Chưa kể, thông qua ứng dụng Xiaomi Home, người dùng không chỉ điều khiển từ xa bằng điện thoại, hay thông qua trợ lý ảo Google và Alexa để điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ, thay đổi chế độ làm lạnh hay đơn giản là kiểm tra lượng điện năng tiêu thụ.

Hệ thống đèn chiếu sáng bên trong tủ cũng sáng rõ, tạo sự thân thiện và thoải mái khi quan sát và lấy thực phẩm bên trong.

Bên dưới là ngăn đông đá được chia làm 6 ngăn riêng biệt

Bên dưới là ngăn đông đá cũng được chia làm 6 ngăn riêng biệt. Thiết kế này làm mình nhớ đến những chiếc tủ lạnh chứa kim chi đầy mơ ước của các gia đình Hàn Quốc mà trước kia chỉ được xem trên các bộ phim truyền hình. Những ngăn chứa riêng biệt này giúp người dùng có thể phân chia ngăn đựng thịt, cá, đồ hải sản, đồ khô, đồ tươi… rất dễ dàng, để ngay cả những người không thường xuyên vào bếp cũng có thể dễ dàng lấy đúng loại thực phẩm.

Ngăn đông đá được thiết kế hết sức khoa học này cũng chính là một trong những yếu tố để mình quyết định tư vấn cho bạn mình chiếc tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L thay vì một chiếc tủ side by side của một thương hiệu khác.

Thiết kế hộc kéo vừa tạo sự ngăn nắp, vừa mang đến sự an toàn và khoa học. Bên cạnh bản lề mới với thiết kế mở đến 90 độ, tạo sự thuận tiện khi sử dụng

Nếu những ai đã từng sử dụng một chiếc tủ lạnh side by side thì sẽ hiểu, việc thiết kế các ngăn tủ đông của các thương hiệu có một sự khác biệt đáng kể. Các thương hiệu đến từ Nhật Bản thường sẽ chia từng ngăn tủ riêng biệt theo dạng hộc kéo, điều đó tạo nên một thiết kế tổng thể từ bên ngoài hơi rối. Và nếu những ai không quen dùng sẽ phải kéo từng ngăn để xem thực phẩm nào được chứa ở đâu. Trong khi đó, phần lớn các thương hiệu tủ lạnh đến từ Hàn Quốc lại có một cách thiết kế khá phổ biến là thiết kế 2 cánh tủ dọc, mỗi bên là một dãy kệ dài. Điều này khiến cho người dùng cần phải có rất nhiều các hộp đựng khác nhau để phân chia thực phẩm. Gây nên không ít phiền toái cho công việc phân chia và lưu trữ thực phẩm.

Ở Mijia Refrigerator Cross Door 510L chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy việc phân chia từng ngăn tủ riêng biệt bên trong 2 cánh tủ của ngăn đá vừa giúp tránh tình trạng thoát nhiệt, vừa giúp việc lưu trữ thực phẩm trở nên khoa học và an toàn hơn.

Công nghệ Ag+ Fresh và ngăn Fresh Box linh hoạt mang đến sự thuận tiện tối đa trong quá trình chuyển đổi và lưu trữ thực phẩm

Một vài điểm rất đáng chú ý khác mà nhà sản xuất công bố nhưng mình chưa có dịp trải nghiệm nhiều nên cũng chưa thể đưa ra những đánh giá cụ thể. Đó là công nghệ Ag+ Fresh trên ngăn tủ mát được ứng dụng các module ion bạc, giúp ức chế vi khuẩn hiệu quả đến 99,99% và khử mùi triệt để, giữ cho không gian bên trong luôn sạch sẽ và tươi mới. Theo như mình được biết thì công nghệ này sẽ giúp cho các loại củ quả và trái cây khi lưu trữ trong tủ sẽ giữ được độ tươi ngon lâu hơn. Tuy nhiên mình thấy có một cách kiểm tra rất dễ dàng mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được, đó là bảo quản rau trong ngăn tủ mát và nếu rau củ tươi ngon, không bị héo hay ‘chín’ sau 3-5 ngày thì có nghĩa là công nghệ Ag+ Fresh đã thật sự phát huy tác dụng.

Xiaomi cũng cho biết, chiếc tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L được trang bị các chế độ thông minh như Tự động (Auto), Làm lạnh nhanh (Super Cool) và Đông nhanh (Super Freeze) giúp tủ phản hồi nhanh với các tình huống sử dụng khác nhau, duy trì chất lượng thực phẩm mà không cần nhiều thao tác. Và tất cả các tính năng này đều có thể điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Xiaomi Home một cách dễ dàng.

Có thể bạn chưa biết? Công nghệ Ag+ Fresh có tác dụng diệt khuẩn và khử mùi hiệu quả, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc. Các hạt ion bạc (Ag+) phá vỡ màng tế bào vi khuẩn, trong khi hạt nano bạc phân huỷ các phân tử gây mùi, giữ không gian tủ luôn sạch và thực phẩm tươi lâu hơn, không lẫn mùi.

Cũng thông qua ứng dụng Xiaomi Home, tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L được tích hợp vào hệ sinh thái nhà thông minh, cho phép cập nhật phần mềm OTA và tự động kiểm tra trạng thái sử dụng suốt 24 giờ, đảm bảo hiệu suất ổn định và bền bỉ theo thời gian. Hệ thống cũng sẽ đưa ra thông báo nếu cửa tủ bị mở quá 2 phút, giúp tiết kiệm điện năng và bảo quản thực phẩm tốt hơn.

Cùng với việc điều khiển trên ứng dụng, thì bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài cánh tủ cũng cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ từng vùng và chuyển đổi chế độ một cách trực quan, nhanh chóng.

Góc mở cửa rộng đến 90° cũng là một thiết kế rất mới, giúp cho chúng ta có thể kéo hoàn toàn các ngăn kéo ra bên ngoài ngay cả khi tủ được đặt sát tường hay được thiết kế bespoke một cách tối ưu trong không gian bếp mà không cần tới các khoảng hở như với các dòng tủ lạnh truyền thống.

Thiết kế tối giản nhưnng tinh tế kết hợp với loạt công nghệ mới và mức giá hấp dẫn, giúp Mijia Refrigerator Cross Door 510L trở thành lựa chọn mới đáng chú ý

Thiết kế tối giản, tinh tế cùng các công nghệ mới và dung tích lớn bên cạnh mức giá rất hấp dẫn chỉ 15.990.000 đồng, tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L rất đáng để các gia đình cân nhắc khi đang tìm kiếm một chiếc tủ lạnh.

Thông qua lần ra mắt tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L, Xiaomi đang từng bước mở rộng hệ sinh thía Xiaomi Smart Home của mình, trong đó mỗi thiết bị không chỉ hoạt động độc lập mà còn liên kết thông minh với nhau qua ứng dụng Xiaomi Home. Khi kết nối, tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L có thể tự đồng bộ với các thiết bị khác như máy điều hòa, robot hút bụi, máy lọc không khí… và có thể được điều khiển thông minh qua điện thoại di động, máy tính bảng Xiaomi, giúp cho việc tạo nên không gian sống tối ưu, tiết kiệm năng lượng và mang đến cuộc sống hiện đại, tiện nghi hơn cho người dùng. Việc bổ sung tủ lạnh vào trong danh mục thiết bị gia dụng thông minh cũng sẽ đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hệ sinh thái nhà thông minh mà Xiaomi đang xây dựng tại Việt Nam.